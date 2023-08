Miroslav Mironovics Kasztran ukrán nagykövet kedden Máriatölgyesen (Dubnica nad Váhom) átvette az első két Zuzana 2 önjáró löveget.

A helyi Konštrukta-Defence Rt. összesen 16 ilyen löveget gyárt Ukrajnának. A több mint 90 millió eurós projektet Norvégia, Dánia és Németország finanszírozza.

Ódor Lajos kormányfő szerint az önjáró lövegek legyártása Ukrajnának a nemzetközi együttműködés és szolidaritás iskolapéldája.

„Mindannyiunk közös érdeke, hogy Ukrajna képes legyen megvédeni magát az orosz agresszióval szemben. Egy olyan világ, amelyben nem érvényesek a megállapodások és a nemzetközi szabályok, elfogadhatatlan számunkra. Kötelességünk úgy segíteni, ahogy tudunk” – mondta Ódor.

Hozzátette, emellett a Zuzana 2 lövegek annak is bizonyítékai, hogy Szlovákia képes a legszigorúbb nemzetközi elvárásoknak is megfelelő modern technikai eszközöket gyártani. A Konštrukta-Defence már a további együttműködésről is tárgyal egy ukrán hadiipari céggel, az eredmény egy új önjáró löveg prototípusa lehet.

Martin Sklenár védelmi miniszter emlékeztetett, hogy a nemzetközi projektről tavaly októberben született megállapodás, és a Konštrukta-Defence még 14 darab Zuzana 2-est gyárt Ukrajnának.

Ukrajna szlovákiai nagykövete köszönetet mondott a nemzetközi együttműködésért, melynek eredménye a lövegek leszállítása lesz.

„Ez is bizonyítja, hogy fordul a lapjárás és nem jött be Oroszország számítása, hogy kifáraszt és megfélemlít minket, vagy például atomfegyverek bevetésével fog zsarolni. Ezért köszönet jár Szlovákia, Norvégia, Dánia és Németország kormányának is. Ez a projekt mintapéldája a sikeres együttműködésnek, és alapja egy új katonai, technikai együttműködésnek Szlovákia és Ukrajna között” – hangsúlyozta az ukrán nagykövet, hozzátéve, most a legfontosabb a védekezési eszközök minél gyorsabb leszállítása.

(tasr/Felvidék.ma)