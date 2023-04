Az elmúlt évben több mint félszáz corvina digitális másolatát sikerült megkapnia az Országos Széchényi Könyvtárnak (OSZK), amelyek hamarosan elérhetőek lesznek az OSZK corvinahonlapján, a corvina.hu-n – hangzott el az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Corvina-projektjének eredményeiről beszámoló szerdai budapesti eseményen.

Rózsa Dávid, a könyvtár főigazgatója kiemelte, hogy az OSZK mindig is fontos feladatának tekintette Hunyadi Mátyás szellemi öröksége, a Corvina könyvtár emlékezetének ápolását, és húsz évvel ezelőtt elindította a világ könyvtáraiban őrzött corvinák szisztematikus, részletes újrafeldolgozását.

Az OSZK célja a Corvina könyvtár virtuális újraegyesítése – hangsúlyozta, hozzátéve: ennek fontos része a corvina.hu, ahol az összes fennmaradt kódex egy helyen elérhető lesz.

Elmondta: becslések szerint a teljes középkori magyar kódexállomány nagyjából 55 ezer kódexből állt, amelynek csak töredéke maradt fenn. Maga a Corvina könyvtár több mint kétezer kötetből állt és ennek több mint tíz százaléka maradt fenn a történelem viharai során. Ennek az állománynak a negyede található ma Magyarországon, háromnegyede pedig külföldön.

Jelenleg 15 ország több mint 50 intézményében őriznek corvinákat. A legnagyobb gyűjteménye Olaszországnak van, ahol 61 kódex található. Ezt követi Magyarország, ahol öt közgyűjtemény ötvenöt corvinát őriz, ebből harminchetet az OSZK.

A főigazgató beszámolt arról, hogy a projekt keretében 2022-ben tizennégy ország negyvennégy gyűjteményét keresték meg, hogy digitalizálja corvináit, illetve engedélyezze a nemzeti könyvtár számára már digitalizált corvinái közzétételét. Ennek eredményeként az elmúlt évben több mint félszáz új corvina digitális másolatát sikerült megkapnia az OSZK-nak.

Kiemelte, hogy a már feldolgozott és a honlapon elérhető tételek között vannak olyanok, amelyek sehol máshol nem érhetőek el a világhálón. Ilyen például a veronai biblioteca Capitolaréban őrzött három corvina és a nürnbergi kódex.

Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára beszédében a közgyűjtemények kultúrában, közművelődésben betöltött szerepét emelte ki. Arról beszélt, hogy a „lángoktól ölelt” magyar történelemben sokszor váltak a közgyűjtemények magángyűjteményekké, kikerülve a közvagyonból elherdálódtak.

Mi magyarok azonban újra és újra felépítjük magunkat és összeszedjük azt, amink van – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ez most az OSZK-ban a 21. század eszközeivel történt meg.

Mint mondta, a tervek szerint még két év és Mátyás király egykori könyvgyűjteményének az összes fennmaradt kötete digitálisan elérhető lesz a honlapon. A helyettes államtitkár szerint a kulturális vagyon egyesülésével és azáltal, hogy a Bibliotheca Corvina Virtualis magyar és angol nyelven is elérhető, egy kutatási központ is létrejöhet a reneszánsz kor iránt érdeklődők számára.

Az eseményen a digitálisan elérhető corvinákat, valamint a szolgáltatást Zsupán Edina, az ELKH-OSZK Fragmenta et Codices Kutatócsoport tagja mutatta be. Elmondta, hogy a beszerzett digitális kódexek OSZK-beli feldolgozása folyamatos, ami részben technikai, részben pedig tartalmi előkészítést jelent. A honlapra felkerülő kódexeket tömör, információgazdag, kétnyelvű tartalmi leírással látják el, amely sok esetben az alapadatok mellett gazdag kötésleírást is tartalmaz.

A corvinahonlapon az OSZK-ban található corvinák mellett a másik négy magyarországi gyűjteményben őrzött 18 corvina teljes képállománya is elérhető. A honlap 2018-as elkészültekor a hazai gyűjtemények mellett a wolfenbütteli Herzog August Bibliothek is engedélyezte az ott őrzött kilenc corvina közzétételét. A tavaly megszerzett több mint ötven corvinából már 11 firenzei és a nürnbergi kódex digitális másolata is elérhető a honlapon.

