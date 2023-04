A Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya Izrael Diána elnöknő és Danczi József titkár vezetésével Muzslára hívták össze a járás alapszervezeteinek elnökeit, a települések polgármestereit, és a magyar iskolák igazgatóit.

A jó szervezésnek megvolt az eredménye a 29 nyilvántartott szervezetből 23 képviseltette magát, 12 település polgármestere vagy helyettese és nyolc iskolaigazgató is jelen volt.

A bevezetőben a muzslai Endrődi János Alapiskola diákjai, népművészeti csoportja rövid műsorral mutattak be. A járási titkár üdvözlő szavai után Farkas Iván, a község polgármestere köszöntötte Bolya Szabolcs megyei képviselőt, Neszméri Tündét, Pozsony megye képviselőjét, a Csemadok fjúságért felelős elnökségi tagját, valamint Görföl Jenőt a Szövetség országos titkárát.

A bevezetőben egyperces néma csönddel emlékeztek Kantár Éva járási elnökre, majd köszöntötték az országos kitüntetésben részesült elnököket Dániel Erzsébetet (életmű díj), és Kamocsai Gál Lászlót (Közművelődési díj).

Az elnöknő, Izrael Diana beszámolt a 2022-es és idei sokrétű munkájukról, többek között az Érsekújvárban megrendezett szavalóversenyről, a Csengő énekszó versenyről.

Az ellenőrző bizottság jelentése után az alapszervezetek adtak számot tevékenységükről. A legnagyobb létszámú szervezetek közé tartoznak Párkány, Nagykér, Érsekújvár, Udvard, Kürt, Muzsla, Köbölkút, Kamocsa, Nána, de új, fiatal vezetőkkel megvan a remény több településen is a folyamatos, és sokrétű tevékenységre, így Tardoskedden, Szímőn, Besenyőn. Ezt igazolja a járás legkisebb végeken lévő települése Leléd is, (308 lakossal), ahol évtizedek óta nem működött a szervezet, s most újra megalapították a szervezetet, és már két nagy rendezvényük is volt, s az új fiatal polgármester szintén támogatja a szervezet működését. Újra éledt Barsbaracskán is a szervezet, melynek képviselői szintén jelen voltak, és egy nagy sikerű, színvonalas operett estről adtak számot.

A polgármesterek közül is többen megszólaltak. Muzslán mindent megadnak a Csemadok működéséhez, ezt nemcsak a polgármester de a vezetők is elmondták, csakúgy mint Köbölkúton, Kürtön. A bélai polgármesternő arról szólt, hogy a község házát, közösségi házzá alakítja, és szeretné ha a Csemadok szervezetét az óvónők irányítanák, akik a szülőkön keresztül hatásosabb eredményt érnének el.

A járás legnagyobb iskolájának (650 diák) igazgatója Bacsó Péter felszólalásában elmondta, hogy a településeken a magyarságnak, mint a szentháromságnak olyan egyetértésben kell dolgoznia, a Isten – Család – Haza alapján iskola – önkormányzat – Csemadok, de idesorolva a helyi egyházi vezetőket is, akikkel szintén állandó kapcsolatot kellene kialakítani. Kiemelte csak együttműködve lehet a magyar jövőt építeni, tisztelve az élettapasztalattal bővelkedő idősebbeket, de a jövőt a fiatalokra kell alapozni, ezért is igyekszik Párkányban a Csemadokkal szorosabbra fűzni a kapcsolatot.

Szó esett a „hét szűk esztendő” jöveteléről is, azaz nehezebb lesz a kultúra támogatása a jövőben. Többen elmondták, hogy ettől függetlenül is vannak önkormányzatok, amelyek minden segítséget megadnak a szervezet működéséhez. Az érsekújvári szervezet legutóbb 31 000 € kapott, igaz ennek nagy részét elviszi a ház rezsiköltsége, de dicsérendő támogatást kapnak Muzslán, Kürtön, Köbölkúton, Szímőn is.

Farkas Iván felszólalásában kérte az önkormányzatokat, hogy ne a Csemadok támogatását csökkentsék, törekedjenek az együttműködésre helyi szinten is. Megköszönte a területi választmány elnökének és titkárának a munkáját.

Neszméri Tünde a Csemadok Ifjúságért felelős elnökségi tagja és Görföl Jenő titkár beszéltek az itt élő magyarság legnagyobb szervezete megalakulásának közelgő 75. évfordulójáról. Kérték az alapszervezeteket, községeket tegyenek meg mindent, hogy a Kárpát-medencében is egyedülállóan legnagyobb magyar kulturális szervezet méltó módon emlékezzen meg az évfordulóról. Készüljenek az elmúlt évtizedekről dokumentumok, emlékezzünk meg elődeinkről, akik már nincsenek köztünk, és a történelmi, nemzeti évfordulókról is. Külön felhívták a figyelmet az idei országos választásokra, fontos lenne, hogy a képviselői jelöltek között legyenek a Csemadok tagok is.

A vezetőség bejelentette, hogy a járási ünnepélyre Párkányban a Sétáló utcai színpadon, június 10-én kerül sor.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma

Fotó: Görföl Jenő