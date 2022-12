Gyimesi Györggyel, az OĽaNO képviselőjével készített interjút a Pravda napilap, amelyben a legutóbbi napok ugyancsak turbulens parlamenti eseményeiről kérdezték.

A képviselő úgy látja, hogy az előrehozott választások jelentik az egyetlen észszerű megoldást és kiutat abból a káoszból, amelyben az ország jelenleg vergődik. Ugyanakkor ő

az eddig hangoztatott május végi, júniusi időponttal ellentétben inkább az őszi időpontot javasolná,

amikor az emberek a nyári, kissé nyugodtabb időszak után racionálisabban döntenének, másrészt pedig addig még valamit tehetnének az ország, az emberek érdekében. Fontos szempont persze a 2023-as költségvetés. Ennek jóváhagyása ugyanis az egyik feltétele az előrehozott választások kihirdetésének, amelyre 90 szavazat szükséges a parlamentben. Az SaS már kijelentette, hogy ellene lesz és amennyiben az OĽaNO szintén, akkor meghiúsul az előrehozott választások meghirdetése.

“A legészszerűbbnek azt tartanám, ha megegyeznénk a költségvetés és az előrehozott választások kérdésében is” – vélekedett a képviselő.

Kitért arra is, hogy szerencsétlen lépésnek tartja Igor Matovič eljárását, amikor a pénzügyminiszteri posztról be is nyújtotta a lemondását, meg vissza is vonta, de ahogy a dokumentum kitépését egyesek kommentálták, valótlannak mondta. Hiszen ott volt a kormányhivatal vezetője tanúként, aki bizonyíthatja, hogy semmiféle kézből való kitépés nem történt. Gyimesi állítja, hogy maga győzködte Matovičot, hogy egyáltalán ne menjen az elnöki palotába, és lemondásának semmi értelme sincs, az a körülményeken semmit nem változtat. Elmondta azt is, hogy

valószínűnek tartja, hogy Matovičot a miniszteri posztján a jelenlegi államtitkár, Marcel Klinek váltaná.

A riporter felemlítette riportalanyának Matovič egyik kijelentését, miszerint a választások után megszűnik nálunk a demokrácia, és ugyanaz következik, mint Orbán Magyarországán. A képviselő egyértelműen állítja, hogy ebben teljesen eltérő a véleménye Matovičétól. Utalt rá, hogy még tavaly nyáron egy sajtótájékoztatón arról szólt, miszerint megfelelőbb lenne egy többségarányos kombinált választási rendszer, amely segíthetne egy felvidéki magyar pártnak bejutni a parlamentbe. A képviselők korrupciójáról, a rendőrség lefizetéséről, a szavazatok vásárlásáról kifejtette, hogy neki ezekről semmiféle bizonyítéka nincs, ezeket például Jozef Pročko állítja, aki annyi minden ostobaságot összehordott már, azt viszont elképzelhetőnek tartja, hogy akadnak képviselők, akik a szavazásokkor nem meggyőződésük szerint járnak el.

Saját mozgalma politikai ténykedésével kapcsolatosan Gyimesi György elmondta, hogy nem tartja nagyon demokratikusnak, ahogyan az OĽaNO képviselői az utóbbi időben működtek. A képviselők nem vették figyelembe a többség véleményét, azok ugyanis kétszer is úgy határoztak, hogy Matovič ne mondjon le posztjáról, a kisebbség mégis kikényszerítette azt, ezután bukott meg a kormány, mégpedig szégyenteljesen.

“Így el kell viselnünk a komány bukását és a szégyent is. Ez nekem nagyon nem tetszik, ezt bíráltam, és ezzel kapcsolatosan azt mondtam, hogy átértékelem politikai tevékenységemet”

– szögezte le.

Végül a riporter a Szövetségben történtekről kérdezte, amelyekkel kapcsolatosan a képviselő megjegyezte, hogy figyeli azokat, de mivel nem tagja a pártnak, annak belső ügyeibe nem avatkozik. Persze, megvan a saját véleménye minderről, de jelenleg a párt egyetlen képviselőjével sincs kapcsolatban, és a pártba való belépése sem most, sem máskor nem volt terítéken.

