A lévai Reviczky Házban június 16-án Petőfi 200 rajzpályázat címmel Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett rajzpályázat ünnepélyes kiértékelésére és díjátadójára került sor.

A Társulás Irodalmi szakosztályának vezetője id. Ševeček Judit köszöntötte az egybegyűlteket s nagy szeretettel köszöntötte körükben Urbán Zoltánt a Reviczky Társulás elnökét, ifj. Ševeček Juditot a társulás titkárát és a Juhász Gyula alapiskola tanárait – Száva Erzsébetet, Pásztor Anasztáziát, Kis Évát, Kovács Barnabást, Németh Csekei Csillát és az iskola diákjait az ügyes alkotókat.

Id. Ševeček Judit, a zsűri elnöke rövid beszédében megköszönte minden rajzpályázónak a részvételt s elmondta, hogy nagyon nehéz volt a döntés, hisz sok szép pályamunka érkezett.

Az ünnepélyes díjátadó előtt egy kis örömhírrel is szolgált a csillogó szemű, izgatott gyermekek számára. Minden pályázó aki, beküldte a pályamunkáját a részvételért is kap díjat, így senki sem távozott ajándék nélkül. Az alsó tagozatos osztályok még egy-egy kirakóssal is gazdagodtak, így csoportosan is jutalmat kaptak a részvételért.

A díjazottaknak az okleveleket és díjakat Urbán Zoltán elnök és id. Ševeček Judit adták át.

Az ünnepélyes díjátadó után Urbán Zoltán a társulás elnöke is megköszönte a diákoknak és a tanároknak a részvételt és áldozatos munkájukat s további sok sikert kívánt számukra.

Köszönetet kell mondani a szervezőknek, a Reviczky Társulás elnökének Urbán Zoltánnak, a Reviczky Társulás Irodalmi szakosztálya vezetőjének id. Ševeček Juditnak és a Szövetség a Közös Célokért társulásnak és a Nemzeti Kulturális Alapnak.

Az eredményes alkotók névsora

Bronz sáv II. kategória: Hancko Zsófia; Gejdos Mia; Turčan Noémi; Cinege Nikolas; Antal Emma. Ezüst sáv II. kategória: Furik Anna; Balázs Noémi; Kosorín Dalma. Arany sáv II. kategória: Szuchetka Dorina; Pásztor Kamilla; Compál Mátyás Bendegúz.

Bronz sáv III. kategória: Besse Csenge. Ezüst sáv III. kategória: Bonďa Noémi. Arany sáv III. kategória: Béres Lilien; Turčan Noémi; Balázs Noémi; Berkes Tamara.

(ŠJ/Felvidék.ma)