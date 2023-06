„Legjobbak a jók között” díjat érdemeltek ki alkotásukkal a Dereski Magyar Tannyelvű Alapiskola diákjai az országos „Add tovább a jót, amit Te is kaptál!” országos gyerekpályázaton.

Immár 10. alkalommal került megrendezésre a Virágozz és Prosperálj Közhasznú Alapítvány országos kreatív pályázata, melyre nemcsak az országból, de a határon túlról is érkeztek pályázó gyerekek.

A pályázaton közel 2400 gyermek indult, mely a napokban megrendezett, kiállítással egybekötött ünnepélyes díjátadóval zárult.

A pályázat célja a korábbi évekhez hasonlóan idén is az volt, hogy a gyermekek a mai, időnként erőszakos és rohanó világban, az alkotás örömén keresztül megtapasztalják, hogy a kedvesség, önzetlenség, az egymás segítése és a példamutatás milyen pozitív hatással van nemcsak a saját, hanem a környezetük életére is. Ezért is adta az alapítvány idei pályázatának az „Add tovább a jót, amit Te is kaptál!” címet, melyet, ahogy a többi évben is, Az út a boldogsághoz nemzetközi mozgalom ihletett.

Az óvodások és iskolások szebbnél szebb rajzokkal, festményekkel, videókkal és egyéb technikákkal mutatták be, hogy miképp tudják továbbadni mindazt a jót, amit ők kaptak szüleiktől, testvéreiktől, barátaiktól, pedagógusaiktól vagy ismerőseiktől, és egyben bemutatták azt is, hogy mindez mekkora örömöt jelent mások életében és a sajátjukéban is.

A Dereski Magyar Tannyelvű Alapiskola diákjainak pályamunkáját a zsűri kiemelt elismerésben részesítette.

Novák Antónia, a Virágozz és Prosperálj Közhasznú Alapítvány elnöke a díjátadón kiemelte, hogy a mai világunkban, amikor a fiatalok oly sok rossz mintával találkoznak, amikor maguknak is nehéz kiigazodniuk a helyes és helytelen utak között, mikor az értéktelen dolgok értékesnek vannak beállítva, ilyen időkben különösen nagy felelősségünk a felnőtteknek, hogy a gyerekeinknek olyan alapvető értékekkel kikövezett irányokat mutassanak, melyek valóban segítik az életüket, hozzájárulnak a boldogságukhoz, sikerességükhöz és értékes kapcsolatokkal teli, örömteli jövőjükhöz. A pályázat nagyszerű lehetőség továbbá arra is, hogy a gyermekek megtapasztalják, miszerint az, ahogy másokhoz fordulnak – barátaikhoz, szüleikhez, a környezetükhöz –, igenis hatással van másokra, és felismerjék, hogy cselekedeteikkel, másokhoz való pozitív hozzáállásukkal képesek egy jobb, barátságosabb, boldogabb családot, csoportot, közösséget teremteni.

Az elnök asszony nagy elismeréssel beszélt a pedagógusokról, akik lelkesedésükkel, szabadidejüket áldozva segítették óvodásaikat, iskolásaikat ahhoz, hogy sikert és elismerést érjenek el, továbbá köszönetet mondott annak az óriási összefogásnak, a közel 100 cégnek, melyek fontosnak tartják a gyermekek jövőjét és támogatták a gyerekek ajándékait.

Ez év szeptemberében, immár 11. alkalommal, ismét útjára indul az alapítvány országos kreatív gyerekpályázata „Tégy jót és legyél példakép!” címmel, melynek célja szülőkkel és pedagógusokkal összefogva divatba hozni a pozitív értékeket az óvodák, iskolák és családok életében, a gyermekek mindennapjaiban.

(Felvidék.ma)