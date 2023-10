Lengyelország kedd éjféltől ideiglenes ellenőrzést vezet be, Csehország pedig visszaállítja a határellenőrzést a Szlovákiával közös határszakaszon. Az ok az illegális migránsok számának emelkedése.

A lengyel intézkedés értelmében

kedd éjféltől nyolc közúti, három vasúti és tizenegy gyalogos átkelőre korlátozzák a határforgalmat.

Ezt a lengyel belügyminiszter jelentette be mai varsói sajtókonferenciáján. Mariusz Kaminski a schengeni kódexre hivatkozva elmondta: az intézkedést egyelőre tíz napra vezetik be, de legfeljebb két hónapig meghosszabbítható. A döntésről a schengeni előírásokkal összhangban értesítették a szlovák, a német, az osztrák, a cseh belügyi tárcát, valamint az Európai Bizottságot is – mondta el Kaminski.

Csehország ugyanakkor a határellenőrzés visszaállításáról döntött a cseh-szlovák határon. Petr Fiala miniszterelnök ezt az X-en (korábban Twitter) jelentette be. A cseh belügyminiszter ehhez azt tette hozzá, hogy

a határellenőrzések véletlenszerűek lesznek a cseh-szlovák határ teljes hosszában.

A lépést előzetesen egyeztették Lengyelországgal.

Ódor Lajos miniszterelnök a két szomszédos ország intézkedésére úgy reagált: az illegális migrációra közös európai megoldásra van szükség, mégpedig a külső határokon. Bejelentette: Szlovákia szerdán, október 4-én hozza meg a szükséges döntéseket Csehország és Lengyelország egyoldalú intézkedéseivel kapcsolatban. „Ha bármelyik ország szigorításokat vezet be a határán, az egyfajta láncreakciót vált ki, amelyek árát mindannyian megfizetjük, az eredmény azonban nagyon is kétséges. Most Lengyelország indította be ezt a folyamatot, ahol választási kampány zajlik, és Csehország követte a lengyelek példáját” – magyarázta Ódor.

(Felvidék.ma/mti/tasr)