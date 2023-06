Miképpen a mesében, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete kiemelt tevékenysége a szakmai továbbképzések szervezése. Miképpen a mesében, az egyesület számára is fontos, hogy mindig kerüljön valami az asztalra. 2023-ban is szinte minden hónapra jut valamilyen szakmai rendezvény, így a szlovákiai könyvtárosoknak nem lehet okuk a panaszra, van miből választani.

A 2022 októberétől kezdve minden hónapban tartanak online találkozót az egyesület tagjainak, ahol alkalom nyílik egymást megismerni, illetve szakmai aktualitásokat megvitatni, tapasztalatokat cserélni.

Április 18-án Zétényben a megújult községi könyvtárban szervezték meg képzési napjukat. Péterfi Rita és Goda Beatrix Budapestről az Országos Pedagógiai Könyvtárból és Múzeumból érkeztek, hogy Tegyünk egy próbát! Szöveg nélküli képkönyvek a gyakorlatban címmel gyakorlatorientált foglalkozást tartsanak az érdeklődőknek. A résztvevő 11 könyvtáros és pedagógus áttekintést kapott az olvasásfejlesztés hazai és nemzetközi tapasztalataiból, illetve tanulságos információkhoz jutottak az olvasási aktivitás növelésének lehetőségeiről. A továbbképzés másik felében a szöveg nélküli képkönyvek (silentbook) módszertanával ismerkedhettek a jelenlévők.

Egy hónappal később, május 15-én az Úton a felhasználók felé c. képzési nap az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének támogatásával valósult meg. A helyszín ezúttal a Királyhelmeci Regionális Könyvtár volt. A szakmai továbbképzés előadói a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár PR munkatársai voltak: Sümeginé Lehotai Edit, Magyar Viktória és Hernek István.

A résztvevők elméleti áttekintést kaptak a marketing alapjaiból, majd gyakorlati példákon keresztül belekóstolhattak a grafikai tervezésbe és a videóvágásba.

A szakmai rendezvényen tiszteletét tette az OSZK Könyvtári Intézetének újonnan megválasztott igazgatója, Szüts Etele is, aki a helyszínen átadta a képzésen résztvevők számára az igazoló okleveleket.

Június 4–5-én a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciájára, Csongrádra látogatott az SZMKE 9 fős delegációja.

A szakmai rendezvényen Tegdes Egyházi Dóra, az egyesület elnöke az idén elkészült online magyar–szlovák–angol terminológiai szótár projektjét mutatta be. Demčik Norbert a komáromi Szinnyei József Könyvtár zenei részlegének inspiráló tevékenységéről adott elő. Az előadások után több workshopból is választhattak a jelenlévők.

Reczai Lilla (Szinnyei József Könyvtár, Komárom): Azon a workshopon, melyen én voltam, a Könyvjelző olvasóklubról mesélt Lukoviczki Anna, aki a Békés Megyei Könyvtárban tartja a foglalkozásokat már több éve. Magáról a klubról és felépítéséről kaptunk áttekintést, s arról, hogyan lehet és kell vezetni egy könyvklubot. Különféle praktikák hangzottak el, amelyek érdekesek voltak számomra is, hiszen a komáromi Szinnyei József Könyvtárban én is vezetek egy ilyen zártkörű csoportot. Az a cél, hogy az ember kicsit kijöjjön a komfortzónájából, elolvasson olyan könyveket, amelyeket nem vett volna le magától a polcról.

Lukács Erika (Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár, Somorja): Az 5-letelő workshop tele volt érdekes lehetőséggel, melyeket szeretnénk beépíteni a mindennapi munkánkba. A képregényekre épülő játékok során felébredt bennem az igény, még inkább megismerni a szuperhősöket és minél több publikációt beszerezni a témában. A programozott, digitális eszközök felkeltették az érdeklődésemet, de hazatérve, átgondolva nem látom reálisnak kis könyvtárunkba hasonló eszközök beszerzését. Végezetül a Petőfi-póker egy hatalmas ötlet, amit továbbgondolva akár meg is valósíthatnánk könyvtárunk névadójáról.

Herczeg Rita (Matej Hrebenda Könyvtár, Rimaszombat): Szintén az 5-let börze workshopon vettem részt, mely 5 állomást tartalmazott. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár alkalmazottai mutattak be különböző, nagyon kreatív foglalkozásokat. Úgy láttam, nagyon fontosnak találják a diákok, főleg középiskolások célcsoportját (ezzel persze a legtöbb könyvtár küzd), ezért a könyveket és a digitális technológiákat igyekeznek ötvözni, összekapcsolni, hogy a fiatalok számára is élvezetesek legyenek a foglalkozások. Például sok lehetőséget találtak a képregényekben illetve azok főhőseiben. Társasjáték formájában elmerültünk a képregények világában, kipróbálhattunk különféle feladatokat, mezőről mezőre haladva, tabletek segítségével, QR kódok leolvasásával. Egy másik foglalkozás a Star Wars szerelmeseinek kedveskedett – feladatok, titkosírás megfejtése, hangfelvételek felismerése, szófelhők generálása – szintén a technika segítségével. A következő állomás az indi robot készségfejlesztő és foglalkoztató játékot mutatta be, mely játékalapú tanulásra inspirálja a gyerekeket. Lehetőségünk volt elsajátítani és kipróbálni a színalapú kódolás alapjait. Az indi robot könnyen építhető, variálható és különböző könyvtári foglalkozásoknál is felhasználható.

Sebő Bugár Beáta (Bibliotheca Hungarica, Somorja): A játéktervező vászon használata című workshopon voltam. A Sár és Tűz, 1848-49 www.sarestuz.hu című online szerepjátékot elemeztük, a játékkészítés folyamatát megkönnyítő segédeszköz – játéktervező vászon – segítségével. Épp úgy, mint tavaly, az idén is csak pozitív érzésekkel tértem haza Csongrádról. Minden elismerésem és köszönetem a szervezőknek.

Roncz Melinda (Bibliotheca Hungarica, Somorja): Akárhányszor részt veszek a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciáján, élményekkel és megvalósításra váró ötletekkel térek haza. Nem volt ez másként idén sem, köszönhetően a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár által tartott workshopnak is. 5-let börzéjükön Jedi-próbára, Petőfi-pókerre, képregényes társasjátékok kipróbálására, nyelvi feladatok megoldására kis robotokkal és öko-totóra volt lehetőség. Ilyen rendhagyó feladatok révén sokkal izgalmasabbá tehetjük egy-egy téma megközelítését a fiatal generáció számára.

A nagy nyári melegben sem unatkoznak a könyvtárosok. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 54. Vándorgyűlését július 13–15. között rendezik meg Tatabányán a József Attila Megyei Könyvtár főszervezésében. Az SZMKE ezúttal társszervezőként is csatlakozik ehhez a jeles eseményhez, hiszen a szakmai program keretében elvállalta a Határon túli szekció előadásainak megszervezését. A rendezvényre napijegy formájában még július első napjaiig van lehetőség regisztrálni.

Az őszi hónapban ismét az ország keleti végében lesz tevékeny az egyesület. Szeptember 18-án szervezik meg az egyesület szakmai napját, amelynek a Kassai Állami Tudományos Könyvtár ad helyszínt, de a Bocatius János Könyvtár is társszervezője az eseménynek. A program idén is igyekszik mindenféle könyvtártípus részére inspiráló előadásokkal, workshopokkal készülni. A szervezők célja, hogy a szeptemberi szakmai asztalon is legyen minden, mi szem-szájnak és persze léleknek-tudásvágynak ingere. A program hamarosan elérhető lesz az egyesület weboldalán. A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Októberben Somorján a Fórum Kisebbségkutató Intézetben kerül majd megrendezésre az OSZK Könyvtári Intézetének támogatásával megvalósuló idei második képzési nap, melynek középpontjában a könyvtárak digitalizáló tevékenysége és lehetőségei lesznek.

A Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával országszerte folytatódnak a biblioterápiás, olvasást népszerűsítő csoportfoglalkozások, amelyeket Bolemant Lilla és Tegdes Egyházi Dóra tartanak az Olvasás 23 projekt keretében.

