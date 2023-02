A Szepsiben működő Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány elnöksége és titkársága felhívással fordul a térség magyar közösségeihez. A kassai Thália Színház támogatására Csemadok színházi bérlet létrehozásán tevékenykednek.

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a szerkesztőségünknek eljuttatott felhívás szövegét.

Magyar vagyok! Illik tudnom! Összetartozunk! Kassa történelmi nagyváros, kereskedelmi csomópont, a kulturális sokszínűség városa, Szlovákia Berlinje, Márai, a kassai polgár városa, Európa Kulturális Fővárosa 2013-ban és emellett mindig is pezsgő színházi életet élő város. Ebben a városban volt Katona József Bánk bánjának az ősbemutatója 190 évvel ezelőtt. A kassai színpadon fellépett Déryné Széppataki Róza, Kántorné, Megyeri, Egressy Gábor, a Szepsihez is kötődő Egressy Béni és mások, mind-mind a kor színművészetének legnagyobb alakjai. A kassai színjátszást Latabár Endre és a Latabár dinasztia is meghatározta, nagyon jelentős hatása volt Faragó Ödönnek és társulatának is.

A kassai Thália Színház nemzetiségi színház, de Szlovákia magyar közössége mellett minden színházszerető, színházértő, szórakozásra vagy éppen szellemi és esztétikai kalandokra vágyó nézőt határon innen és túl, meg kíván szólítani.

Jelenleg Európa legészakabb magyar színháza. A vox humana több mint öt évtizede, 1969-ben alakult, de csak 1990-ben sikerült az önállósodása. Az intézmény huszonegy évnyi működés után cserélhette le a színpad kifejezést a színház megnevezésre. A kassai Thália Színház, bár Beke Sándor alapító rendező-igazgató szavai szerint azért jött létre Kassán, mert amelyik városban van villamos, az a város el tud tartani egy színházat,

ennek ellenére mostanáig főállású tájolószínházként járja az intézmény a Felvidéken és az anyaországban a közeli és távolabbi városokat és falvakat.

A színház befogadóképessége 205 fő, 112 férőhely van a földszinten, 40 + 12 akadálymentes férőhely a földszinti emelvényen, 41 férőhely az erkélyen). Szükség szerint 16 pótszékkel bővíthető a nézőtér. A színház bejárata akadálymentes feljáróval van ellátva.

A Szepsiben működő Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány Elnöksége és titkársága, a Szepsiben, 2023. február 11-én megtartott Csemadok Kassa-környéki Területi Választmánya és a Csemadok-alapszervezetek képviselőinek közös tanácskozásán elfogadott határozata értelmében felhívással fordul és tisztelettel kéri a Kassa-környéki járásban működő Csemadok-alapszervezetek elnökeit és további tisztségviselőit, a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány tagjait és póttagjait, hogy

hassanak oda a régió magyarok által lakott településein a Csemadok-alapszervezetek tagjaira, azok családtagjaira, a település magyar ajkú polgáraira, hogy az elkövetkező időszakban minél több személy jelentkezzen, rendeljen és vásároljon Csemadok színházi bérletet a kassai Thália Színház előadásaira az új 2022/2023-as évadban.

Ha sokan leszünk és elegen, csak a Csemadok-tagoknak tartják majd az előadást vagy előadásokat.

A Csemadok-alapszervezetek tisztségviselői lehetőleg személyesen látogassák meg a Csemadok-alapszervezetek tagjait, vagy hívjanak össze taggyűlést, ahol közösen megbeszélhetik a Csemadok-bérlet létrehozását és kiváltását. A Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány titkársága a Csemadok-bérlet létrehozásának lehetőségét a Csemadok-alapszervezetek tagjainak a közelmúltban megtárgyalta a kassai Thália Színház marketing-, reklám- és értékesítési osztálya főosztályvezetőjével.

A tárgyalás és közös megegyezés ténye lett, hogy bérletet csak az a személy válthat ki, aki a Csemadok-alapszervezet tagja, valamint fontos adat a Csemadok-bérletesek összlétszáma még az új színházi évad bérlethirdetése előtt.

A Csemadok-bérletet kedvezményes áron biztosítják a felnőtteknek, illetve a nyugdíjasoknak és diákoknak. A színház gazdasági osztálya illeték ellenében biztosítja a saját autóbuszát. A bérletesek száma határozza meg, hogy az autóbusz a településeken milyen módon gyűjti össze a Csemadok bérleteseit, az előre meghatározott útvonalon és időben, akár több településen is.

Ahhoz, hogy időben létrehozzuk a Csemadok színházi bérletet, a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány Elnöksége és titkársága kéri a Csemadok-alapszervezetek tisztségviselőit, hogy a Csemadok-bérletek számát és a bérletesek névsorát jelezzék személyesen a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmányának titkárságán, Szepsiben a Magyar Házban, (a Hviezdoslav utca 1320/32. szám alatt), illetve a 905 818 377-es telefonszámon, vagy villámpostán a következő címen: csemadok.szepsi.tv@gmail.com, esetleg levélben a következő postacímen: Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány, Hviezdoslavova 1320/32, 045 01 Moldava nad Bodvou / Szepsi.

Magyar vagyok! Illik tudnom! Összetartozunk! Nemzeti kultúránk részének tekintünk minden olyan szokást és hagyományt is, amelyet a magyarság, a mi őseink hagytak ránk. Mindannyiunk fontos feladata nemzeti hagyományaink, értékeink megőrzése és továbbadása a következő nemzedékeknek.

Nem vagyunk egyformák, és éppen ezért mindenkinek más szabadidős program nyújt kikapcsolódást. A színházba járás az egyik legrégebbi szórakozási lehetőség a számunkra, amit szerencsére a mai napig élvezhetünk. Egy jó előadás megnevettet, elgondolkoztat vagy más olyan érzést válthat ki belőlünk, amit talán a hétköznapokban már régen tapasztaltunk. Ez többek között a színészek játékának, a rendező kreativitásának és általában a színházi dolgozók kemény munkájának köszönhető. Vannak okok, amiért a színház szebbé teheti az életünket: csak a hasznunkra válhat, kifejezi az alapvető emberi szükségleteket, összehozza az embereket, megismerhetjük az élet más területeit, bővítheti a tudásunkat, hozzájárulhat a gazdasági fejlődéshez, segíthet megoldani a problémáinkat.

Miért éri meg színházba járni, miért is olyan jó kicsit művelődni? A színházi előadások kifejezhetik érzelmeidet, szórakozást nyújtanak, sokszor interaktív formában, elszabadulhatsz egy kicsit a valóságtól, színházba járni egy esemény.

Fedezzük fel közösen a világot jelentő deszkákat! Hassunk oda és segítsünk létrehozni a Csemadok színházi bérletet kedvezményes áron a kassai Thália Színház előadásaira az új színházi évadban a Csemadok-tagok nagy családjának a Kassa-környéki járásban.

