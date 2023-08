A Nemzeti Atlétikai Központban és a tévéképernyőn keresztül is tömegek követték élőben az augusztus 19-én elkezdődött budapesti atlétikai világbajnokság eseményeit. A magyar sportolók szereplését óriási érdeklődés kísérte: az M4 Sport hétvégi közvetítései több mint 1,9 millió nézőhöz jutottak el. Ráadásul minden korábbi rekord megdőlt a sportág eddigi M4 Sportos közvetítési számai kapcsán.

Magyarország történetének eddigi legnagyobb sporteseményét az M4 Sporton is kiemelkedően sokan követték. A közmédia sportcsatornája vasárnap estig több mint 26 órán át tudósított a világeseményről, a közvetítések összesen 1,9 millió nézőt értek el. Az m4sport.hu oldalon mintegy 30 ezer fő követte a hétvégi eseményeket.

A legnézettebb magyar vonatkozású szám a kalapácsvetés és a hétpróba volt.

Előbbibe vasárnap délután összesen 823 ezren kapcsolódtak be, az utolsó másfél sorozatot pedig 569 ezren követték, ami minden korábbi atlétika-adásnál magasabb számot hozott az M4 Sport több mint nyolc éves történetében. Ez egyben azt is jelenti, hogy ebben az időszakban szinte minden ötödik televízió néző (19,2 százalékos közönségarány) a közmédia sportcsatornáját figyelte.

Az M4 Sport nemcsak az atlétikai vb közvetítések alatt, de teljes napon is piacvezető volt: a sportesemény eddigi mindkét napján. A két 8 százalék fölötti közönségarány a csatorna idei két legmagasabb eredménye lett.

„Nemcsak sport, de televíziótörténeti szempontból is kimagasló két napon vagyunk túl. Soha nem voltak még olyan lehetőségei atlétikai vb-n egy magyar televíziós csatornának, mint idén nekünk. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ígéretünkhöz hűen egyszerre tudjuk megmutatni a magyarok és a nemzetközi sztáratléták szereplését, betekintést nyújtani a színfalak mögé, illetve szakértőink közreműködésével biztosítani tudjuk, hogy a nézők alaposabban megismerhessék a sportágat. Most először fordult elő, hogy a 100 méteres férfi síkfutás újdonsült világbajnoka az első tv-s interjúját egy magyar médiumnak adta, erre is büszkék vagyunk. Célunk, hogy a következő egy hétben is ugyanolyan szinten tudjuk kiszolgálni a nézőket, akiknek továbbra is tanácsoljuk, hogy ha tehetik, látogassanak ki a Nemzeti Atlétikai Központba, mert annál nagyobb élmény nincs. Ha nem tudják a helyszínen követni az eseményeket, mi továbbra is megteszünk mindent, hogy az M4 Sport előtt ülve úgy érezzék, mintha a lelátón foglalnának helyet” – nyilatkozta Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója.

Soha olyan mértékben nem láthattak még ingyenes közvetítést egy atlétikai világbajnokságról a magyar nézők, mint 2023-ban. Az ország legnézettebb sportcsatornájának szerkesztett adása mellett az m4sport.hu-n valamennyi ügyességi szám döntője külön is nézhető lesz. Ezen kívül az MTVA az Európai Műsorszolgáltatók Uniójával (EBU) meglévő megállapodása értelmében az allathletics.tv címen az összes ügyességi szám selejtezője is elérhetővé teszi – szintén regisztráció és fizetési kötelezettség nélkül.

(Az MTVA Sajtó és Marketing Iroda sajtóközleménye)