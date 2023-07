Július második vasárnapján újmisét mutatott be Palatinus Kristóf újmisés, áldozópap, a Soproni Szentlélek és Szent Mihály-plébánia segédlelkésze a rajkai Szent Márton római katolikus templomban.

A magyaróvári származású Palatinus Kristófot Veres András, a Győri Egyházmegye püspöke szentelte áldozópappá 2023. június 17-én a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban harmadmagával. Rajta kívül még áldozópappá szentelte a mosoni Gulyás Vilmost és a soproni Hencz Márton diakónusokat. Mindhárman a győri Brenner János Hittudományi Főiskolán és Papnevelő Intézetben végezték teológiai tanulmányaikat.

Palatinus Kristóf Magyaróvárón június 18-án mutatott be újmisét a Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd plébániatemplomban. Legutóbb, július 9-én, a liturgikus naptár szerinti évközi idő 14.vasárnapján reggel 8 órakor újmisét mutatott be megközelítőleg 80 hívő jelenlétében, akik között voltak felvidékiek, pozsonyiak, illetve Pozsony környéki származásúak. Sokan Rajkára, illetve a vonzáskörzetébe költöztek, avagy itt is, ott is laknak.

Kristóf újmisés lelkipásztor papi jelmondatául a következőt választotta: „Tedd egyszerűvé szívemet!“ (Zsolt 86,11). Azt nyilatkozta, hogy felemelő és megrendítő érzés számára, hogy éppen őt választotta ki Isten, a Mindenség Ura épp őbelé vetette bizalmát.

A kiválasztottság reményt, hálát és lelkesedést ébreszt benne. Isten mindannyiunk számára készített egy csak nekünk szóló utat. Eme érzés, hogy valahová, valami felé irányul az életünk, ez bizony mindannyiunkban ott van. Életünk terelgetjük napról napra egy meghatározott irányba, cél felé. Hisszük, hogy ezen utunkon megtaláljuk életünk értelmét és kiteljesedését.

Nagy örömmel tölti el Kristóf újmisést az is, hogy a kiválasztottságban nincs egyedül. Látva társait megerősítő számára, hogy őket ugyanezen béke tölti el. Bízik benne, hogy életünk útján Isten segítségével és egymás iránti szeretettel tudunk majd haladni.

Az áldoztatás utáni könyörgést követően Sándorné Höenigmayer Erzsébet, a Rajkai Német Önkormányzat egyik képviselőnője megköszönte a templomi közösség, az önkormányzat és a község nevében Kristóf atyának a szép vasárnapi szentmisét. Továbbiakban pedig a Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya oltalmába ajánlotta lelkipásztori munkáját.

A rajkai szentmisén közreműködött a helyi és dunakiliti templomi kórus. Az újmisés áldás után elénekelték a Te vagy földi éltünk vezércsillaga kezdetű Mária-éneket.

(Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)