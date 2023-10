Az európai szocialistákra (PES) egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy távolítsák el soraik közül a hétvégi parlamenti választásokon győztes Robert Fico pártját, a Smer-SD-t. Az ok: ukránellenes…

A legbájosabb azonban e történetben az, hogy azt a bizonyos nyomást nem más, mint a magát „néppártinak” mondó, egyébként Európa jövőjének sírásásában a szocialistáktól és liberálisoktól semmivel le nem maradó Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője indította el. Tegnapi sajtótájékoztatóján a Smer elnökét Orbán Viktorhoz hasonlította, aki 2021-ben megelégelve az EPP folyamatos árulásait, kilépett az egykor szebb napokat is látott európai pártcsaládból.

„Amikor Ficót hallgatjuk, az úgy hangzik, mint Orbán”

– idézi a Politico Webert. Aki arra „kéri” a szocialistákat, hogy tisztázzák, mihez is kezdenek akkor most ezzel a renitens tagpártjukkal…

Csak hát mint oly sok egyéb esetben, Weber most is le van maradva egy körrel: ugyanis a demokrácia másik élvonalbeli országának képviselője, a PES svéd elnöke, Stefan Löfven még a választások előtt belegyintett Ficónak és egy interjúban kizárással fenyegette meg a pártelnököt az ukrán háború kapcsán képviselt álláspontja miatt. Fico pedig elárulta, hogy ahelyett, hogy európai pártcsaládja, a PES gratulált volna választási győzelméhez, inkább zsarolást kapott tőlük.

„Ez aztán szép, demokratikus. Vagy azt mondjuk, amit az USA akar, vagy kizárnak minket.”

– füstölgött videoüzenetében Fico, aki Orbán Viktor után némi fáziskéséssel kezdi felfogni az orwelli valóságot, midőn így fogalmazott:

„A PES elnöke lelkiismeretesen ragaszkodik ahhoz a filozófiához, hogy aki a béke mellett van, az háborús uszító, aki pedig a háború és a gyilkolás mellett van, az békepárti…”

Monika Beňová, a Smer EP-képviselője a Politico-nak adott nyilatkozatában úgy reagált a vádakra, hogy pártja továbbra is egyértelműen Európa-párti, s továbbra is szándékában áll minden lehetséges humanitárius segítség megadása Ukrajnának, ahogy a pénzügyi kötelezettségeket is teljesíteni fogják. A választási kampányt pedig „nem érzékelem homofóbnak” – mondta Beňová. Mert természetesen ezt a manapság oly divatos vádat is megkapta Fico pártja.

Az természetesen egyetlen szocialista vagy néppárti aggódónak sem jutott eszébe, hogy Fico pártján ennél jóval súlyosabb, valósabb és olykor véresebb dolgokat kérjen számon, amilyen például a magyar kisebbség szisztematikus üldözése kormányzása idején (lásd Malina Hedvig ügye, szurkolóverés, állampolgársági ügy, Beneš-dekrétumok megerősítése stb).

Az EU-szocikat azonban ez a védekezés nem hatja meg, Pedro Marques, a PES vezető politikusa világossá tette, hogy ők bizony néppártabbak a néppártnál is: „A mi oldalunkról nem lesz semmiféle mérlegelés, nem lesz semmiféle habozás. Nem fogunk 10 évet várni a döntésre” – utalva arra, hogy az EPP-nek ennyi idő sem volt elég „kirúgni” Orbánt az Európai Néppártból.

A magyar vezető annál bölcsebb volt: maga csapta rá az ajtót a hitehagyottakra. Fico nem létező értékrendje azonban sosem engedne meg olyat, hogy elvszerűen cselekedjen – akár egy ilyen mellékes ügyben, mint a PES-ből való kilépés…

szd/Felvidék.ma