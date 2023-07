Huszonnégy évre tekint vissza Szőgyénben a Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor, ahová nyaranta hazai és külföldi művészek érkeznek és egy héten át alkotnak a képzőművészet jegyében. Így volt ez most is. Huszonhat képzőművész volt a tábor lakója, köztük négy helyi amatőr művész. A tábor egyre népszerűbb a fiatalok körében, ezért az alapító tagokhoz – miként az elmúlt évek folyamán – most is érkeztek fiatalok, összesen tizenketten.

Kunné Paulusz Györgyi szentendrei művésztanár, ikonfestő volt a tábor szakmai vezetője. Ő is az alapító tagok egyike. Kántor János esztergomi festőművész halála óta az ő gondozásával valósul meg az egyhetes találkozó, a szőgyéni önkormányzat támogatásával.

Az anyaországból tizenkét művész érkezett. Több helyszínen rendezték be a művésztelepet, és felkeresték a helyi nevezetességeket is. Sokféle helyszínről érkeztek, és sokféleség jellemezte az egész heti munkát, melynek keretében voltak közös programok is.

Zárókiállítással ért véget a képzőművészek tábora, mely a községben zajló 16. Pató Pál Napok egyik színfoltja volt. Az ünnepségen Méri Szabolcs polgármester örömét és köszönetét fejezte ki, amiért a tábor résztvevői színesítették a falu életét, és megköszönte azt a félszáz alkotást, melyet az idei munka gyümölcseként a Szőgyéni Galériának ajándékoztak.

Kunné Paulusz Györgyi, a tábor vezetője bemutatta a tábor résztvevőit, és értékelte az egész heti munkát. Minden évben szeretettel fogadja a fiatal alkotókat, akik tanulmányaikat is a művészetek jegyében végzik. Így a tábor régi tagjai mellett a fiatalok is elhozzák és megmutatják tehetségüket, kreativitásukat.

Az idei évben a tábor lakói, a Petőfi ihlette Pató Pál úr témában hódoltak a művészeteknek. Hogy a magyarszőgyéni temetőben nyugvó, egykori Pathó Páll, a falu jegyzője, a ’48-as nemzetőrkapitány azonos-e a költő által megénekelt személlyel, ezúttal sem derült ki, bár több formában megrajzolódott alakja a tábor ideje alatt.

A tábor résztvevői különböző korosztályokat képviseltek, és ebben a sokféleségben mindenki kibontakoztatta a saját egyéniségét, tehetségét – mondta el a táborvezető a zárókiállításon.

Az ünnepséget Halász Ágostonnak, a párkányi művészeti iskola tanulójának gitárjátéka színesítette, és megtisztelték jelenlétükkel a művészetkedvelő szőgyéniek is. A művészek által a községnek ajándékozott alkotások a Szőgyéni Galériát színesítik és gazdagítják, mely az elmúlt huszonnégy év folyamán immár hatszáz képet tart számon a nyaranta Szőgyénben alkotó művészek ajándékaként.

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)