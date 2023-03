Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága nem javasolta a szlovák kormány által számvevőszéki tagnak jelölt Martin Klust. Jelölését 20 ellenszavazattal és 3 tag tartózkodása mellett elutasították – ezzel történelmet írt.

Az előző szlovák számvevőszéki tag, Ladislav Balko mandátuma 2022. május 6-án lejárt. Még tavaly októberben kellett volna új jelöltet állítania a tagországnak, ám a szlovák kormány az akkor még a pénzügyminisztériumot is vezető Eduard Heger miniszterelnök javaslatára csak januárban hagyta jóvá az egykori külügyi államtitkár, volt SaS-es képviselő, Martin Klus jelölését.

Az Európai Számvevőszék az Európai Unió független külső ellenőreként gondoskodik az uniós adófizetők érdekeinek védelméről. A Számvevőszék ugyan nem rendelkezik jogi hatáskörökkel, de tevékenysége révén javítja az Európai Bizottság költségvetési gazdálkodását, egy olyan ellenőrző szerv, amely azt felügyeli, hogy az Európai Unió intézményei jogszerűen használják-e fel az adófizetők pénzét. Tagjait hat évre választják és a tagállamok tesznek javaslatot. A jelölteknek tapasztalattal kell rendelkezniük a közpénzek ellenőrzésében, és a függetlenségükhöz nem férhet kétség. Klus azonban szakmáját tekintve politológus, régebben tagja volt az SaS-nek, és soha nem dolgozott pénzügyi vagy könyvvizsgálói minőségben – írja a Sme.

Idézik Tomáš Zdechovský cseh európai parlamenti képviselőt, aki kilenc éve vesz részt tagként az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának ülésein, de még soha nem tapasztalt olyat, hogy egy tagjelöltet senki ne támogasson egyetlen szavazattal sem – írta Zdechovský az eset kapcsán közölt bejegyzését a Twitteren. „Ez óriási szégyen Szlovákiára nézve. A jelölt egyetlen képviselőt sem tudott meggyőzni szakmai alkalmasságáról” – fogalmazott. A Nový Čas Klus szerepelése kapcsán bukásról írt, a Pravda tényszerűen leírta, hogy egyetlen támogató szavazatot sem kapott és ők is idézik a cseh európai parlamenti képviselő Twitterét.

Juraj Draxler, volt oktatásügyi miniszter pedig már arról ír Facebook-bejegyzésében, hogy Martin Klus nemcsak magára nézve, de Szlovákiára is hatalmas szégyent hozott felkészületlenségével. „Martin Klus, a szlovák kormány (igen, ilyen intézmény még létezik) jelöltje Európa egyik rekordját állította fel. Az Európai Parlament bizottságában egyetlen szavazatot sem kapott az Európai Számvevőszék tagjának jelölésére” – írta. Okfejtésében kitér arra is, hogy magában az, hogy húsz európai parlamenti képviselő szavazott ellene, érthető lenne abban az esetben, ha Klus az európai intézmények egyik nagy kritikusa lenne. „De messze nem erről van szó. Kétségbeesetten keresett egy olyan állást, amelyért havi bruttó 25 000 euró fizetés jár. Szlovákia egyik leghíresebb plágiumpártolója még politikai alkut is kötött az OĽaNO-val, méghozzá volt pártja, az SaS kárára” – húzta alá, hozzátéve, Klus annyira inkompetens, hogy egyetlen képviselőt sem tudott meggyőzni. „Viszont az OĽaNO-kormány idején két és fél évig sikerült a külügyminisztérium államtitkárának lennie. Talán nem is kell ennél többet mondani” – tette hozzá Draxler.

Martin Klus cikkünk megjelenéséig nem reagált nyilvános fórumokon az őt ért kritikákra.

(Szalai Erika/Sme, Nový Čas, Pravda)