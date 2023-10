A kassai MaJel Rovás Központ kiállítótermében október 5-én nyílt meg Timur Karim tatár és Krysztof Urban lengyel festőművész tárlata. Kovács Ágnes igazgató mutatta be röviden a két művészt. Habár mindketten Lengyelországban élnek, Karim a tádzsikisztáni Dusanbéban, Urban Przeworskban született.

Timur Karim már többször részt vett a Rovás által szervezett nemzetközi táborokban, Krysztof Urban most mutatkozik be először. Mindkettőjüket a portré és figurális festészet művelése köti össze. A tatár művész szakrális megrendeléseknek is eleget tesz. Nemzetközi elismerésekben is részesült. 2010-ben megnyerte a łódźi 2. Grand Prix nemzetközi aktfestészeti versenyt, illetve a 8. Orosz Művészeti Hetek Nemzetközi Versenyének 1. és 2. helyét fantázia kategóriában! Munkáinak egy része szülőföldje közép-ázsiai hangulatát közvetíti.

A lengyel művész nemzeti hovatartozásának portréfestészetét követi. Leggyakoribb ábrázolási motívuma az ember. Portréiban az érzések ereje rejtőzik: a fájdalom, a szomorúság, a szakítás, az elkülönülés és a tehetetlenség. Ahogy vallja: „A festészet lehetővé teszi számomra, hogy megbékéljek azzal, amit nem értek, és ami fájdalmas és felfoghatatlan számomra.”

Ő fogalmazta meg ars poeticáját, mely életmódját is meghatározza: „A festészetben számomra maga az alkotás folyamata a legfontosabb, amikor festek, megszűnök létezni, nem terhel a múlt, a jövő vagy a jelen, ez a legszebb, ez az összeolvadás a mindenséggel, amely lehetővé teszi számomra, hogy boldog legyek, amikor festek.”

A kiállítás november 7-ig tekinthető meg.

Balassa Zoltán/Felvidék.ma