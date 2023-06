Hétvégén a nagyszerűen sikeredett és egyre növekvő III. Délvidéki Ősök Napján vett részt a Felföldi Dalia Iskola egy maroknyi csapata.

A 2023-as ŐSÖK NAPJA (Magyarország, Bugac, augusztus 4-5-6.) előtt, a jelenleg Szerbiához tartozó bácskai térségben, Bajsán rendezték meg a Délvidéki Ősök Napja ünnepet június 24-25-én.

Az ünnep előtti napon, június 23-án pénteken Bíró András Zsolt antropológus, a Magyar Természettudományi Múzeum kutatója tartott előadást Topolya Község Múzeumában. Előadásának címe: Magyar őstörténet a természettudományok (antropológia és genetika) tükrében.

Bíró András Zsolt a Magyar Természettudományi Múzeum antropológus kutatója, akinek a szakterülete a hun, az avar és a honfoglalás kori kutatás. Az előadás témája az eurázsiai sztyeppövezet népességeinek antropológiai és genetikai kutatása, valamint a nomád népek vándorlásának a történeti és humánbiológiai alapú modellezése. Az utóbbi évek antropológiai és genetikai kutatásainak tükrében mutatta be a magyarság őstörténetének bizonyos fejezeteit, valamint a néprajzi adatok és a régészetei leletek tükrében az ősi magyarság kultúrájáról is sokat megtudhattak az érdeklődők.

Az elmúlt évtized embertani kutatómunkája által létrehozott adatbázisok számos új érdekes eredményt mutatnak. A kutató maga is több mint nyolc expedíciót és adatgyűjtő utat szervezett a Kaukázus vidékére, Dél-Szibériába, valamint Közép-Ázsia számos régiójába. A vetített, képes előadáson első kézből értesülhettek a magyar őstörténet kutatásának néhány fontos eredményéről, az embertan és a genetika, a néprajz és a régészet tükrében. Betekinthetek őseink rendkívül érdekes őstörténetébe, valamint az utóbbi évtized modern természettudományos kutatásainak ide vonatkozó eredményeit is megismerhették.

Bíró András Zsolt antropológus, a Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlés főszervezője, a Magyar-Turán Alapítvány elnöke, a magyar hagyományőrzés meghatározó egyénisége a delhir.info-nak elmondta, nagyon sok barátjuk van Délvidéken, ezért több évvel ezelőtt létrehozták a Délvidéki Turánt, amelynek központja Törökbecsén található.

A rendezvény szervezője a Magyar Turán Alapítvány által létrehozott Magyar Turán Szövetség, illetve a szövetség délvidéki tagozata a Magyar-Turán Délvidék derék vezetői voltak.

„Egyébként a Délvidéki Turán is egyre inkább gyarapszik. Egyre több helységből vonjuk be az embereket ebbe a közös ünnepbe és közös szerveződésbe. A Délvidéki Turán a nagy bugaci ünnepben is nagy szerepet vállalt. Ezeket az ünnepeket már együtt valósítjuk meg. Sőt, a bajsai Ősök Napjára felvidékiek, erdélyiek is jönnek, tehát a Kárpát-medencei magyarság is itt találkozik” – tette hozzá Bíró András Zsolt.

Link Lajos, a Magyar Turán Szövetség délvidéki koordinátora hozzátette, Délvidéken is több hagyományőrző csapat működik és mindegyik önálló tevékenységet folytat.

„Számunkra fontos küldetés az is, hogy ezeket a hagyományőrzőket egy vesszőkötegbe fogjuk, mert külön-külön törékenyek vagyunk. Az összefogás egy ilyen ragyogó rendezvényt eredményezhet. Markáns arculatot mutatunk a nagy Kurultájon, a nagy Őseink Napján, hiszen mindannyian közös zászló alá tudunk vonulni. A délvidéki zászló, amit itt láttok, egy háromszög alakú harci zászló, amely az ősi szimbolikákat gyűjti egybe. Délvidék mindig a magyarság, a Nagyalföld alkotórésze volt, de saját zászlóval nem rendelkezett, mint ahogyan a Felvidék sem. A történelem során sajnos különszakadtunk, de most a zászló révén is be tudnak azonosítani bennünket” – fejtette ki Link Lajos.

Bíró András Zsolt hozzátette, korábban külön megyék voltak, ennélfogva a Délvidéknek nem volt szüksége külön zászlóra. A Felvidék, Erdély, Székelyföld saját zászlóval rendelkezik, s fontosnak tartották, hogy a Délvidéknek is legyen saját zászlaja.

„A zászlót zöld mezőben alkottuk meg, egyrészt azért, mert a zöld a magyarság egyik színe, másrészt pedig a hatalmas bácskai és bánáti nagy mezőkre, az éléstárra utal. A rovásírás „zs” betűjére is hasonlít, egyúttal a torgáji madjarok törzsi jele is, de ugyanakkor egy életfát is szimbolizál, sőt, egy madarat is. A Hold és a Nap, mint a régi magyar szimbólumok is jelen vannak rajta. Ez így együtt a délvidéki zászló. Mindenkit arra biztatunk, használja ezt a zászlót, amely nem egy politikai zászló, nem egy cégzászló, hanem a magyarság legrégebbi jelképeit tartalmazza, és ugyanakkor jól szimbolizálja a Délvidéket” – mondta Bíró András Zsolt.

Fehér József, a Magyar Turán Alapítvány egyik szervezője a delhir.info-nak megerősítette, a Délvidéki Ősök Napja a nagy összefogás ünnepe, hiszen a Kárpát-medence minden szegletéből érkeztek ide hagyományőrzők és nézők egyaránt.

„A lovas bemutatót egy felvidéki hagyományőrző vezetőnk, Vermes István és csapata hajtotta végre. A Felvidékről érkeztek a Dalia iskola tagjai Kopecsni Gábor részvételével. Az Erdélyi Turán Hagyományőrző Egyesület résztvevői is különböző bemutatókat tartottak. És természetesen ki kell emelni, hogy a helyi erők, a Délvidéki Turán lelkes képviselői gyönyörű rendezvényt hoztak létre. Rengeteget dolgoztak azért, hogy összehozhassunk egy közös ünnepet, és a résztvevők jól érezhessék magukat” – mondta Fehér József.

A Felföldi Dalia Iskola három bemutatóval gazdagította a programot, illetve három tagja részt vett az íjászversenyen. Felnőtt kategóriában Bohák Jóska második, Szécsényi Ádám pedig első helyen végzett, valamint a gyermek kategóriában Kopecsni Sólyom hozta el az első helyezést.

(https://delhir.info/ HE,Felvidék.ma)