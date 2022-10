Folytatódik az M5 kulturális csatorna saját gyártású drámája, az Elveszett idők. Az alkotás a hétköznapi emberek szemszögéből ábrázol egy olyan korszakot, amikor a rettegés, a kiábrándultság és a drámai történések határozták meg a mindennapokat. Az Elveszett idők második évadának első része október 23-án este látható a csatornán.

Az M5 kulturális csatorna alkotása, az Elveszett idők három korszakot mutat be: az ’56-os forradalom és szabadságharchoz vezető időszakot, a véres megtorlás eseményeit, majd a megszilárdult Kádár-rezsim éveit.

„A második évaddal – mind tartalmi, mind esztétika értelemben – emeltük a tétet: több helyszínen forgattunk, igyekeztünk összetettebb cselekményeket létrehozni, hiszen célunk az, hogy még inkább átélhetővé tegyük a történeteket” – fogalmazott Merkl László, a történelmi dráma forgatókönyvírója.

A jelenetek összeállítása során az alkotók folyamatosan konzultáltak a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és más intézmények történészeivel. Ennek is köszönhetően a történet nem hétköznapi helyszíneken játszódik, hanem korhű vasúti kocsikban, vesztőhelyen vagy színházi környezetben.

Az Elveszett idők azért is különösen izgalmas, mert nincsenek ismétlődő karakterek, minden epizód egy újabb történetet mutat be, fikciós elemekkel egyfajta sűrítményét adja a magyar történelem valós eseményeinek. A sorozat arra törekszik, hogy minél változatosabb miniatűröket mutasson be, minden jelenet sorsfordulat is egyben, etikai kérdésfelvetésekkel.

„A második évad jól illeszkedik abba a munkába, melyet az M5 kulturális csatorna végez: igyekszünk ismeretterjesztő-vitaindító attitűddel foglalkozni a magyar történelem különböző korszakaival” – fejtette ki véleményét Bán János, az M5 kulturális csatorna igazgatója.

A kulturális csatorna és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága együttműködésének köszönhetően az Elveszett idők négy epizódja rendhagyó történelem-, illetve médiaórák keretében megjelenik a középfokú oktatásban, ezzel edukációs szerepet is betöltve. Ahogy Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke fogalmaz: „Egyre fontosabb feladatunk, hogy a közelmúlt történelmét átélhető, személyes történeteken keresztül vigyük közelebb a fiatalokhoz.”

Az Elveszett idők egy rangos nemzetközi televíziós alkotásokat szemléző fesztiválon is helyet kapott. Az ABU Prizes 2022-es versenyén három külföldi alkotással együtt, TV dráma kategóriában a döntőbe került.

Az Elveszett idők második évada október 23-án 21 órától látható az M5 csatornán.

(MTVA/Felvidék.ma)