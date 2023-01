Körülbelül 150 ezren vettek részt a legendás labdarúgó Pelé búcsúztatásán.

A háromszoros világbajnok temetésén Lula da Silva brazil elnök is részt vett, aki megölelte Pelé fiát, Edinhót, özvegy Marcia Aokit, és a koporsó mellett imádkozott más rokonaival.

Később kedden az elhunytat egy temetési menetben vitték át azon a környéken, ahol Pelé százéves édesanyja él, a Memorial Necropole Ecumenica temetőben található családi sírbolthoz.

Pelé 82 éves korában hunyt el december 29-én, csütörtökön, a vastagbélrákkal vívott harcban a teste feladta a küzdelmet.

Pelé a Santosban mutatkozott be a felnőtteknél, majd vált világklasszis játékossá, a csapatot közel húsz évig, 1956 és 1974 között erősítette. Pályafutását a New York Cosmosban zárta le, amelyben 1975 és 1977 között három idényben is szerepelt. Klubjaival szerzett trófeái mellett legnagyobb sikereit a válogatottal érte el, amellyel 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben is világbajnok lett. Ez rajta kívül más labdarúgónak még nem sikerült.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) az évszázad sportolójává választotta, míg a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) neki ítélte az évszázad futballistája elismerést, illetve 2014-ben a sportág nemzetközi szövetsége (FIFA) tiszteletbeli aranylabdásnak nyilvánította, amit aktív játékos korában brazilként még nem kaphatott meg.

(tasr/mti/Felvidék.ma)