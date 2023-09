A lett sztárszoprán az olasz operairodalom legszebb darabjaiból, köztük Puccini, Verdi, Catalani, Cilea és Ponchielli népszerű műveiből állította össze 2023. szeptember 17-i áriaestjének műsorát a Magyar Állami Operaházban. Az énekes partnere a zongoránál honfitársa, Agnese Eglina lesz.

Az Aida, az Adriana Lecouvreur, a Wally, a Gioconda és a Pillangókisasszony számos emlékezetes részlete is elhangzik Kristine Opolais tolmácsolásában a Magyar Állami Operaház Sztárestek zongorával című sorozata második évadának nyitókoncertjén. A világ operaszínpadait, köztük Bécs, Berlin, London, Milánó és New York legnevesebb dalszínházait főként Puccini-szerepekben meghódító lett szoprán az olasz operairodalom nagy szerelmese. Elhivatottságára jellemző 2014-es emlékezetes New York-i beugrása, mikor egy esti Pillangókisasszony-előadás másnapján, alig párórás pihenést követően délben már Mimìt alakította a Metropolitan élő Bohémélet-közvetítésében. A konvenciókat olykor figyelmen kívül hagyó, hangi adottságai mellett vonzó megjelenésével ugyancsak több rendezésben feltűnést keltő Opolais a közelmúltban a Theater an der Wien radikális felfogású Toscájában énekelt címszerepet (Martin Kušej rendezésében az énekesnő partnere Scarpia szerepében Bretz Gábor volt), Marina Abramović 7 Deaths of Maria Callas (Maria Callas 7 halála) című alkotásában Nápolyban mutatkozott be Cso-cso-szanként, míg a Pillangókisasszony címszerepét Drezdában és Wrocławban is megformálta. Az énekesnő Puccini nőalakjai mellett Dvořák Ruszalkájaként is emlékezetes alakításokat nyújtott, akinek híres áriája, a Dal a Holdhoz ugyancsak szerepel az est műsorán.

Operaházi debütálása alkalmával a zongoránál az énekesnő partnere Agnese Egliņa lesz. Kiváló előadói készségének és magas színtű technikai tudásának köszönhetően a lett zongoraművész szólistaként és kamarazenészként is jelentős nemzetközi elismertséget vívott ki magának, mindemellett rendszeresen tart mesterkurzusokat Európa-szerte, valamint az Egyesült Államokban, Dél-Afrikában és Kínában is. Az esten Agnese Egliņa tolmácsolásában olyan önálló művek is hallhatók lesznek, mint A végzet hatalma nyitányának, a Gioconda Az órák tánca című balett-betétjének vagy a Pillangókisasszony zümmögő kórusának zongora-átirata, de elhangzik Debussy közkedvelt Clair de lune-je is.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)