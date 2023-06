A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum képzőművészeti gyűjteménye egyedülálló a világon. Ez az egyetlen Petőfi témájú, kortárs kollekció, ami száznál is több alkotótól csaknem 600 darabot számlál, és a legkülönfélébb művészeti ágakban – grafika, olaj, kisplasztika, plakett, érem, egyedi tervezésű textil, ékszer, művészkönyv – mutatja be, hogyan is látják a kortársak napjainkban Petőfi Sándor egyéniségét, verseit, eszméit, családi és baráti kapcsolatait. Az alkotások nagy száma bizonyíték arra is, hogy Petőfi mint téma a mai napig megihleti a képzőművészeket, a versekbe foglalt gondolatok ma is aktuálisak, és a legkülönfélébb módon juthatnak el a befogadóhoz.

A művészettörténészeket régóta foglalkoztatja az a kérdés, hogy egy jelentős költő életműve hatással van-e más művészeti ágak alkotóira. Vagyis hogyan jelenhet meg a szöveg képként, szoborként; és a Petőfi 200 indukálhat-e új alkotásokat. A kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum Petőfi témájú kortárs képzőművészeti gyűjteménye egyértelműsíti a választ: igen.

Az alkotásokban így tetten érhető az idő kíméletlensége, teremtő és pusztító ereje. A tárlatban ezen kívül hangsúlyosak a Petőfi életével, költészetével, szerelmével és világlátásával foglalkozó alkotások is, nem egy esetben modern, 21. századi környezetbe átültetve.

A kiállítás a TÖBB MINT SZOMSZÉD – Magyar Kulturális Hét Pozsonyban című rendezvénysorozat keretében kerül megrendezésre.

A megnyitó helyszíne és időpontja: Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, Brämer-kúria, Žižkova 18., Pozsony, 2023. június 14., 15:00 órakor.

Szervezők: Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége, Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ Pozsony, Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Kiskőrös.

Közreműködnek: A pozsonyi Duna Utcai Magyar Tannyelvű Gimnázium diákjai.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)