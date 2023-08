Július utolsó hétvégéjének szombatján, 29-én rendezték meg Mosonmagyaróváron a Mosoni-Duna parton a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség, azaz a MOCISZ jubileumi, X. Civil Piknik nevet viselő rendezvényét.

Délelőtt tíz órától szolgált az esemény helyszínéül Moson városrész a Mosoni-Duna partján, a szabadtéri színpad. De a főző csoportok már nyolc órakor munkának álltak.

Az eseményen részt vett a megalakulóban lévő Felvidéki Baráti Kör, mely székhelye Mosonmagyaróvár városa.

A rendezvény az előzőekhez képest több új elemet tartalmazott, melyet kísérleti jelleggel próbáltak ki. Az egyik lényeges változás volt, lévén, hogy 48 tagszervezetre bővült a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség taglétszáma az idők folyamán, hogy rendes és pártoló tagszervezetként 5 fő részvételét tudták biztosítani.

Nagy Sándor, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség elnöke tartott a színpadon délelőtt tíz órától ünnepi nyitó beszédet.

A MOCISZ mindenekelőtt érdekvédelmi ernyőszervezet. A szervezet céljai közt szerepel civil szervezetek tömörítése. Fő feladatuk közé tartozik tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl Mosonmagyaróvár, a mosonmagyaróvári kistérség és Nyugat-Dunántúl fejlődésének, az itt élő lakosság életkörülményei javításának elősegítése.

Köszöntőt dr. Iváncsics János, Mosonmagyaróvár alpolgármestere mondott.

A folytatásban a tisztségről lemondott Faddi Horváth Pál alelnök búcsúztatása volt napirendi ponton. Ezt követte a kulturális program a szabadtéri színpadon, a csónakázás a Mosoni-Dunán, majd country tánc tanítása a színpadon Tóth Tibor tánctanárral.

Déli tizenkét órára elkészült a két különböző, finomabbnál finomabb ebéd is: babos gulyás és ötfajta húsból készült gulyásleves. Két főző csapat vállalta az idén az ebédre az étel elkészítését: a Tengri Íjász és Hagyományőrző Egyesület, valamint a Mosonmagyaróvári Nagycsaládosok Életfa Egyesülete. Ehhez a jó ebédhez szolgált a szépen szóló nóta és muzsika, citerázott és énekelt Buglyó Gyula.

Az ebéd keretében és utána a délutáni órákig a tűző napsütéses szombat délutánon a résztvevő szervezetek ismerkedhettek, barátkozhattak, együtt szórakozhattak.

A Civil Piknikre jelentkeztek a következő közösségek: az Egy Hullámhosszon Kulturális Egyesület, a Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre, a Szív Klub Mosonmagyaróvár, a Mosoni Szépkorúak Nyugdíjas Klubja, az Életfa Nagycsaládos Egyesület, a Kühne Nyugdíjas Klub, a Nők a Városért Egyesület, a Margaréta Nyugdíjas Klub, a Kishalász Egyesület, az Okay Dance Egyesület, s végül a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület.

A Felvidéki Baráti Kör is bemutatkozott.

Zilizi Tihamér a szervezet nevében elmondta, célja azon személyek összegyűjtése, megismerése, akik elődeik révén kötődnek valamilyen módon a Felvidékhez. Legyenek tájainkról származó felmenőik, akik a kitelepítések áldozataivá váltak, vagy akik Mosonmagyaróvárra és környezetébe kerültek kiköltözés útján.

Érdeklődés szerint találkoznának, leülnének beszélgetni, bevonva a felvidéki gyökerű elődök utódait, a fiatalokat is a történésekbe, nekik is átadva, s velük is megismertetve múltunk háborús évekbeli időszakát is.

A művészeti csoportokat fenntartó szervezeteknek bemutatkozási lehetőségre adtak teret a szervezők. Vállalták a fellépést a következő csoportok: a Lajta Néptánc Egyesület, a Haller Mazsorett csoport, a Mosonmagyaróvári Country Klub, az Okay Dance tánccsoport és a Nosztalgia Baráti Kör.

Kínálkozott csónakázási lehetőség is a résztvevők számára, mégpedig a Győr-Moson-Sopron megyei Hagyományőrző Kishalász Egyesület szervezésében.

