Dr. Fóthy Zoltán párkányi esperesplébános meghívására a párkányi városi könyvtárban került sor dr. Beer Miklós 80. születésnapjára megjelent könyvének bemutatására. A püspök úr sokadszor járt már Párkányban, sőt a Felvidék többi tájához is emlékek fűzik, így örömmel tett eleget a felkérésnek.

Csáky Pál volt miniszterelnök-helyettes, EP-képviselő, író volt az est házigazdája, akit régi kapcsolat fűz az atyához, és a nagymarosi köszöntés után Párkányban is ő volt a beszélgetés szóvivője. Bevezetőjében kapcsolatukról, találkozásukról így vallott a politikus, író:

„A kilencvenes évek eleje óta ismerjük egymást. Európai parlamenti képviselőként 2017-ben megszólítottam közel 20 papot, lelkészt négy egyházból, mondanák el véleményüket világunkról. A kötet Dialógus Európa lelkéért címmel jelent meg, s úgy döntöttem, Brüsszelben is bemutatjuk. Összegyűjtöttem a szerzőket, a küldöttség tagja lett az összes szlovákiai magyar püspökhelyettes is. Igen ám, de egy ilyen fontos delegációnak illene, hogy legyen feje is, azonban a Szlovák Püspöki Kar egyetlen tagja sem magyar nemzetiségű. Néhányan tudnak ugyan magyarul, de az nem ugyanaz: egy olyan személyiség hiányzik, aki a megfelelő ad personam jogkörökkel is rendelkezik, s főleg, aki természetes autoritással is bír ilyen téren.

Nos, azt kérdeztem magamtól és barátaimtól: ki az a püspök, aki legtöbbször van jelen a szlovákiai magyarok egyházi rendezvényein, s akinek a legjobb neve van a felvidéki magyar katolikusok között. Beer Miklóst nevesítette mindenki, így az atya lett az informális küldöttség vezetője az Európai Parlamentben.

A dolognak híre ment, s magunk is meglepődtünk, mennyien jöttek el a parlament kápolnájába (nem magyarok is), az ökumenikus imaórára. Zengett Brüsszelben a Himnusz, én pedig ott is köszönetemet fejeztem ki Miklós atyának, hogy rengeteg kötelezettsége mellett ránk, külhoni magyar katolikusokra is oda tud figyelni”.

Az „Egybeszerettél minket” című könyv megjelenése kapcsán Csáky Pál kérdéseire, melyekben az atya egész életútját érintette, egy fiatalos lendülettel, szeretettel teli ember vallomását hallhatta a nagy létszámú közönség.

„Sosem erőltették rám a hitet, gyerekkoromban sem” – kezdte élete történetét az atya.

Az isteni meghívást ő is felülről kapta, még ifjúkori élmények alapján, amikor példaképet adott neki az Úr, s éppen papok személyében. Csáky Pál kérdéseire felidézte a fiatalokkal, cserkészekkel töltött igen tartalmas és örömteli éveket.

Felszentelése után a csodálatos Dunakanyarban teljesített hosszú évekig szolgálatot. Mindemellett tanár is lett az esztergomi szemináriumban, amelynek később a rektorává vált. Innen vezetett az út a segédpüspöki, majd a váci püspöki szolgálathoz. Nyugalmazása után Nagymarosra költözött, ahol a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány kuratóriumának elnöke lett.

A továbbiakban arról is szólt, mennyire megváltoztatta az életét, amikor a Vatikánból megkapta a megyés püspöki kinevezését. Ez teljesen más feladatok elé állította őt. Isten szolgálatát, küldetését e téren is szeretettel vállalta, amely időszak szintén tele volt áldással, kegyelemmel, s persze sok-sok feladattal, paptestvérei felé.

Felidézte a felvidéki útjait is megbízása előtt, melyek során megismerte az egyházmegyék nagy részét. Meghívásokat teljesítve járta be azokat és szerzett sok-sok tisztelőt, barátot, jó ismerőst.

A Szent Ferenc Szegényei Alapítvány 2020-ban csatlakozott a Máltai Szeretetszolgálat országos lefedettségű Jelenlét programjához, mely a legszegényebb települések felkarolását tűzte ki célul. A szervezet a Nógrád megyei Ságújfalun dolgozik. Ismert, hogy Miklós püspöknél a szegények, fogyatékosok, a segítségre szorulók mindig a középpontban álltak. A Szent Ferenc Szegényei Alapítványon keresztül segíti őket sokféle módon, még napjainkban is. Az emberségről, a megélt hitről, az örökkévalóságba vetett bizalomról szólnak Beer Miklós történetei, melyek új könyvében olvashatók.

A könyvbemutató befejeztével a könyvtár részéről is köszöntötték az atyát. Csáky Pál megköszönte Fóthy Zoltán esperesnek, hogy teret adott a könyvbemutatónak.

Jézus Szíve ünnepe alkalmából az est szentmisével végződött a Szent Imre-templomban, melyet Beer Miklós celebrált. Homíliájában a Jézus Szívéből kiáradó szeretetet kérte a jó Istentől híveire és az emberiségre. A szentmise befejeztével Fóthy atya is köszöntötte Beer Miklós nyugalmazott megyés püspököt.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)