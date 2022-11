Fantasztikus izgalmak, drámák és számolgatás: zárófordulójához érkezett a csoportkör. November 29-től egyszerre zajlanak majd az utolsó csoportkörös mérkőzések, amelyeket párhuzamosan közvetít az M4 Sport és a Duna World. A meccsek akár egyszerre is nézhetők, hiszen online és az M4 Sport applikáción is minden összecsapás látható.

A meglepetésekben eddig is bővelkedő katari világbajnokság elérkezett az igazán komoly téttel bíró csoportkör utolsó fordulójához. Sok csapat továbbjutása múlik még a keddtől péntek estig tartó harmadik körön, és – a szokásoknak megfelelően – ezeket egyszerre rendezik. A napi négy meccs marad, csak két időpontban – 16 és 20 órától – láthatják a fordulókat. A párhuzamosság miatt az M4 Sport mellett a Duna World is beszáll a közvetítésbe. A mérkőzéseket élőben a két csatorna mellett az m4sport.hu oldalon, sőt az M4 Sport applikációján is követhetik, így egyikről sem maradnak le. Az applikációt használók további exkluzív érdekességekkel, unikális tartalmakkal és minden eddiginél több statisztikával is találkozhatnak.

Érdemes a közmédia sportcsatornájával tartani a mérkőzések előtt és után is, hiszen minden nap összefoglalókkal kezdődik és zárul. Mindezeken túl a vb eseményeivel foglalkozik a naponta 22:15-től látható Góóól!, valamint a 10 órakor kezdődő Góóól!2 című műsor is az M4 Sporton. Ha pedig a négyévenként rendezett világesemény kulisszatitkaira is kíváncsiak a futball rajongók, hallgassák a helyszínről jelentkező Gurulj be lassítva is! podcastot, amelyben a helyszíni kommentátorok számolnak be a stadionon túli vb életről.

A katari világbajnokság iránt folyamatosan fokozódik az érdeklődés, ami a nézettségi adatokból is látható. A vb eddigi legnézettebb napja vasárnap volt, ezen a napon több mint 2,2 millió embert ért el a csatorna. Vasárnap született az eddigi rekord is, a csoportkör legnézettebb mérkőzése a Spanyolország-Németország rangadó volt. 817 ezer néző (18,2 százalékos közönségarány) követte végig a találkozót és több mint másfél millióan kapcsolódtak be legalább egy percre a mérkőzésbe.

Az igazán éles küzdelmek szakasza pedig csak a pénteken záruló csoportkörös összecsapások után indul, hiszen szombattól már a katari vb egyenes kieséses szakasza kezdődik a nyolcaddöntőkkel.

A csoport (kedd, 16:00)

Ecuador – Szenegál (Duna World)

Hollandia – Katar (M4 Sport)

B csoport (kedd, 20:00)

Wales – Anglia (M4 Sport)

Irán – Egyesült Államok (Duna World)

