Megjelent a Pro Civis új, angol nyelvű kiadványa, amelynek kimondott célja, hogy felhívja az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek figyelmét a szlovákiai magyar kisebbség problémáira. A könnyen lapozható, gazdagon illusztrált füzet A szlovákiai magyarság élete és kihívásai (The life and challenges of the Hungarian community in the Slovak republic) címet viseli. A társulás munkatársai által összeállított kiadvány közérthetően mutatja be a nyugati közösség számára azokat a legalapvetőbb problémákat, amelyek megoldására évtizedek óta hiába várunk.

„Munkatársaimmal arra törekedtünk, hogy teljesen az alapoktól tekintsük át a felvidéki magyarság problémáit, hiszen pontosan tudjuk, Nyugat-Európában sokszor még azt sem értik, mit keresnek a magyarok Szlovákiában. Elég, ha megnézzük, mi lett az EU-hoz benyújtott polgári kezdeményezéseink sorsa. Ha mi magunk nem visszük ki problémáinkat, sérelmeinket a nemzetközi térbe, más nem fogja. Ehhez nyújt kiváló alapot ez a rövid füzetke” –indokolta a kiadvány megjelentetését Őry Péter, a társulás elnöke.

Őry kihangsúlyozta, szándékosan nagyvonalú, csak a lényegre szorítkozó áttekintést kívántak nyújtani, egy kevés szöveggel ellátott, de képekkel, grafikonokkal, táblázatokkal gazdagon illusztrált kiadvány formájában.

Az érdeklődő olvasó nemcsak azt tudhatja meg, hogyan „került” félmillió magyar Szlovákiába, de áttekintést kap a trianoni döntést követő évtizedekről, a helyi magyar közösség legfontosabb problémáiról vagy a Beneš-dekrétumokhoz kapcsolódó jogsértésekről. Az anyagban központi helyet kap Nagy- és Kisszelmenc elképesztő története is.

„A Kárpát-medencei magyarság Kis-Berlinje olyan párját ritkító történet, amellyel a nyugat-európai közösségnek is meg kell ismerkednie. Szelmenc tulajdonképpen szimbóluma mindazoknak az igazságtalanságoknak, amelyeket közösségünk az elmúlt évtizedekben elszenvedni volt kénytelen” – hangsúlyozta Őry, hozzátéve, a közeljövőben szeretnék elkészíteni a kiadvány német, francia, olasz és spanyol nyelvű változatát is.

A Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseleti Irodája (HUN.iN.EU) támogatásával elkészült füzet ingyenesen megrendelhető a Pro Civis irodájától az iroda@procivis.sk címen, vagy letölthető digitálisan az önkormányzás.sk Dokumentumok menüpontja alól.

(Pro Civis/Felvidék.ma)