Hétfőn este került sor a komáromi születésű világhírű zeneszerző, Lehár Ferenc életéről szóló dokumentumfilm díszbemutatójára a dél-komáromi Jókai moziban. A Magyarock Dalszínház első saját készítésű dokumentumfilmjét Derzsi György főszereplésével Koltay Gábor rendezte. Az Operettkirály bemutatójára érkező közönséget Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere mellett Koltay Gábor, Balázs Béla-díjas filmrendező és Derzsi György felvidéki származású operetténekes köszöntötte.

Molnár Attila örömmel nyugtázta, hogy újabb komáromi kötődésű film készült, hiszen nemrég mutatták be szintén a Jókai moziban Koltay Gábor másik, az olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes magyar labdarúgó, Czibor Zoltán életét bemutató filmjét. A polgármester mások mellett köszöntötte a film szakértőjét, Klemen Teréziát, Pro Urbe- díjas, Katedra-díjas pedagógust, írót, zenetörténészt. Megemlítette, a film ötletét éppen a Derzsi György főszereplésével látott Lehár című darab adta, amelyet Varga Emese, a Komáromi Jókai Színház dramaturgja állított össze Lehár Ferenc halálának 70. évfordulója alkalmából, Benkő Géza rendezésében. Molnár Attila hangsúlyozta, a dokumentumfilmekkel próbálják a város híres szülötteit, legendáit a széles közönségnek bemutatni otthon és a határon túl.

Koltay Gábor, Komárom Város díszpolgára köszöntőjében úgy fogalmazott, Lehár kifejezetten közel áll hozzá. Elmondta, Lehár darabjai azért is különlegesek, mert az operett és az opera határán állnak – operai tudású énekestudás kell Lehár operettjeihez, szögezte le. Felidézte, gyermekkorában Lehár dalain nőtt fel, ehhez kapcsolódóan pedig megjegyezte, ma már nagyon keveset játszák a rádióban és a televízióban Lehár darabjait. Kiemelte, a film producerével, a komáromi Magyarock Dalszínházzal évtizedes szakmai kapcsolatot ápol. „A Dalszínház vezetője Vizeli Csaba hívta fel a figyelmemet Derzsi György Lehár című zenés előadására, melyben a világhírű zeneszerző életének pillanatait és örökzöld melódiáit idézik fel” – emlékezett vissza.

Az Operettkirály című dokumentfilmben konkrét részletek is megjelennek ebből az önálló estből. „A nézőt Derzsi György vezeti végig Lehár életén, eredeti helyszíneken, köztük az ausztriai Bad Ischlben vagy éppen Bécsben. Bízom benne, hogy a későbbiekben a televízióban is látható lesz az ötven perces Lehár-film és így a szélesebb közönség is megismerheti ezt a csodálatos géniuszt” – fogalmazott. Hozzátette, a koronavírus-járvány 2020-ban sajnos rányomta bélyegét a Lehár 150 Emlékév programjaira. Ezzel együtt is sikerült méltóképpen megemlékezni az egykori zeneszerző, operettkomponista, karmester születésének másfél évszázados jubileumi évfordulójáról. A Lehár-film a zeneszerző, karmester pályafutásának, életének főbb állomásait mutatja be a színházi hegedűs évektől kezdve, az első zeneszerzői próbálkozásain át, a katona-karmesteri posztig, majd egészen a világsikerig.

Derzsi György operetténekes megható őszinteséggel beszélt egy Lehárhoz kötődő személyes kudarcáról. Mint mondta, az egész Lehár-est, amit Varga Emese állított össze és jó barátja, a 2017-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt felvidéki színész, Benkő Géza rendezett, egy bukásból indult. „2011-ben a Víg özvegyet próbáltam Kecskeméten és a főpróba hetében elment a hangom. Kirúgtak a színházból és a produkcióból is. Megjártam akkor a poklot” – emlékezett vissza. Hogy meggyógyítsa lelki sebeit, úgy döntött, a legjobb terápia az lesz, ha elvállal egy Lehár monodrámát, amiben feldolgozza a bukását. „Igenis, el fogom énekelni azokat a Lehár-dalokat, amiket előtte nem tudtam” – határozta el. Köszöntője végén aláhúzta, megtisztelő számára és boldoggá tette, hogy felkérték a film főszerepére, amely során eljutott Lehár Bad Ischl-i házába, tiszteletét tehette sírjánál. „Áldás és kegyelem ez nekem! Szívem teljes melegével és szeretetével ajánlom önöknek ezt a filmet, amelyet legjobb tudásunkkal, teljes odaadással készítettünk” – zárta szavait.

Szalai Erika/Felvidék.ma