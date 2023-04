A húsvét a kereszténység legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is egyben. Minden természetvallás megünnepli ezt a napot, amikor a természet felébred hosszú téli álmából, a föld újra termékennyé válik – elkezdődhet a vetés, az ültetés, kihajtanak az ősszel földbe rejtett magok.

A húsvéti ünnepek közeledtével otthonunkat is szívesen díszítjük, amelyhez nagyon sok színes alapanyagot találhatunk. Néhány bájos, színes darabbal is becsempészhetjük otthonunkba a napsütést, az energiát és az ünnepi hangulatot.

A húsvéti és a tavasz virágkötészetről adott tájékoztatást Baán Szabó Ilona, a karvai Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola virágkötészeti szaktanára, aki Nyitra Megye Önkormányzatától az idei pedagógusnap alkalmából kapott kitüntetést többéves szakmai és pedagógiai munkájáért.

„A húsvét a karácsony mellett az az ünnepi időszak, amelyről mindannyian már gyermekkorunktól maradandó emlékeket őrzünk, melyek végigkísérik egész életünket. Talán ennek, talán a tavasz illatainak, színeinek köszönhető, hogy sokan nagy kedvvel díszítjük fel otthonunkat a húsvéti időszakban.

A kertben található tavaszi virágok felhasználásával magunk is kedves húsvéti díszeket készíthetünk. Segítségükkel nemcsak ünnepi hangulatot, hanem egy darabka tavaszt is otthonunkba varázsolhatunk.

A húsvéti asztalról nem hiányozhat valamilyen virágdekoráció, tavasszal pedig viszonylag könnyű dolgunk van, annyi színes és illatos növény közül lehet válogatni.

Jácint, tulipán, barka, nárcisz – csak néhány az ilyenkor legnépszerűbb virágok közül, melyek az asztal és a lakás díszei lehetnek. Érdemes megismerni kicsit részletesebben is a tavaszi virágok jelentését, különösen akkor, ha ajándékba is adnánk belőlük. A fehér változata a megbocsátást jelképezi, a lilás árnyalatú tulipánok pedig a hitet és a nemességet szimbolizálják. Az írisz vallási szempontból is fontos jelentéssel bír. Jézus passióját és szenvedését szimbolizálja, ezért is dekorálnak vele sokan böjt idején és húsvétkor. A csodaszép színekben pompázó jácint nemcsak a külsejével, hanem az illatával is elkápráztat. Több pozitív jelentése is van, például a békét, nyugalmat, örömöt és játékosságot is szimbolizálja. A nárcisz szintén tavaszi klasszikusnak számít, arról nem is beszélve, hogy a boldogságot és a reményt jelképezi, ezért érdemes az asztalra tenni. Mivel tájainkon nincsenek pálmaágak, melyeket a Jézust ünneplő tömeg lengetett, ezért barkával helyettesítjük. Az újjászületést jelképezi, emellett a puhasága miatt a bárányra is utal, ami Jézus húsvéti szimbóluma a vallásban. A barkához hasonlóan az aranyeső is az újjászületés, megújulás szimbóluma, emellett viszont a bátorítást is jelentheti. A fehér színű húsvéti liliomok a reményt és ártatlanságot szimbolizálják. Vallási legendák szerint Szűz Mária sírján nyíltak ilyen virágok, egy másik felvetés szerint Éva könnycseppjét, vagy Jézus verejtékét jelképezik. A fátyolvirág (rezgő) apró fehér virágai Jézus gyermekkori ártatlanságára utalnak, a tisztaságot jelképezik.

Nem is kell fukarkodni velük, a lakás minden pontján tehetünk ki belőlük, hogy feldobják a teret. Az aranyvessző hosszú ágai jól mutathatnak padlóvázában, a nárciszok és a tulipánok kacsinthatnak ránk az étkezőasztalról, de a nappali bármely pontjáról is.

Nemcsak aranyvesszővel, hanem a most virágzó fák egy-egy ágával vagy barkával is dekorálhatunk. Egy valami azonban biztosan igaz lesz mindegyikre – a vidámság és a szín. Hiszen a tavasz éppen ezekben tobzódik a hosszú, szürke tél után. Az életszeretet, a vidámság jelenik meg minden díszben, és dobja fel lakásunk hangulatát.

A vízszintes felületek mellett díszítsük a függőleges felületeket is, például az ajtókat. Egy vidám, tavaszi vagy nyuszikás koszorú remek szolgálatot tehet. Akár mi magunk is elkészíthetünk egyet egyedül, vagy a családdal, de ha nincs fantáziánk vagy időnk, készen is vásárolhatunk.

De nem kell túlzásokba esni ahhoz, hogy lenyűgöző szezonális megjelenést teremtsünk. Nem kell mindent telezsúfolni tojásokkal, nyuszikkal, csibékkel ahhoz, hogy ráhangolódjunk az ünnepre. Néhány bájos, színes darabbal is becsempészhetjük otthonunkba a napsütést, az energiát és az ünnepi hangulatot. Saját kezűleg készített dekorációval feldíszített otthonunk méltó színtere lesz a húsvéti családi összejövetelnek, és segítségével igazi tavaszi hangulatot varázsolhatunk otthonunkba.”

A XXI. század elején, napjainkban a virágkötészet további fejlődését elsősorban az évenként változó trendjei, új irányzatai befolyásolják, a felhasznált virágok, növényi részek egy része folyamatosan változik, új és új kultúrák jelennek meg a piacon, ami szintén nem marad hatás nélkül. Jellemző, hogy az új kialakítási formák, a modern és posztmodern irányzatok mellett klasszikus stílusjegyeket viselő készítmények is gyakorta feltűnnek, a stílusok szinte egymás mellett élnek a mai virágkötészetben. Az új ötletek, új irányzatok megvalósításának, a virágkötészet változásának, fejlődésének gyakorlatilag nincs határa. Vagy ha mégis, akkor az emberi fantázia határával esik egybe. Ne várjunk a húsvétra, szerezzünk magunknak örömöt a tavasz minden napján!

(Miriák Ferenc/Felvidék.ma)