Az érsekújvári székhelyű Thain János Múzeum mellett működő Szőgyéni Tájház és Régészeti Múzeum intézménye az idei évben ismét megrendezte hagyományos tavaszi programját.

Az elmúlt tizenhét év alatt a környék legautentikusabb tájházának egyik népszerű kulturális és családi rendezvénye Tájházi Találka néven vált ismertté.

A szervezők most is gazdag, és minden korosztályt megszólító programmal várták az érkezőket.

Méri Szabolcs polgármester köszöntötte a vendégeket és a Thain János Múzeum igazgatóját, Bihari Tamást, s egyben a múzeumból érkezett kiállítást, mely „Fába és csuhéba álmodva” címen várta a közönséget.

„Tájházunk lehetővé teszi, hogy betekintést nyerjünk eleink életébe, mindennapjaiba, és felidézzük dolgos hétköznapjaikat. A most megnyíló kiállítás is ezt szolgálja. Ilyen és ehhez hasonló kiállításokkal és rendezvényekkel igyekszünk színesíteni községünk mindennapjait. Örömünkre az új pajta épülete is számtalan kulturális rendezvény otthona lett. Igyekszünk szebbé tenni a tájház környékét, így most megújult a kerítés, új füvet és virágokat ültettünk, hogy szebbé tegyük közös kedvencünket, a mi tájházunkat” – mondta a polgármester.

Svajcer Edina a megnyitóban hangsúlyozta, hogy az intézmény az idei évben is bekapcsolódik a Múzeumok és galériák éjszakája összeurópai programsorozatba, így június közepéig várja a látogatókat.

A kiállítás fél évszázada járja az országot, hogy „csuhéba álmodva” mutassa meg a paraszti élet munkás hétköznapjait, ünnepeit és ünnepköreit. „A kétszáz darabos gyűjtemény babái szinte történeteket mesélnek el nekünk elődeink életéből. A Gyarakon hajdan élő Hopan néni keze nyomán életre kelt figurák szemléltetik eleink munkával és érzelmekkel telt gazdag világát. A gyermekét nevelő és minden munkába beavató anyát, a tiloló vagy fonó asszonyt, az ifjú párt a lakodalmi menettel, a zenészeket, a templomban imádkozókat, és a táncoló gyermekeket, akik mind életre kelnek ebben a csodás világban”– mondta el Svajcer Edina, a tájház háziasszonya.

Színes és gazdag kulturális program várta a családokat a tájház portáján.

Felléptek a helyi kulturális csoportok, az óvodások, a Csongrády Lajos Alapiskola és a Szőgyéni Szlovák Alapiskola tanulói, az Iglice Néptáncegyüttes, a Kis Iglice, a Szőlővirág Népdalkör, a Csillagfény stúdió, a Szőgyéni Dalkör. Érkeztek vendégszereplők is: az Ebedi Citerazenekar, a Pásztortűz Néptánccsoport, Zsákovics László énekes és a Tatay Színház vásári játéka varázsolt el kicsiket és nagyokat.

A helyi cserkészcsapat ügyességi és társasjáték lehetőségeket kínált, de betekintést nyújtottak a cserkészet gazdag életébe is. Kézműves foglalkoztatók várták az alkotni vágyókat, kistermelők kínálták portékáikat, és frissítőről is gondoskodtak a szervezők, végül a DJ Ricardo Max éjszakába nyúló táncházi mulatsága zárta a májusi találkozót.

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)