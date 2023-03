Márciusban bolondos az idő, most vívja nagy csatáját Tél apó Tavasz tündérrel. Apó időnként még a szakállát is megrázza nagy igyekezetében, olyankor havas förgeteg söpör végig az utcákon, a mezőn, az erdő felett. A Kabóca viszont mégis a tündérnek szorít, hiszen langyos leheletével ő ébreszti fel az avarban szunnyadó ibolyát.

A lap arra buzdítja kis olvasóit, hogy március idusán ibolyacsokorral menjenek ünnepelni. És persze versekkel is készüljenek. A Kabócának most még a címlapját is egy vers ihlette, persze hogy egy Petőfi-vers, amihez a ritmusok és rímek rovatában játék is kapcsolódik.

A kézügyességi oldalról egy hetyke kis huszárt vághatnak ki maguknak az iparkodó gyerkőcök, lovastul. A természetbarátok oldaláról a vadlovakról olvashatnak, arról, hogy miként sikerült megmenteni ezeket a majdnem teljesen kipusztult patásokat a szakembereknek.

A jövőt fürkészők már az iskolákban is megjelent robotokról tudhatnak meg egyet s mást. A jelenben magukat jól érezni akaróknak pedig a sok logikai, nyelvi játék, kifestő és feladat mellett a testmozgásra, sportolásra, sőt az idei divatra vonatkozóan is ad némi eligazítást olvasóinak márciusban a Kabóca.

