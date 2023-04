A Madách Színház idén ősszel két zenés világsikert is bemutat. A Pretty Woman premierje szeptember 15-én, a Six-é október 14-én lesz, a két produkciót ugyanaz a kreatív csapat hozza létre.

A Madách Színház közleménye szerint az előkészületek áprilistól egy időben folynak a színházban. Újdonság, hogy a jól ismert musicalsztárok mellett olyan népszerű popénekesnők is szerepet kapnak, akik még sohasem léptek színpadra a körúti teátrumban.

Bryan Adams és Jim Vallance Pretty Woman/Micsoda nő! című musicalje Garry Marshall és J. F. Lawton forgatókönyve alapján, Bárány Ferenc és Baráthy György fordításában kerül színre.

A Madách Színház az eredetitől eltérő, önálló kreatív koncepcióval és rendezésben viszi színre a musicalt, amely az azonos című 1990-es film forgatókönyve alapján készült. A történet középpontjában Vivian Ward, a szabadszellemű hollywoodi „hostess” és a gazdag üzletember, Edward Lewis között szövődő szerelem áll.

A Madách színházi előadás része a nyolcvanas-kilencvenes évek nagy sztárja, a kanadai Bryan Adams dalai mellett Roy Orbison híres dala, a Pretty Woman. A musicalt 2018-ban mutatták be a Broadwayn, 2020-ban a West End-en. A magyar változat szereposztásaiban Vivian Wardot Arany Tímea, Gubik Petra és Zámbó Brigitta, Edward Lewist Pesák Ádám és Solti Ádám alakítja.

Toby Marlow és Lucy Moss Six című koncertmusicalje Bárány Ferenc és Litkai Gergely fordításában kerül színre. VIII. Henrik hat feleségének történetét szintén non-replica változatban láthatják a budapesti nézők.

A színpadon nemcsak a királynék, de a zenekar tagjai is nők lesznek, miközben a tervek szerint a színpadra, a trónterembe is válthatnak jegyet a vállalkozó szellemű nézők. A kettős szereposztásból az egyikben színésznők, a másikban popénekesnők alakítják a királynékat. Aragóniai Katalint Baranyai Annamária és Horányi Juli, Boleyn Annát Zsitva Réka és Muri Enikő, Seymour Johannát Peller Anna és Singh Viki, Anna von Klevét Kardffy Aisha és Herceg Erika, Howard Katalint Gadó Anita és Hien, Parr Katalint Gallusz Nikolett és Veres Mónika Nika.

Toby Marlow és Lucy Moss a Cambridge-i Egyetem végzős diákjaiként írták a Six című koncertmusicalt, az első bemutató az Edinburgh-i Fringe Fesztiválon volt 2017-ben. Inspirációjuk Antonia Fraser brit írónő műve VIII. Henrikről és hat feleségéről, valamint a Six Wives című dokumentumfilm, Lucy Worsley angol történész 2016-ban készült sorozata volt. Az alapgondolat szerint a királynék újra élnek, popbandát alapítanak, és miközben elmesélik házasságuk történetét, megvívnak a legkirályabb királyné címért. A Six 2020-ban két kategóriában Tony-díjat kapott, és Grammy-re is jelölték a legjobb új musicalalbumok között.

A két bemutatót ugyanaz a kreatív csapat hozza létre: a zenei vezető Kocsák Tibor és Köteles Géza, a díszlet- és animációtervező Vízvárdi András, a jelmeztervező Rományi Nóra, a koreográfus Tihanyi Ákos, a rendező Szirtes Tamás.

(MTI/Felvidék.ma)