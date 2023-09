A Gömör-Kishonti Múzeumban Molnár-Madarász Melinda „Meyke” divattervező Gömör népi mintái által inspirált, 14 db ruhából álló kollekciója tekinthető meg.

A „Gömöri hagyomány a divatban” című kiállítás megnyitójára egy divatbemutató formájában szeptember 19-én került sor. A Gömör-Kishonti Múzeum a Gömör-Kishonti Művelődési Központtal együttműködve valósította meg nem mindennapi rendezvényét az Osvet új közösségi termében.

Molnár-Madarász Melinda „Meyke” a mai modern nő számára készít eredeti és különleges ruhákat és divatkiegészítőket.

Célja a magyar hagyomány értékeit megőrizve modern öltözékeket alkotni. Divattervezőként kihasználja a magyar népművészet tradicionális elemeinek és motívumainak sokféleségét, melyek az egykori történelmi Magyarország különböző tájairól származnak.

Meyke ruhái a Folktrend divatshow valamennyi hazai és külföldi bemutatóján megjelentek már, kollekciójával pedig Washingtonban, New Yorkban, valamint Berlinben is képviselhette Magyarországot a Hungarian Heritage Festival keretén belül. Alkotásait már 2022-ben megcsodálhatta a rimaszombati nagyközönség a „MEYKE: Hagyomány a divatban“ c. iparművészeti kiállításon, a múzeum kiállítótermében. Most pedig vadonatúj kollekciójával tért vissza.

A kiállítás darabjait Gömör népi mintái által inspirálva alkotta meg. Ruháihoz nem csupán a magyar népi viseletek díszítőművészetét és motívumkincsét veszi át, hanem a régi viseletek felépítését, szerkezetét, értékét is.

A kollekció 14 darabból áll, melyek jellegzetessége a visszafogott színvilág, letisztult, nőies formavilág és népi kézművesség. Meyke kollekciója a fehér, kézi csomós hímzés motívumvilágát és a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumban fellelt motívumok és viseletek formáit hivatott megmutatni. A kollekció felidézi a gömöri viselet légies többrétegűségét, a „fekete-fehér”, szürkés árnyalatú régi fotókat, és a gömöri fehér, csomós hímzés klasszikus mintakincsét, tisztaságát.

A ruhák október végéig tekinthetők meg a rimaszombati múzeumban. A tárlat a gömöri hímzés és kézimunka hagyományára hívja fel a figyelmet, amely Molnár-Madarász Melinda divattervein mutatkozik meg.

Gecse Attila fotói

(HE/Felvidék.ma)