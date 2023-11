A kormányprogramban szerepel, hogy a kormány mérlegeli az édesített italok megadóztatását, a pénzügyminisztérium pedig már dolgozik az erre vonatkozó törvényjavaslat kidolgozásán. A javaslatot a tervek szerint jövő év februárjában továbbítanák véleményezésre.

Az édesített italokra kivetett adó a pénzügyminisztérium szerint hatékony eszköze lehet a lakosság egészséges életmódra ösztönzésének. „Az édesített, cukrozott italok nagy mértékű fogyasztásának visszaszorítása jelentősen hozzájárul az egészségre gyakorolt káros hatások, végeredményben pedig az egészségügyi gondoskodásra fordítandó költségek csökkentéséhez“ – véli a minisztérium.

Ezek a költségek ugyanis nemcsak magukat a fogyasztókat terhelik, hanem az állami költségvetést is, melyből az egészségügyet finanszírozzák.

Az egészségtelen élelmiszerek és italok megadóztatásának törekvése a tárca szerint az utóbbi években több uniós tagországban, illetve a nagyvilágban is megfigyelhető. „Ilyen adót különböző formában több mint 50 ország, köztük 10 európai állam is bevezetett“ – érvel a tárca. Konkrétan Belgiumról, Finnországról, Franciaországról, Magyarországról, Lettországról, Portugáliáról, Spanyolországról, Nagy-Britanniáról, valamint Horvátországról és Lengyelországról van szó, az utóbbiak 2021-ben vezették be ezt az adófajtát. Ugyanakkor mérlegeli a bevezetését Csehország is.

„Az édesített alkoholmentes italok adója közvetett fogyasztói adó lesz, mértéke pedig az italok előállításánál alkalmazott édesítőszer mennyiségétől függ majd“ – magyarázta a pénzügyminisztérium. Bevezetése az államháztartás konszolidációját szolgálná, jelenleg nincs ilyen adó.

„Ezek az italok jelentős mértékben károsítják fogyasztóik egészségét, terhelve ezzel az egészségügyet és a szociális rendszert, illetve csökkentve a gazdaság produktivitását“ – tették hozzá.

(NZS/Felvidék.ma/SITA)