Az ógyallai alapiskola 2006-ban vette fel a helyi születésű híres festőművész, Feszty Árpád nevét. Azóta több jelentős momentuma is említésre méltó névadó ünnepségüknek, a Feszty-dombormű leleplezése és a Feszty Árpád tiszteletére kialakított emlékszoba, melyben a névadó relikviái és festményei mellett látható fő művének, a Körképnek kicsinyített mása is.

A Feszty-hetek életre hívásával egy eseménydús, előadásokban, vetélkedőkben gazdag emlékhetet szerveztek.

A hét megkoronázásaként megszervezett záróünnepélyen többek között megjelent a pápai városvezetés küldöttsége Unger Tamás polgármester vezetésével, a Feszty Árpád nevét viselő dél-komáromi általános iskola képviseletében Kajtár Henrietta, továbbá az ógyallai városi önkormányzat képviselői – élükön Peter Závodský polgármesterrel és Hamran Mária alpolgármesterrel. A Társult Községek Tanügyi Hivatalának vezetője, Kováčová Marta, valamint a Feszty-leszármazottak közül Feszty Béla, s az egyházi méltóságok: Vitéz Flégelné Erdélyi Tímea, Szénási Szilárd, Józsa Attila, a Bastrnák László Társulás elnöke, Ondrusek Péter és az alapiskola nyugdíjas pedagógusai.

A rendezvényt Flégel Tímea 6. oszztályos tanuló nyitotta meg az iskola himnuszává vált Isten áldja meg a magyart c. népdallal. Őt követően Molnár Bianka 9. osztályos tanuló Babits Mihály Hazám c. verséből szavalt részleteket.

Deme László, az iskola igazgatója mondott ünnepi beszédet:

„Igaz, hogy ez a záróünnepély nem egy kerek Feszty Árpád-évfordulóra emlékeztet, de mégis úgy érezhetjük, iskolánk életében nagy szerepet játszik ez a pár nap, amit intézményünk munkatársai, tanulói megtöltenek tartalommal. Hagyományainkat követve ebben az évben is egy eseménydús, előadásokban, vetélkedőkben gazdag emlékhetet szerveztünk. A 16. Feszty-hetet a Csavar Színház művészei, Gál Tamás és Lakatos Áron előadásával indítottuk, melyet a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából megrendezett vetélkedő követett, melyen a felső tagozatos diákok vettek részt. Kedden atlétikai verseny, szerdán pedig műveltségi vetélkedő zajlott az újonnan átadott Feszty Galériában. Elérkeztünk a mai naphoz, az emlékhetünk legfontosabb, legbensőségesebb gálaműsorához.

Számomra szívet melengető, hogy azt az embert köszönthetem ma itt személyesen, aki a névfelvétel idején az iskolát irányította, akinek a közreműködése nélkül nem ünnepelhetnénk évről évre a Feszty-hetet. Üdvözöljük körünkben Szakál Lászlót, iskolánk nyugalmazott igazgatóját, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. De van itt még valaki, akinek szintén megköszönöm, hogy eljött közénk. Nagy szeretettel köszöntöm Katona István Kodály-díjas néptánckutatót, aki a néhai polgármesterrel, Basternák Lászlóval együtt kereste fel Feszty Piroska nénit, valamint a Feszty család beleegyezését kérte a névfelvételhez. Úgy gondolom, hogy a névfelvétel óta eltelt tizenhét év alatt nagyon sok értékes esemény megvalósult, melyek mind hozzájárulnak a Feszty-hagyaték méltó továbbéltetéséhez.”

Végezetül Szent-Györgyi Albert szavaival zárta gondolatait:„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

Az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda ismét megrendezte a hagyományos műveltségi vetélkedőjét. A versenyre öt településről nyolc háromtagú csapat érkezett. A verseny feladatait az iskola nyugalmazott pedagógusa, Vrábel Sándor készítette el és egyben vezette a vetélkedőt is.

A zsűriben helyet foglalt: Basternák Ildikó Ógyalláról, Hodossy Katalin Dunaszerdahelyről, Sárközi János Szentpéterről, Kovács István Lekérről és Görbe Márk művészettörténész Budapestről. A vetélkedő kilenc feladatot tartalmazott: Teszt – amely kapcsolódott a környékünkhöz és a Feszty családhoz. Diavetítés – minden csapat bemutatta települését vagy jelentős személyiségét. Versírás – megadott szavak felhasználásával verset írtak. Közmondások – ismerjék meg a lassan elfelejtett népi bölcsességeket. Puzzle – festmény kirakása és a vele kapcsolatos kérdések megválaszolása. Szóbeli kérdések a Feszty családról – a kihúzott kérdések megválaszolása. Feszty-Pósa asztal – a híres asztal vendégeinek felismerése, Petőfi 200 – a költő életrajza, valamint helyzetképek a költészetéből. Néprajz, nagymamáink konyhája – berendezése és cipósütés.

A diavetítést a szakmai zsűrin kívül a tanulók is értékelték, akiknek legjobban a Kováts József Alapiskola I. bátorkeszi csapatának bemutatója tetszett. Ők külön jutalomban részesültek. Az eredmények: 1. Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda B csapata Ógyalla, 2. Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda A csapata Ógyalla, 3. Katona Mihály Alapiskola Búcs. A zsűri értékelése után a győztes csapat átvette a vándordíjat.

A kultúrműsor nyitó részében az óvodások néptáncát tekinthették meg. Majd az iskola tanulói egy verses-zenés Petőfi-összeállítást adtak elő, akiket harmonikán Jurisinyec Martin, gitáron Rózsás Attila, nagybőgőn Golha Mátyás és hegedűn Deme László igazgató kísért.

Az iskolában idén először került megrendezésre a Petőfi 200 műveltségi vetélkedő, a Petőfi-emlékév emlékére. Az iskola tanulói egy 10 fordulóból álló játékos versenyen mérhették össze tudásukat. A versenyen 7 csapat vett részt. 1. helyezett – A pacek négyes (7.o.) – Farkaš Lehel, Majer Dávid, Šemsei József, Szűcs Attila. 2. helyezett – Ködbe veszettek (9.o.) – Gogola Kristóf, Fišter Rebecca, Mohácsi László, Molnár Bianka. 3. helyezett – Az Ászok – (8.o.) – Haris Linda, Kecskés Eliza, Kovács Sofia, Rosinská Vivien.

Ezt követte a XVI. Feszty-kép rajzpályázatának kiértékelése.

A rajzpályázat témáját Petőfi Sándor Pille, pille, pillangó, c. gyerekverse ihlette, amellyel mi is szerettünk volna tisztelegni Petőfi Sándor emléke előtt. Az idei pályázatba 10 oktatási intézmény kapcsolódott be, 158 pályamunkával. A beérkezett munkákat idén is az Ógyallai Művészeti Alapiskola tanárai bírálták el. A rajzversenyen elért eredményeik: I. kategória: 3. helyezett – Majba Hanna (óvoda). 2. helyezett – Škuliba Natália (óvoda). 3. helyezett – Majba Hanna (óvoda). II. kategória: Kiss Viktória Zoé (4. o). Különdíj: Kakaš Kristóf (3. o.). III. kategória: Különdíj: Kecskés Eliza (8. o.)

Hagyományaikhoz híven a Feszty-napok alkalmával elismerésben részesítették azon pedagógusokat és tanulókat, akik szorgalmukkal, helytállásukkal, eredményeikkel öregbítették az iskola hírnevét. Idén 15. alkalommal kerül sor a Feszty-díjak átadására. Az alsó tagozatosok kategóriában Feszty-díjban részesültek Bartoš Roman és Fekeč Dávid 5. osztályos tanulók. Társadalomtudományi tantárgyak kategóriában az idei tanév Feszty-díjasa Bašternák Anna 6. osztályos tanuló. A természettudományi kategória díjazottja Majer Dávid, 7. osztályos tanuló. Művészetek kategóriában a 2022/23-as tanév Feszty-díjasa Flegel Tímea 6. osztályos tanuló. Fődíjasuk ebben az évben Molnár Bianka 9. osztályos tanuló lett. A pedagógusdíj idei díjazottja Mgr. Pál Gábor.

A kultúrműsor záró részében fellépett a Kis Bellő néptáncegyüttes, akiket a 6. osztályos tanulók kalapos tánca, s a napközis tanulók napsugártánca követett. A rendezvényt a 8. és 9. osztályos tanulók dinamikus tánca zárta.

