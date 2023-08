Ifj. Rák Norbert, Pizúr Martin és Nap Olivér – érdemes megjegyezni ezt a három nevet, ugyanis minden bizonnyal hallani fogunk még róluk a futball világából, remélhetőleg minél magasabb szintről.

A három zselízi tehetséges labdarúgó a zselízi korosztályos csapatokban ismerkedett meg a focival, tehetségükre Sokol László edzőjük figyelt fel elsőként, de hamarosan Párkányban, majd az NB II-es Dorogon pallérozódtak, most pedig fejenként 1,2 millió forintért (3 200 euró) vette meg játékjogukat az NBI-es felcsúti Puskás Akadémia. A helyi viszonyokban nem megszokott, hogy 11 éves játékosokért ilyen magas összeget fizessen egy klub/akadémia, de ez is jelzi a kvalitásaikat, hogy érdemes rájuk figyelni, mert nagy utat járhatnak be.

Jártak már a DAC edzőtáborában is, akárcsak Párkányban Saláta Kornél focitáborában, de Rák Norbert részt vett az olasz Juventus magyarországi focitáborában, a londoni West Ham United válogatóján, illetve volt a Ferencvárosnál is próbajátékon. A DAC szerette is volna mindhármukat leigazolni, de éppen akkor voltak a koronavírus miatti lezárások, így az a lehetőég meghiúsult. Közben további megfigyelők is felfigyeltek a tehetségükre, meghívták őket Lévára, ám ezt nem tekintették előrelépésnek. Nonó (ifj. Rák Norbert) azért beírta magát az ottaniak emlékezetébe, amikor a Hamšík Akadémia elleni meccsen ő szerezte a lévaiak egyetlen gólját.

A fiatalok szép karrierjének és sikereinek viszont ára van. Amellett, hogy keményen edzenek, rengeteget időt kell úton tölteniük, ugyanis heti 3-4 alkalommal járnak edzésre.

Korábban Párkányba, majd Dorogra, jelenleg pedig Felcsútra, ami Zselíztől közel 90 kilométer, és természetesen a foci nem mehet a tanulás rovására, így komoly koordinációt igényel, hogy ezt az életvitelt összehangolják. Szüleik viszont nagyon elhivatottak és mindent megtesznek, hogy megteremtsék a lehetőséget a fiaiknak, hogy kibontakoztathassák tehetségüket.

„Nagyon örülünk, hogy a Puskáshoz kerülhettünk. Fantasztikus körülmények vannak az akadémián. Minden focista álma, hogy ilyen infrastruktúra biztosítsa számára a foci szeretetét és élvezetét. Meggyőződésem, hogy a fiúk itt tudnak a legjobban fejlődni, ezért egyáltalán nem sajnáljuk az áldozatot, hogy esetleg többet kell utaznunk. Ugyanakkor köszönettel tartozunk a Dorogi FC-nek is mindazért, amit eddig a srácokért tett. Lehet, még találkozunk a jövőben. Még hosszú út áll a fiúk előtt, de reméljük, kitartanak és valóra váltják álmaikat” – nyilatkozta az egyik édesapa, id. Rák Norbert.

A srácok álma, hogy profi labdarúgók legyenek és minél magasabb szinten kergethessék a labdát. Nonó álma, hogy felnőttként egyik kedvenc csapatában, a Real Madridban szerepelhessen, Martin leginkább a Manchester Unitedbe vágyik, míg Olivér a Barcelonába.

Szorítsunk nekik, hogy elérjék kitűzött céljaikat és messze hírét vigyék Zselíznek és a régiónak.

(Csonka Ákos/Felvidék.ma)