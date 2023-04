„Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz benneteket!” – ez az egyik legelterjedtebb szállóigévé vált mondat, melyet oly sok ember harsog és tűz zászlajára (anélkül, hogy tudná, mire is utal valójában e kijelentés). S emiatt e csodálatosan mély kijelentés elcsépelt frázissá lett a mindennapi életben…

Az amerikai egyetemek sokaságának homlokzatára ez a jelmondat van felvésve, mint életmottó a tanulók számára. Ezeknek az egyetemeknek a neveit elkezdtem kiírni, de oly sok egyetemről és főiskoláról beszélünk, hogy abbahagytam a jegyzetelést, mert olyan hosszú lett volna a felsorolás….

Politikusok is unalomig szajkózzák e mondást – természetesen mindegyikük a saját „igazságának” akar ezzel nyomatékot adni. De Brazília előző elnöke is kampánya jelmondataként használta e mondatot, 2018-as választási kampányában.

Sőt, a színész Johnny Depp is ezt kiáltotta a bíróságon, amikor végre kimondták válásának tényét, és sikerült megszabadulnia nárcisztikus, manipulatív, hazudozó házastársától. (Lehet, hogy még ő gondolta legőszintébben e szavakat…)

De most térjünk rá a lényegre: a megkérdezett amerikai diákok nem tudák, hogy kinek a szavai vannak felírva egyetemük homlokzatára. Találgattak, hogy talán Arisztotelész, talán Szókratész? S igencsak meglepődtek, amikor megtudták, hogy egyetemük jelmondta az emberiség Megváltójától és Istenétől, Jézus Urunktól származik!

A Biblia jegyezte fel Jézus Krisztus eme örök érvényű szavait, és elhangzásuk körülményeit is. Elevenítsük fel a helyzetet. Jézus éppen egy – eléggé ellenséges – főként farizeusokból álló csoporttal beszélgetett hitbéli témákról.

Ezt mondta nekik: „Ha ti megmaradtok az én beszédemben, akkor vagytok valóban az én tanítványaim, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

Felelének néki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon mondod te, hogy szabadokká lesztek? Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké. Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.

Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok; de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok. Én azt beszélem, amit az én Atyámnál láttam; ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál láttatok.

Felelének és mondának néki: A mi atyánk Ábrahám. Monda nékik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.

Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondának azért néki: Mi nem paráznaságból születtünk; egy atyánk van, az Isten.

Monda azért nékik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem magamtól jöttem, hanem Ő küldött engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Ti az ördög atyátoktól valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és a hazugság atyja. Mivelhogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem.” (János 8: 31-50)

Eddig a párbeszéd Jézus Urunk és a farizeusok között. Súlyos mondatok hangzottak itt el Jézustól.

Mit válaszoltak Jézus Urunknak a farizeusok, akiknek e szavakat mondta: „Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok; és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.”

Azt felelték neki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon mondod te, hogy szabadokká lesztek?”

„Nem szolgáltunk soha senkinek”??? Micsoda hihetetlen tagadása ez a mindenki által ismert igazságnak! Az izraeliták bizony többször voltak szolgasorban, éppen Isten iránti engedetlenségük és bálványimádásuk büntetéseként. Egyiptom, Asszíria, Babilónia fogságában voltak, és nekik szolgáltak. Mégis azt mondták a farizeusok Jézus Urunknak, hogy ők soha nem voltak senki szolgái.

Vegyük észre, hogy ugyan ez a hozzáállás jellemzi a ma emberét is. Amikor a Biblia igazságát, tehát a Teremtő igazságát tárjuk az emberek elé, az emberek tiltakoznak, hogy nekik ez nem kell, hiszen ők független, szabad emberek, nekik senki nem parancsol! A ma embere is azt hangoztatja, hogy ő szuverén, ő tudja mit kell tennie, és ő soha senkinek nem a szolgája.

Vajon tényleg nem parancsol senki a ma emberének? Dehogynem! Az emberek többsége nemcsak szolga, hanem rabszolga: a sokféle bűn rabszolgaságában leledzik! A testi vágyainak a rabja, az alkohol rabja, a hazárdjáték rabja, a pénz rabja, a saját egójának a rabja, a munkájának a rabja, a társkapcsolatának a rabja, a vágyálmainak a rabja vagy a társadalmi státuszának a rabja, mely diktálja, és megszabja mindennapjait annyira, hogy egyetlen szabad perce és egyetlen független, szabad gondolata és cselekedete sincs. Nem is beszélve arról a tényről, hogy az emberek mindenféle démonoknak a rabjai is – tudtukon kívül….

És az emberek, akik e sok és sokféle bilincsben raboskodnak, ma is azt mondják Jézus Urunk üzenetére, hogy köszönjük, minket nem kell megszabadítani, mi szabad emberek vagyunk!

Az emberi természet úgy látszik nem változott az évezredek folyamán. A farizeusi tagadás szelleme itt van ma is… Ahogy kétezer éve a farizeusok – a valóság teljes tagadásával – azt mondták Urunknak, hogy ők soha senkinek nem voltak a szolgái, a ma embere ugyanilyen önámításban, és a valóság teljes tagadásával jelenti ki, hogy neki nem kell Jézus szabadítása, neki nem kell Jézus felszabadító igazsága, mert ő szabad ember!

Hát nem tanul az emberiség? Hát nem és nem akarja belátni istentelen létének szomorú, sanyarú, sehová nem vezető valóságát?

Pedig nem olyan nehéz az igazság felismerése. Egy dolog kell csak hozzá: alázat. Egyetlen egy dolog kell szolga-létünk valóságának felismeréséhez: alázatos, őszinte szív. Ha őszintén, alázatosan magunkba nézünk, akkor felismerjük, hogy a bűn, az esztelenség és a saját kívánságaink rabjai vagyunk. Ez pedig ott kezdődött, hogy az első emberpár, Ádám és Éva átadták a hatalmukat, melyet Istentől kaptak, a sátánnak. És az emberiség azóta a sátán hatalmában vergődik. S a legtöbben ahelyett, hogy ebből tudatosan megpróbálnának kitörni, inkább tagadják e helyzet valóságát. Jézus pedig hív minket, és várja, hogy saját elhatározásunkból kilépjünk a sátán fogságából.

Jézus a körülötte állóknak nem is válaszolt ama kijelentésükre, hogy: „Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek…” Mert e kijelentés hazug voltát igazából azok is tudták, akik kimondták…

Jézus Urunk inkább szemet hunyt, átlépett eme otromba hazugság felett, és inkább tovább próbálta tanítani a hallgatóságot, e szavakkal: „Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Ti az ördög atyátoktól valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és a hazugság atyja. Mivelhogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem.”

Nagyon egyértelmű szavak. Aki nem az Atya Istentől való igazságban hisz – melyet Jézus Urunk közvetített és nyilatkoztatott ki –, az a sátán hazugságában hisz. Ennyi. Nincs „harmadik út”.

Ugyanezt a valóságot pontosította Jézus, amikor azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem juthat el az Atyához, csak általam.” (János 14:6)

Egyértelmű. Isten a Teremtőnk: Isten alatt a három isteni személyt kell értenünk: az Atya Istent, Jézus Urunkat, aki Isten, és a Szentlélek Istent. Ugyanis Ők hárman, e három isteni személyiség teremtett minket. Jogos tehát, hogy a Teremtő mondja meg a teremtettnek, hogy mi a helyes, mi a helytelen, mi az igaz és mi hazugság. Ezért mondta Jézus ennyire egyértelműen: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem juthat el az Atyához, csak általam.”

„De ez olyan kizárólagos!” – nyavalyog a sok öntörvényű, nyakas ember. Ez nem kizárólagos, hanem ez a tényállás e teremtett világban, amit jobb, ha figyelembe veszünk. A Teremtő mondja meg a teremtettnek, hogy mi a helyes, mi a helytelen, mi az igaz, mi a hamis. És nem azért, mert Ő diktátor módjára uralkodni akarna felettünk, hanem azért, hogy megvédjen minket a bajoktól, és hogy segítsen minket eligazodni e világban. Ez tehát létünk, világunk alapigazsága: hogy egy igazság van, ez pedig Isten igazsága, melyet Jézus Urunk nyilatkoztatott ki nekünk!

Ha összhangba hozzuk életünket, cselekedeteinket Isten akaratával, az Ő erkölcsi mércéjével, akkor vagyunk mi is az igazságban. Akkor folyik az életünk az igazság medrében, akkor vagyunk egy hullámhosszon Istennel. Ha Isten igazsága ellen teszünk és ellene ágálunk, akkor hiába kiabáljuk, hogy ez az én igazságom, attól még hazugságban leledzünk, és tévúton járunk. Isten igazságán kívül más igazság nincs!

Ennyire egyszerű az igazság kérdése. Nincs ebben semmi érthetetlen vagy misztikus. Világunk teljesen érthető és egyértelmű. Isten igazsága az igazság, „más igazság” nincs ebben a világegyetemben, melyet Isten teremtett. Ami Isten szemében jó, az a jó, ami Isten mércéje szerint rossz és gonosz, az rossz és gonosz. Isten teremtette e világot, tehát Ő írja a játékszabályokat.

Isten igazsága pedig oly felszabadító! Felszabadítja az embert a hamis vallásos máz, az üres vallásoskodás követése alól. Ha Isten igazságában élünk, őszintén, tettetés nélkül élhetünk, mert Isten előtt nem a vallásoskodás, a vallásos színészkedés számít, hanem az őszinte Istenszeretet. Isten igazsága felszabadít minket az emberi dogmák követése alól is. Isten igazsága továbbá megszabadít minket a jövő félelmétől. Akik megismerik a Biblia igaz tanítását, nem félnek többé attól, hogy időtlen-időkig a tüzes pokolban kell majd szenvedniük, mert Isten igazságának megértése és elfogadása örök boldogságot biztosít az ember számára. Aki Isten igazságában jár, aki elfogadta Jézus Krisztust élete Urának, és csak Tőle várja az útbaigazításokat, annak az embernek a számára nem lesz kárhozat.

E sátáni világban továbbá, amelyben sátán és démonai próbálnak úrhatnámkodni, Isten igazsága a démonoktól és a gonosz szellemektől is megment minket. Hogyan? Úgy, hogy a Bibliából tudhatjuk, hogy Jézus a követőinek hatalmat adott a sátán angyalai felett is. Ha tehát egy tisztán élő, őszinte ember, aki Isten akaratát cselekszi életében, ráparancsol a démonokra, hogy távozzanak, annak az embernek a szavára a démonok bizony távoznak! Miért? Mert Jézus hatalma, amelyet ránk ruházott olyan erőteljes, hogy annak a hatalomnak a démonok is engedelmeskednek. Jézus igazsága és ránk ruházott hatalma a démonoktól is megszabadít minket!

Isten igazságának felismerése, megtalálása és életünk ahhoz való igazítása a legnagyobb kincs életünkben. Ezért mondta Jézus Urunk e csodálatos szavakat: „Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s minden mást megkaptok ráadásul!”

Micsoda csodálatos Istenünk van nekünk! Igazat, szépet és jót kínál nekünk, és nagyon szeret minket!

(Cúth Katalin/Felvidék.ma)