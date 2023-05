Május 9-én az Európai Parlament megszavazta az Ukrajnának nyújtandó autonóm kereskedelemliberalizációs intézkedés (ATM) egy évvel történő meghosszabbítását.

„A jogszabályt támogattuk, így végre lehetővé vált, hogy azok a rendkívüli védintézkedések életbe léphessenek, melyek biztonságot nyújtanak a közép-európai országoknak. Sikerrel járt tehát az érintett országok összefogása, együtt álltunk ki gazdáink érdekeiért, véget vetettünk a helyzetüket nehezítő állapotoknak. A regionális összefogásnak köszönhetően az Európai Bizottság végre komolyan vette az Ukrajnával határos tagállamok problémáit, és sikerült elérni egy európai szintű megoldást, amely felváltja Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Bulgária által az ukrán agrártermékekre egyoldalúan bevezetett importtilalmakat”

– jelentette ki Győri Enikő fideszes EP-képviselő a szavazás után.

„A regionális összefogás ereje világossá vált ebben a kérdésben is, ezzel az érdekérvényesítési lehetőséggel szükség esetén a jövőben is élni fogunk. Árgus szemmel követjük a megállapodás végrehajtását. Elvárjuk, hogy a Bizottság betartassa: az Unióba csak olyan agrártermék jöhet be, amely megfelel az európai egészségügyi normáknak. Számítunk továbbá arra is, hogy a Bizottság nem engedi, hogy Ukrajna trükközéssel ártson a gazdáinknak”

– emelte ki Győri.

„Elvárjuk azt is a Bizottságtól, hogy az ígéretéhez híven minden érintett tagállam igazságos támogatást kapjon a 100 millió eurós mezőgazdasági tartalékból. A mai szavazás a megelőlegezett bizalmunk jele. Nekünk továbbra is a magyar gazdák érdeke az első. Nem engedjük, hogy a háború árát a gazdáknak kelljen megfizetniük.”

(A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleménye)