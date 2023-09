Rimaszombatban Szüreti Fesztivál címen szervezett kampányrendezvényt a Szövetség párt szeptember 15-én, ahol fellépett a Gömöri Cigányzenekar, Takács Nikolas, és fergeteges nagy koncertet adott az R-Go. S nem utolsósorban bemutatkoztak a szeptember 30-i parlamenti választás képviselőjelöltjei is.

Megtisztelte a rendezvény több ezres létszámú közönségét jelenlétével Mózes Szabolcs (3), Cziprusz Zoltán (4), Pál Attila (5), Szajkó Richárd (15), Berényi József (20), Antal Zoltán (28), Deák János (53), Kocsis László (66), Halász Attila (78), Juhász Péter (79), Pósa Dénes (80), Hencz Péter (91), Ravasz József (111), Várady Tamás (119), Tankó Tamás (122), Radics Jenő (134).

Az est folyamán a kivetítőn többször is láthattuk a Szövetség párt összes jelöltjét.

Forró Krisztián, a Szövetség párt országos elnöke videóbejátszáson keresztül köszöntötte a gömöri közönséget.

„Gömörben a szőlészetnek, a borászatnak nagy hagyománya van. Itt, Sajógömörön van Mátyás királynak az egyetlen olyan szobra, amelyen a kezében nem jogart vagy kardot tart, hanem egy kapát. Ahogy a szüreti fesztivál már a hosszú munka vége és egy ünnep, ugyanúgy mi is most egy nagy munkában vagyunk. Arra kérem a gömörieket is, hogy fogjunk össze, és kövessük az egyik legnagyobb magyarunknak a szavait, aki szintén szerette a bort, s lehet ennek is köszönhető, hogy olyan sok szép verset írt Petőfi Sándor.

Itt az idő! Szeptember végén! Talpra magyar!” – üzente Forró Krisztián.

Berényi József, a Szövetség párt MKP Platform országos elnöke, Nagyszombat megye alelnöke hozta el a pártelnök személyes üdvözletét, aki Nagymácsédon a Kolbásztöltő Fesztiválon volt jelen.

Beszéde elején méltatta a Gömöri Cigányzenekar produkcióját.

„Czinka Panna öröksége itt van Gömörben, ezt előbb hallhattuk és élvezhettük. Csak gratulálni tudok hozzá. Itt derül ki, hogy milyen kincsek vannak Gömörben is. Ezt kell érvényre juttatni. Gömör többet érdemel” – szögezte le Berényi József.

Kifejtette, érvényesíteni kell azon kincseket, amelyek körülvesznek benünket, hogy mások is tudomást szerezzenek róla, s mások is tiszteljék és értékeljék, hogy mit tud Gömörország.

Kiemelte, hogy Cziprusz Zoltán a 18-as lista előkelő 4. helyén képviseli a gömöri magyarságot.

„Egyik listán sincs ilyen elöl képviselőjelölt, aki a városból származna. Ha azt akarják, hogy Rimaszombatban is legyen magyar képviselet, akkor őt karikázzák” – kérte Berényi. Majd hozzátette, azért van ezen a helyen, mert meg tudja fogni a munka végét, tud és szeret is dolgozni.

„Cziprusz Zoltán nagyon sokat szervez és tesz ezért a régióért” – szögezte le Berényi József.

Pál Attila, a Szövetség párt Híd Platform országos elnöke hangsúlyozta a parlamenti választás fontosságát.

„Egyáltalán semmilyen fejlődés nincs Dél-Szlovákiában. A szlovák pártok csak ígérgetik a fejlesztéseket, de soha nem történik meg, addig, míg nincs ott magyar képviselet” – mondta.

Arra kérte a választókat, hogy a 18-as listát húzzák ki, „mert csak ez az egy magyar lista van. Akik magyar listának mondják még magukat, azok meg vannak keverve szlovákokkal” – mondta Pál Attila.

Majd feltette a kérdéseket, hogy akarunk-e munkahelyet, autópályát, jobb egészségügyi ellátást?

Mózes Szabolcs, a Szövetség párt alelnökeként, az Összefogás Platform elnökeként örömét fejezte ki, hogy ennyien eljöttek a rendezvényre.

Leszögezte, még fontosabb, hogy szeptember 30-án ott legyünk a választóhelyiségekben, ahol arról fogunk dönteni, hogy lesz-e képviselete a pozsonyi parlamentben Gömörnek, ennek a régiónak, a magyarságnak és a velünk itt élő többi kisebbségnek.

„Az elmúlt évben láthattuk, hogy milyen az, amikor nincs képviseletünk. Nemcsak a káoszt láthattuk, hanem, hogy a mi ügyeinket elhanyagolták, s az út szélén hagytak minket. Arról is döntünk majd, hogy az R2-es autópálya tovább épül-e, vagy megáll Losonc fölött a szlovák-magyar nyelvhatárnál. Arról is döntünk, hogy Rimaszombat kap-e modern kórházat, vagy bezárnak kórházi osztályokat és leépítenek” – sorolta. Végül megkérte a közönséget, hogy a 18-as listán karikázzák a régió jelöltjeit.

Juhász Péter, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat alelnökeként is köszöntötte a résztvevőket.

„A mostani választás semmivel sem kisebb rangú a tavalyinál. Sőt. Ez még mélyebben belevág mindenkinek a húsába, hogy miként végződik. Ha azt akarjuk, hogy ne egy elfeledett régiója legyünk a szlovák térképnek, akkor itt a lehetőség, hogy 30-án nagy számban elmenjünk, s mindenkit elvigyünk a szavazóhelyiségekbe. Hogy ez a cirkusz, ez a boxmeccs megszűnjön s egy értelmes politikai elit álljon össze, ami Önöket képviseli” – fejtette ki.

Halász Attila, Rimaszombat alpolgármestere, a Szövetség Rimaszombati járási elnöke, az egyik főszervező felidézte, hogy legutóbb itt Rimaszombat Fő terén az Októberfeszten találkoztunk, amikor az önkormányzati és megyei választások előtt álltunk.

„Itt ragadnám meg az alkalmat, s szeretném Önöknek megköszönni, hogy bizalmat adtak, s nagyon sikeresen szerepeltünk, s úgy az önkormányzatokban, mint a megyén is képviselni tudjuk a déli régiót és a magyarságot. Nagyon szépen köszönöm, s egy nagy tapsot Önöknek” – mondta.

A közelgő választások kapcsán pedig kifejtette, hogy mindenkinek jól meg kell gondolnia, hogy kire adja a szavazatát, hiszen mindenféle párt szeretné azt megszerezni, de csak a Szövetség képviseli a magyarságot.

„Egyet ne felejtsenek el! Mi október1-jén is itt vagyunk, helyben találnak meg bennünket. S ha segítségre van szükségük, vagy bármilyen kérdésük adódna. Vagy ha esetleg rosszul csinálnánk valamit, akkor is szólhatnak. A többi párt jelöltjeit a magyarság ügyeivel kapcsolatban nem biztos, hogy elérik” – szögezte le.

Majd mindenkit megkért, hogy menjen el szavazni szeptember 30-án, mert nem mindegy, hogy „a szlovákiai politikai vonal merre fog haladni”.

„Úgy az önkormányzatokban, mint a megyén, amióta ott van a Szövetség párt, a stabilitást mutatja. Besztercebánya megyében a képviselő-testületben a mérleg nyelve vagyunk. De magam is tapasztalom a rimaszombati önkormányzatban, hogy itt is azóta van stabilitás, együttműködés és fejlődés, amióta a Szövetség is ott van” – fejtette ki Halász Attila.

Beszédet mondott Auxt Ferenc megyei és városi képviselő, a rimaszombati fesztiválélet megálmodója.

„Kenyerem javát megettem, de ennyi ember előtt nem sokszor beszélhettem. Köszönjük mindenkinek, aki eljött, s elfogadta a meghívást, hogy közösen ünnepeljünk. Szeptember 30-án mindannyian menjünk el szavazni, hogy ne csak sokan, de elegen legyünk. Itt az idő, most vagy soha!” – mondta.

Sok sikert kívánt a képviselő-jelölteknek, hogy ne csak a parlamentbe, de a kormányba is bejuttassák a Szövetséget.

„Rólunk, nélkülünk nagyon könnyű szavazni. De ha ott lesznek, s együtt kávéznak a büfében, esetleg lobbiznak, akkor már nehezebben tudják megnyomni azt a gombot a szlovák parlamentben, ami esetleg ellenünk szól”– szögezte le Auxt Ferenc.

Cziprusz Zoltán megyei és városi képviselő, az egyik főszervezőként az R-GO koncert előtt szólt a közönséghez, s nagy tapsot kért a jelölttársainak, akik megtisztelték a rendezvényt.

„Szerintem már nem az a kérdés, hogy bejutunk-e a parlamentbe, hanem hogy 6-7 vagy 8 százalékot érünk-e el. Hiszem, hogy a Szövetség bekerül a kormányba is, s végre tudjuk érdemben is képviselni a déli régiókat. Én és több társam, már több mint 10 éve dolgozunk ezen, mindig egy kicsi hiányzott. Bízom benne, hogy most nem fog hiányozni, s ha ott leszünk, akkor rengeteg mindent fogunk tudni teljesíteni. Együtt győzni fogunk!” – mondta Cziprusz.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)