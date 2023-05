Mint arról beszámoltunk, a Katedra Polgári Társulás megrendezte a XXVIII. Katedra Matematikaverseny döntőjét a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskolában. A rimaszombati Farkas Anna idén már harmadik alkalommal lett a legeredményesebb versenyző.

A matematikaversenyek közül ez az egyik legnehezebb verseny. Négyfordulós levelező résszel indult, a sikeres levelező rész után következett az elődöntő és végül az országos döntő, ahová az ország magyar iskoláinak legjobb matematikusai jutottak be. A zártkörű döntő két fordulóban zajlott – az első részben a tanulóknak 1 óra alatt három feladatot kellett megoldaniuk, precízen, részletesen levezetniük. A délutáni második fordulóban egy igényes számkeresztrejtvénnyel kellett megbirkózniuk – számolt be a Tompa Mihály Alapiskola a közösségi oldalán.

Majd így folytatták: „Iskolánk három tanulója jutott be a verseny döntőjébe, és nagyszerű eredmények születtek.

Ez a nap iskolánk krónikájában előkelő helyet foglal majd el, hiszen az eredmények magukért beszélnek.

Pár ponttal lemaradva az elsőtől Máté Zsófia, 7. A osztályos tanuló a dobogó 2. fokára léphetett fel I. díjasként, míg bátyja, a 9. A osztályos Máté Kristóf az 5. helyen végzett II. díjjal.

De lássuk Farkas Anna bámulatos teljesítményét! A 9. B osztályos tanuló immár harmadik éve védte meg elsőségét, amivel valószínűleg történelmet is írt iskolánk és a verseny életében. De a hab a tortán igazán csak most jön! Anna bravúrosan fejezte be alapiskolás versenyzését, hiszen 91 versenyzőből MAXIMÁLIS PONTSZÁMMAL verte a mezőnyt, és lett idén HARMADSZORRA IS AZ ORSZÁG LEGJOBBJA! A szervezők ezt a teljesítményét különdíjjal is értékelték.

Anna, Zsófia, Kristóf, csodálatos a tehetségetek, mi hihetetlenül büszkék vagyunk rátok! Kívánunk még sok ilyen sikeres, eredményekben gazdag tanévet!”

A 2022/2023-as tanévben a verseny levelező részében 34 iskola 153 tanulója oldotta a feladatokat. A május 5-i döntőn 29 iskola 43 felkészítő tanárának 91 tanítványa vett részt.

(TMAI FB/Felvidék.ma)