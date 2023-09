A legmeghatóbb mondat, mely valaha is elhangzott e világmindenségben: „Légy bölcs fiam, és örvendeztesd meg a szívem, hogy meg tudjak felelni annak, aki engem vádol!” Ki mondta e szavakat és kinek? E mondat a Bibliában, a Példabeszédek könyvében van feljegyezve, a 27. fejezet 11. verse. A Teremtő Isten mondja e szavakat nekünk, gyermekeinek. Arra kér, hogy örvendeztessük meg a szívét, hogy meg tudjon felelni az Őt vádolónak.

Ki vádolja Isten? Sátán, a bukott angyal vádolja a Teremtőt. Az a sátán, aki valamikor Isten közvetlen közelében élő hatalmas, gyönyörűséges angyal volt, s Lucifer volt a neve, mely azt jelenti: Fényhordozó. Azonban Lucifer, e csodálatos szépségű angyal, akit Isten nagy hatalommal ruházott fel, annyira öntelt lett, látván saját szépségét és erejét, hogy lázadást szított az angyalok seregei között, mert meg akarta dönteni a Teremtő hatalmát. És bizony magával vitte a Teremtő Isten elleni lázadásban az angyalok egy harmadát, ahogy erre a Jelenések könyve utal… Lucifer akart Isten lenni, ő akarta magának az Istennek kijáró tiszteletet és hódolatot.

Az Isten elleni puccsot tehát először az angyalok között hajtotta végre. A vele tartó angyalok lettek a bukott angyalok, akiket démonoknak is nevezünk, utalva ezzel arra a tényre, hogy a Luciferrel tartó angyalok megrögzött, elvetemült, javíthatatlan gonosztevők lettek. Számukra nincs megváltás, számukra nincs több lehetőség. Jézus Urunk váltságáldozata a bukott angyalokra nem vonatkozik, a sátánnal tartó angyalok nem igazulhatnak meg Isten előtt, számukra nincs felmentés! Hiszen nekik nem „hinniük” kell Jézusban, mert ők sok ezer, lehet, hogy sok millió éve Jézus Urunk és Istenünk közelében éltek – az ellenszegülésük előtt.

Az angyalok számára tehát nincs mentség, mert ők mindig is tudták, hogy kicsoda az Atya Isten, kicsoda Jézus Urunk és kicsoda a Szentlélek Isten. Ők nem tudatlanságból tévelyedtek el és fordultak el a Teremtőnktől mint sok ember, hanem teljesen tudatosan, szándékosan, hataloméhségtől elvakultan támadtak Isten uralma ellen. Ezért nincs a bukott angyalok számára bűnbocsánat! Számunkra viszont van!

Ha Isten szent szava, a Biblia alapján összhangba hozzuk életünket Istenünk elvárásaival, és teljes szívvel, lélekkel és minden erőnkkel keressük Istent, akkor Ő engedi magát megtalálni, és megbocsátja eddigi hamis utainkat, tévelygéseinket, vétkeinket.

Istenünk kérése felénk tehát az, hogy legyünk bölcsek, és örvendeztessük meg a szívét, hogy meg tudjon felelni az Őt vádolónak. Mert mivel is vádolja Istent a sátánná – ellenszegülővé – vált Lucifer? Azzal, hogy az emberek valójában nem akarják Istent szolgálni és dicsérni, s ha teszik is, azt csak érdekből teszik. Erre a sátáni vádaskodásra volt példa Jób esete is. Olvassuk együtt, hogy is számol be a Biblia Jób életének e hirtelen fordulatáról?

„Élt Úz földjén egy Jób nevű ember, aki feddhetetlen és becsületes volt, félte az Istent, és kerülte a rosszat…. Történt egy napon, hogy az istenfiak megjelentek, és megálltak az ÚR előtt. Velük együtt megjelent a Sátán is. Az ÚR megkérdezte a Sátánt: Honnan jössz? A Sátán ezt felelte az ÚRnak: A földön barangoltam, ott jártam-keltem. Erre ezt mondta az ÚR a Sátánnak: Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzá fogható a földön: feddhetetlen és becsületes ember, féli az Istent, és kerüli a rosszat. A Sátán így felelt az ÚRnak: Nem ok nélkül féli Jób az Istent! Hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amije csak van! Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújtsd csak ki a kezed, és tedd rá arra, amije van, majd káromol még téged! Az ÚR ezt felelte a Sátánnak: Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet! És eltávozott a Sátán az ÚR elől.”

Tehát sátán be akarta bizonyítani Jób esetében, hogy Jób csak azért tiszteli Istent, mert Isten gazdagsággal, bőséggel áldotta meg őt. Sátán állítása szerint, ha Jóbtól elvétetik a pazar gazdagság és jólét, melyben élt, akkor biztosan megátkozza és megtagadja Istent, s elfordul Tőle. Ez volt a sátáni vád. De Jób bizonyította, hogy akkor sem tagadja meg Istent, amikor minden vagyona, minden jószága, minden kincse, minden gyermeke odavész. Sátán rettenetes módon próbára tette Jóbot: egyetlen nap alatt minden vagyonát, minden jószágát, sőt mindegyik gyermekét elvesztette, különböző – a sátántól érkező – csapásokban… de Jób mégsem káromolta Istent. Habár nem tudta, hogy kifejezetten a sátán célkeresztjébe került…

Majd a sátán még fokozta a nyomást, és Jóbot rettenetes, gusztustalan bőrbetegséggel verte meg, hogy mindenki undorodott még a közelébe menni is… De Jób akkor sem átkozta Istent, hanem tűrte a rá mért csapásokat, habár nem értette azok okát.

Jób ezzel a mély hittel és ezzel a hozzáállással vidámította, örvendeztette meg Isten szívét: mert habár a vádaskodó – a sátán – vádolta őt azzal, hogy csak érdekből szolgálja Istent, Jób bizonyította, hogy a legsanyarúbb helyzetekben sem átkozza Istent, hanem kőkeményen hisz az igazságban, Isten jóságában és abban, hogy a jóknak jó lesz a jutalmuk.

Jób példájával, kitartásával, hitével tehát a Teremtőnk meg tudott felelni sátánnak, rámutatván, hogy az igaz ember nem érdekből szolgálja Istent. Az igaz ember nem érdekből hisz, hanem megértésből és mélységes szeretetből, melyet Teremtője iránt érez.

Miután Jób kiállta a kemény próbát, és lázongás nélkül tűrte a sorsát, nem tagadván meg Istent, ezért a Teremtő bőségesen megjutalmazta Jóbot: helyreállította a vagyonát, és mindenből kétszer annyit kapott, mint előtte volt neki.

Kedves olvasó! Isten figyel minket, Teremtőd követi az életutadat, és szeretné, ha úgy élnél, hogy megfelelhessen a sátánnak, a vádaskodónak. Szeretné, ha úgy élnél, hogy azt mondhassa sátánnak: „Látod, az én gyermekem hű hozzám, és igaz szívvel szeret engem! Akkor is bízik bennem és ragaszkodik hozzám, mikor nehézségek érik.”

Éljünk úgy, hogy megvidámítsuk Teremtőnk szívét! Ez az Ő szívhez szóló kérése. Ő érző és féltőn szerető Isten, aki a legjobbat akarja nekünk! És ha próbáink is vannak az életben (s készüljünk fel, hogy lesznek), azok a sátántól jövő próbák, valamint a sátántól jövő tévutak és csábítások, melyek abból a célból jönnek felénk, hogy Istentől eltérítsenek minket.

Sátán célja nem más, mint a mi pusztulásunk. Lucifernek egyetlen célja van, hogy minket valamilyen hazugsággal, trükkel vagy hamis hittel eltérítsen a Teremtőnktől, és ezáltal az örök pusztulásba vigyen – ahová ő is tart…

Legyünk hát okosak, éberek, és éljünk Istenünk kérése szerint: örvendeztessük meg a szívét azzal, hogy mindenben hűségesek leszünk hozzá, hogy parancsait, kéréseit, rendelkezéseit megtartjuk, hogy csak Őbenne bízunk. Így a legcsodálatosabb életutat töltjük be: Istenünket megörvendeztetjük hűséges szeretetünkkel, a legkeményebb próbákban is kiállunk mellette, s érezni fogjuk segítségét és áldásait egész életünkön át.

Nincs ennél nagyobb kihívás és ennél nemesebb és igazabb életút: Istennek megfelelni, az Ő szívét megvidámítani és Őbenne bízni az élet minden hullámvölgyén át. És ha veszítünk is valamit az élet sodrásában azért, mert Istennel tartottunk, amiatt ne bánkódjunk: hűségünkért és kitartásunkért Isten kétszeresen kárpótol minket – ahogy Jóbbal is történt.

Jób nem mesebeli figura, nem a hetedhét országon, az üveghegyen túl lakott, ahol a kurtafarkú malac túr… A Biblia pontosan tudatja velünk, hogy hol élt. Jób története nem fikció, nem kitalált dajkamese, hanem egy igaz ember története, aki Úz földjén lakott (a mai Szíria), aki minden megpróbáltatás ellenére tudta és hitte, hogy Isten jóságos, hogy Ő az Úr mindenek felett, és hogy megpróbáltatásainak oka van. Ha nem is értette akkor, hogy pontosan mi volt az oka az ő megpróbáltatásainak, mindvégig hű maradt Teremtőjéhez, s Őbenne bízott.

Ha azt mondjuk magunkról, hogy mi hiszünk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, akkor a megpróbáltatásokban is Őrá hagyatkozzunk, mint Jób! Nehogy Istent szidjuk a nehézségekért, a bajokért és megpróbáltatásokért! Isten nem okoz nekünk bajt és gondot. Sátán okozza azt.

A Biblia azt mondja: „a hit cselekedetek nélkül halott”. Cselekedjünk és éljünk hát hittel, kitartással, teljes meggyőződéssel, hogy bármilyen vihar dúl is az életünkben, Isten a végén mindent helyrehoz, de látni akarja kitartásunkat és Őbenne való teljes bizalmunkat. Tehát higgyük, valljuk, hogy Isten az Úr mindenek felett, és ha kemény is az élet, és sok a megpróbáltatás, akkor is bízzunk abban, hogy Isten nem véletlenül engedte meg a megpróbáltatásokat. Tudjuk, hogy kitartásunkért a jutalom nem marad el, mivel hűségünkkel, ragaszkodásunkkal, hitünkkel megörvendeztettük Istenünk szívét, és Ő meg tudott felelni annak, aki Őt vádolja.

Cúth Katalin