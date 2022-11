Salzburg Ausztria negyedik legnagyobb városa, egy valóságos barokk ékszerdoboz, ősrégi település. Sokan állítják, hogy ez a világ egyik legszebb városa, és nem is járnak messze az igazságtól. Aki ellátogat ide, könnyen meggyőződhet egyedi varázsáról. És az sem véletlen, hogy belvárosát 1996-ban az Unesco a Világörökség részévé nyilvánította. Sokan Mozart szülőhelyeként azonosítják be, de a zeneszerző szülőházán, múzeumán, szobrán kívül is van itt látványosság bőven.

Karácsonyi vásárai, a karácsonyi ünnepkörhöz kötődő helyszínei ilyenkor az ünnep közeledtével tömegeket vonzanak a városba, a helyieken kívül a határokon túlról, de távolabbi országokból is érkeznek.

Idén november 17-én ünnepélyes keretek között indították be az ünnepi forgatagot. Mint Andrea Minnich és Petra Wolkersdörfer, a Tourismus Salzburg munkatársai a megnyitót követően elmondták, várva várt esemény volt ez a koronavírus-járvány után. Idén szabadon ünnepelhetnek, élvezhetik a vásár nyújtotta lehetőségeket.

Tavaly két hétre ugyan megnyílt a vásár, de utána bezárt, pedig az osztrákok, illetve salzburgiak nem ehhez voltak szokva.

A karácsonyi vásároknak itt évszázados hagyománya van, már a 15. századtól szerveztek a város különböző pontjain vidám összejöveteleket ünnep közeledtével.

Mikulás napon nyitottak, ezért ezek az alkalmak a Mikulás-vásár nevet viselték, majd a múlt században hol megszakadt, hol újraéledt a hagyomány, mígnem 1974-től folyamatosan sort kerítenek rá. Azóta csak a pandémia vetett neki gátat, ezért idén a szervezők, az árusok, a kézművesek minden igyekezetüket latba vetették, hogy minél nagyvonalúbb legyen a rendezvény.

Most a város öt terén, pontján van számos sátorból, elárusítóhelyből, bódéból, ivóból és rengeteg gyönyörűen feldíszített fenyőfából álló vásár, de tulajdonképpen az egész város egy karácsonyi kirakodó vásárrá vált. Salzburg szűk utcáinak, tágas tereinek üzletei, azok bejáratai karácsonyi díszekkel pompáznak.

A legnagyobb vásárok egyike a Dóm téren zajlik, sült gesztenye, pirított mandula, mogyoró, virsli illata lengi be a teret és az elmaradhatatlan sokféle ízű puncs csalogat.

Az emberek békésen, jókedvűen társalognak, a tér egyes sarkaiban öt-hat férfiből álló dalárda énekli a karácsonyi dalokat. A bódék választéka bőséges, sokan itt vásárolják meg a karácsonyi ajándékokat, a legtöbb termék kézműves, természetes anyagokból készült, a szervezők nagyon ügyelnek erre, és elsősorban a városban és a környéken dolgozó kézműveseknek, mestereknek és termékeiknek adnak helyet.

A másik nagyon szép vásár a hellbrunni kastély parkjában van. A fenyőfákat itt csupa piros gömb díszíti, mintegy 10 000, a legmagasabb fenyőt, amelyet a közelben egy vihar kidöntött, itt állították fel, 350 gömbbel ékesítették. A kastélynak 24 ablaka van és advent idején úgy díszítik fel ezeket, hogy adventi naptárt szimbolizáljanak. Ide is csak helyi és környékbeli kézművesek jöhettek termékeikkel, egyetlen kivételt tettek, egy magyarországi kürtőskalácsos sütheti és árulhatja ízletes édességeit.

A városban levő Karácsonyi Múzeumban – Salzburger Weihnachtmuseum – egész évben karácsony van, a látogatók itt a karácsonyi díszek, játékok, betlehemek, képeslapok olyan gyűjteményét tekinthetik meg, amely egyedülálló különlegesség messzeföldön.

Ursula Kloiber asszony ötven éven át gyűjtötte össze ezeket az egész német nyelvterületről, minden ismerősét, barátját felszólítva, hogy segítsenek neki, ne hagyják kidobni, veszni hagyni a régi darabokat. Valamennyi darab papírból, fából, vékony fémlemezekből készült, egészen parányi tárgyaktól a nagyobbakig.

A Residenzplatzon levő üzletben, kézművesműhelyben és egyben múzeumban Hildegund Schirlbauer asszony mutatja be gyűjteményét. Az üzletben minden megvásárolható, ami a kézművestermékek elkészítéséhez szükséges, az anyagoktól a díszítésekhez szükséges termékekig, a pincehelyiségben pedig ilyenkor az elmúlt 300 évre jellemző korabeli feldíszített karácsonyfák sorakoznak. Van itt a szegényebb időkből származó, a ház körül fellelhető terményekkel feldíszített fa, de gazdagabban ékesített karácsonyfa is, és nagyon szép faragott betlehemek is. A pincehelyiségben most karácsonyi bemutató van, de ugyanígy megrendezik itt a húsvéti bemutatót is, alkalomadtán pedig más kiállításoknak is helyet adnak. Érdeklődőben nincs hiány, mert mindig igyekeznek érdekes, sajátos, különleges anyagot összeállítani.

A salzburgi karácsonyi vásárok a város különböző pontjain 2023. január 1-ig tartanak nyitva, az elmúlt évek során, a pandémiás évek kivételével mintegy 1 millió ember látogatta a helyszíneket. A város területén, valamint a Hohensalzburg erődítmény lovagtermében, ahová felvonó viszi fel az érdeklődőket, számos koncertre, zenei rendezvényre kerül sor. A vásár az idelátogatók, de a helyiek számára kellemes ráhangolódást jelent az év legszebb ünnepére, a karácsonyra, találkozások színtere, olyan örömforrás, amelyre mindig, de különösen most mindannyiunknak nagy szüksége van. Ahogy az itteniek mondják, nem igazi a karácsony vásár nélkül.

(Benyák Mária/Felvidék.ma)