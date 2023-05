Jóval ezer fölötti rendelés érkezett a budapesti pápalátogatásra megtervezett sárga kendőkből, melyeken az MKPK Titkárságának előzetes engedélyével a pápalátogatás logója szerepelt. Voltak, akik egyénileg készítették el a maguk, családjuk, vagy csoportjuk számára a kendőt, mely kifejezte, hogy viselője a mai Szlovákia területéről érkezett zarándokként van jelen Budapesten.

Bizonyára sokan felfigyeltek erre a bizonyos sárga kendőre, amit a mai Szlovákia területéről érkezők százai, vagy talán nyugodtan mondhatjuk, ezrei viseltek.

Egy igazi összefogás bontakozott ki az imádságos előkészületi hetek során. Több csoport vagy egyén sárga kendős fotója is felbukkant a világhálón – ezekből válogattunk e bejegyzésben is –, a többieket pedig arra kérik, küldjék azt el a pozsonyikatolikusok@gmail.com e-mail címre, hogy egy nagy közös kép készülhessen belőle.

Húsvét negyedik vasárnapjához a Felvidéken immár évtizedek óta hozzátartoznak a Komáromi Imanapok, melyeken hol többen, hol kevesebben, hol lelkesen, hol már-már csüggedve, újabb szlovákiai magyar papi és szerzetesi hivatásokért és szlovákiai magyar főpásztorért imádkoznak hívek és lelkipásztorok.

Az idei Jó Pásztor-vasárnapon azonban nem Komáromban, hanem a budapesti pápalátogatáson gyűltek össze szép számban a felvidéki magyar hívek közös imára, együtt imádkozva helyiekkel, máshonnan érkezett magyar, vagy akár más nemzetiségű testvéreikkel, mégpedig a „Jó Pásztor jelenlegi földi helytartója” – Ferenc pápa társaságában.

S akik nem jutottak el Budapestre, lélekben azok is csatlakozhattak ehhez az ünnepléshez.

„Mi lenne, ha szívünkben e pápai szentmise alkalmából is felszítanánk a fentebb említett Jó Pásztor-napi imaszándékot? Miért is ne imádkozhatnánk mi most Budapesten, vagy a Budapestről közvetített szentmisébe bekapcsolódva és a továbbiakban is felvidéki magyar népünket összefogó és minket bátran képviselő jó pásztorokért?! – merült fel a költői kérdés és terjedt a világhálón április végén.

S bizonyára sokakban megfogalmazódott a pápalátogatással kapcsolatban felerősödő összefogás lelkesedésének folytatása iránti vágy is.

„Folytassuk majd május 14-én Komáromban is kitartó imahadjáratunkat a XXXIV. Komáromi Imanapon, melyen az este öt órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs püspök atya lesz. De év közben se feledkezzünk el erről az imaszándékról”

– olvasható a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség közösségi oldalán.

A Jó Pásztor-hétvégére sokan a pápalátogatás logójával ellátott sárga kendőben érkeztek Budapestre, jelezve, hogy felvidéki magyarként vannak jelen. Aki teheti, vegye majd fel a Budapestet megjárt kendőjét Komáromban is, jelezve, hogy már a Szentatya által celebrált ünnepi szentmisén imádkozott újabb jó pásztorokért…

(Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség/Felvidék.ma)