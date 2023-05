Májusban nyílik a sok virág, lehet az anyákat illatos csokorral köszönteni, pünkösdre a templomot virággal díszíteni. A Kabóca májusi számából ugyan nem illatos, de egy szép virágcsokrot maguk is elkészíthetnek a legkisebbek a papírjátékok oldaláról.

Az ünnepet, az édesanyákat Kulcsár Ferenc versével köszönti a Kabóca. A meseoldalon egy olyan édesanyáról olvashatnak a gyerekek, aki egy omladozó kalyibában próbál egyedül gondoskodni három fiáról. A mese külön értéke, hogy gyerekek írták.

S mert májusban lassan elkezdődik az osztálykirándulások, aztán meg a családi utazások, nyaralások ideje, az egészségrovatban Barcza Szilvi doktornő ebben a lapszámban az utazási rosszullét mibenlétéről szól, és tanácsot ad ahhoz, hogy mit tehetnek a gyerekek, ha hosszabb utazás alatt az autóban, buszban a hányinger környékezi őket.

A jövőt fürkésző oldalon Kaczor Péter olyan foglalkozásokat mutat be, amelyek ma még nem is léteznek, de a Kabóca olvasói közt biztosan vannak, akik nem is olyan soká egyiket vagy másikat fogják űzni.

Balla Margit folyatásos meséjében, a bátor hajós nyulak történetében végre összefutnak a szálak, a nyúllányok és a nyúlfik ugyanabba a titokzatos várba tévednek be nagy kalandozásuk közepette, s megtörténik a találkozás, bár ők maguk még nem tudnak róla.

Az angol iskolásokat Szigeti Éva májusban egy cirkuszba kalauzolja el, hogy a bohóc, a bűvész, az állatidomár, a kötéltáncos mutatványainak szemlélése közben a hozzájuk kapcsolódó kifejezéseket, mondatokat is megtanulják a gyerekek játékosan, angolul. Tami és Kami magyarul és mellette szlovákul is olvasható történetében most egy futóversenyen vesznek részt a lányok, a természetbarátok a szépséges, színes és törékeny szárnyú csodákról, a lepkékről tudhatnak meg néhány érdekességet, a lap végén a divatrovatból pedig az is kiderül, hogy miből van a rengeteg színes anyag, tarka kelme, vagyis a ruhánk.

A meséket, írásokat játékok és feladatok, valamint Balázsy Géza, Lukács Hajnalka, Őszi Zoltán és Pap Kata szellemes, szép illusztrációi egészítik ki gazdagon, lapozgatás, olvasgatás közben minél több élményhez juttatva a legkisebbeket.

