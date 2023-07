Mi lesz “AZ” után? Vagyis Oroszország feldúlása után, persze, ha sikerül nekik. Miért tekintjük eldöntött kérdésnek, hogy Putyin és rendszere a legrosszabb dolog, ami Oroszországgal történhet?! Honnan vesszük a bátorságot, hogy kijelentsük, abból a hatezerből (atomtöltetből) egy sem kerül terroristavezér vagy egy renegát orosz tábornok kezébe? Egyetlen, a nyugati mainstream szekértoló és szakkertelő sem tud vagy akar válaszolni ezekre a kérdésekre, írja Pomichal Krisztián. Nos, a háború utáni világ megértéséhez vezető egyik legfontosabb kérdés, miért?!

Két szó: „Cápa” és Szentkirályi. Ha ezeket halljuk, bizonyára nem egy sós vízi ragadozóra gondolunk, hanem a magyar üzleti világ egyik legmeghatározóbb üzletemberére, Balogh Leventére, helyesen. A karizmatikus vállalkozó üzleti pályafutása akkor kezdődött, amikor mindenét eladva a Szentkirályi Magyarország Kft.-be fektette vagyonát. És jól tette. Üzleti sikereiről, az oda vezető útról Tóth Tünde beszélgetett vele.

Már júliust írunk, az iskolások szünetre vonultak és a családok az anyagi lehetőségeik és egyéb körülmények függvényében biztosítják a nyári programokat a gyerekeknek. A kínálat óriási, a drágulás is jelentős, ha nem foglaltuk le hónapokkal korábban a kirándulást, de a szakemberek úgy vélik, így is nagyon sokan kelnek útra a nyár folyamán. Piac rovatunkban Rajkovics Péter az aktuális trendeket tekintette át Drágábban, de kirándulunk című írásában.

Már alig termelnek krumplit az országban, állapítja meg Kocur László azzal, hogy a különböző élelmiszeripari termékek mellett a burgonya ára is meglódult. De ami ennél is nagyobb baj, hogy lassan már csak külföldi krumpli lesz, mert idehaza nem termesztünk.

Ha nincs is a családjukban éppen iskolai beíratás előtt álló gyermek, nagy valószínűséggel már hallottak a Rákóczi Szövetség immár több évtizede tartó áldásos tevékenységéről, amelynek fő célja, hogy bátorítsa és ösztönözze vagy éppen megköszönje a magyar iskolaválasztást. Akár egy ajándék iskolatáskával is. A sok jó szándék viszont olykor problémát is okozhat. Ez történt idén júniusban, Nagycétényben. Somogyi Szilárd: Taktika vagy gondoskodás?

Idézzünk fel két példát, hogy lássuk, merre tart ma Nyugat-Európa két fejlett és gazdag társadalma. A német Bundestagban a minap felszólalt az AfD képviselője, aki dióhéjban összefoglalta a német kormány garázdálkodását, míg Párizsban és szerte Franciaországban ismét autók százai lobbantak lángra. A két eset ugyanazt a visszafordíthatatlan folyamatot tükrözi: hogyan bomlik fel a társadalom, ha hozzá nem értő vagy/és korrupt vezetői vannak. És hogyan robog Európa a szakadék felé, írja Lapunk főmunkatársa, Kövesdi Károly a Lola, Nahel meg az önfeladás című látleletében.

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója tiszteletére január 14-étől új állandó kiállítás tekinthető meg a Petőfi Irodalmi Múzeumban Petőfi 200 – Költő lenni vagy nem lenni címmel. A kiállítás újszerűsége abban áll, hogy a jelenből feltett kérdésekre próbálnak a költő életművén keresztül válaszokat találni. A tárlat alkotóinak az volt a másik célja, hogy megjelenítsék a Petőfi Sándor-kutatás friss eredményeit. Zsebik Ildikó vezeti végig olvasóinkat a tárlaton.

Az egész ember egy szív. Bezerédj Istvánról van szó, aki jeles politikus, kiváló szónok, de főleg nagyon jó szívű ember volt. Róla olvashatnak a Leporolt históriákban Lacza Tihamértól.

Múltunk rovatunkban elolvashatják Popély Gyula történész előadásának második részét, amely Budapesten, az Országházban tartott emlékkonferencián hangzott el Horthy Miklós kormányzó születésének 155. évfordulója alkalmából. Ezúttal az 1938-as müncheni eseményektől a kormányzó száműzetéséig követhetjük a történéseket.

A Tájaink rovat első cikkét Dunajszky Éva írta, címe: A betelepülés árnyoldalai a Szenci járásban. Az utóbbi évtizedekben egyre erőteljesebb a pozsonyi dezurbanizáció, azaz a városi lakosság egy részének vidékre költözése, ami a népességnövekedés súlypontjának áthelyeződését is eredményezi. A Pozsony környéki falvakba való betelepülés az északi és keleti országrészekből a jobb megélhetési feltételek reményében tulajdonképpen már Csehszlovákia szétesése után beindult, s azóta is lankadatlanul folyik. Ennek eredményeként a Szenc környéki falvak majd mindegyikében külön lakóparkok alakultak, amelyek úgy néznek ki, mint egy modernkori túlzsúfolt favela-rendszer.

Jövő héten Gombaszög! Az idén július 11. és 16. között rendezi meg a legnagyobb felvidéki magyar rendezvényt a Sine Metu Egyesület. Gombaszög ezúttal 35 programhelyszínen, köztük 6 zenei színpadon ötszáznál több programmal várja a látogatókat, írja Fábián Gergely.

Varga Emese művészeti vezetőnek, valamint Gál Tamás Jászai Mari- és Deszka-díjas színművésznek, a Komáromi Jókai Színház immár harmadik évadot záró igazgatójának bőven volt miről beszámolnia a június 28-án megtartott évadzáró sajtótájékoztatón. A nehéz időkben is sikerdarabokat teremtő sok munkáról, az új kezdeményezésekről, a megérdemelt egyéni díjakról hallhattunk a Benkő Géza Stúdiószínpadon, s a tervezett folytatás is szép reményekkel kecsegtet. Nagy-Miskó Ildikó: A „hetvenkedés” után a tükrök évada jön a Jókaiban.

Újra az élen a királyhelmeci gimnazisták, adja hírül Molnár Gabriella. A WRO™ nemzetközi LEGO robotépítési és robotprogramozási tanulmányi verseny hazai nemzeti döntője júniusban Kassán zajlott. Másodízben lettek a háromból két kategóriában országos bajnokok a királyhelmeci magyar gimnazisták. Junior és senior csapatuk képviseli Szlovákiát a 2023. november 7-e és 9-e között megrendezésre kerülő panamai világdöntőn. Csakhogy a panamai utazás költségeit maguknak kell előteremteniük. Aki bármilyen összeggel, akár csak egy kávé vagy egy fagylalt árával is szeretne hozzájárulni a keleti végek fiatal magyar tehetségeinek panamai útiköltségeihez, megteheti azt az SK13 0900 0000 0005 5188 8835 számlaszámon. A megjegyzés mezőbe tüntessék fel, hogy PANAMA. Mint tudjuk, sok kicsi sokra megy!

Éljen a nádszegi Petőfi Sándor Alapiskola! A napokban vette fel az iskola a költő nevét, emellett az iskola örökös himnuszává avatták a kiváló muzsikus, Szarka Gyula Petőfi dicsérete című dalát. A levegőben érezni lehetett a meghitt ünnepi hangulatot, mindenki tisztában van azzal, hogy a nádszegi alapiskolában olyan dolog történik, amely talán mindörökre meghatározza az intézmény szellemiségét, írja Szomolai Andrea.

A szőgyéni 32. számú Szent Mihály Cserkészcsapat tagjai és pártolói családi nappal, szentmisével, fogadalomtétellel és közös ünnepléssel emlékeztek meg a kerek évfordulóról. Az ünnep kapcsán az alapítóval, Berényi Kornélia arany érdemrenddel kitüntetett cserkészvezetővel beszélgetett Bokor Klára.

A. Bak Péter: Beszélgessünk a művészetről… címmel foglalta össze a Kopócs Tibor, grafikus, festőművész által kezdeményezett, A szellem agorája című kerekasztal-beszélgetésen elhangzott gondolatokat a művészetről, az alkotásról, egyáltalán a kultúra aktuális helyzetéről.

Légy Lámpás a címe a Pósa Lajos Társaság előadássorozatának, amely részeként mutatták be Rimaszombatban az „Akit az egész ország szeretett – Blaha Lujza könyve” c. kötetet, amelyet Praznovszky Mihály szerkesztett. Erről tudósított Virsinszky Tamás.

Idén is lesz nagytakarítás az Ipolyon. A 2013-ban alapított Duna–Ipoly Sportegyesület és a Pro Civitate Dei Egyesület közös szervezésében 2023. augusztus 10-e és 13-a között immár harmadik alkalommal valósul meg A nagy Ipoly-takarítás elnevezésű rendezvény, írja Kaszmán Zoltán.

Besztercebánya megyében június 23-a és 29-e között zajlott az önkéntesség hete, amelyhez évről évre több szervezet kapcsolódik. Az idei, immár a 15. évfolyam mottója: Kezdjük a nyarat egy jó cselekedettel! Agócs Szvorák Emese: Önkéntes segítők a Nefelejcs Nyugdíjasotthonban.

Még ma is fogdossák a gombokat. Mármint az emberek, ha kéményseprőt látnak. Lacza Gergely mindjárt hárommal is találkozott, hiszen Takács Sándor fia és veje is ezt a pályát választotta.

Festés, ragasztás vagy burkolás? A falburkolat a falfelület védelmét és díszítését szolgálja. A legegyszerűbb a festés, ám rengeteg falburkolat létezik, amely átalakítja és öltözteti a falakat. Manapság a természetes fa, a kő, a kerámia, illetve a vinyl burkolatok a legnépszerűbbek. Lakberendezőnk, Bazsó Krisztina többet is elárul a burkoló anyagokról és az aktuális trendekről.

A Barangolóban a solferinoi csata színhelyére kalauzolt el Csermák Zoltán, megemlékezünk a Vöröskereszt alapításáról, és persze az életmentés és a sebesültek ápolásának magyar úttörőiről is.

Fellapozzuk Vass Laura receptkönyvét, amelyből a nyári káposztaleves és a málnás szelet receptje került a lapba.

Vas Gyula leírta a Škoda Karoq 2.0 TSI 4×4 Sportline teszteredményeit.

Szurkoló rovatunkban Ondík Gábor a labdarúgástól búcsúzó Priskin Tamást kérdezte, Rajkovics Péter pedig összefoglalta az Európa-játékok magyar szempontból kiemelkedő eredményeit.

A MAGYAR7 27. számának hátlapján Dessewffy Arisztid margonyai sírboltja látható. Lapunkban természetesen megtalálják a keresztrejtvényt és a részletes műsort is.

