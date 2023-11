Novemberben 4 nap alatt 6 szlovákiai helyszínre látogat el a Magyar Színház babaszínházi formátuma. A Leporelló sorozat két produkciója, a Hangora és a Herfli a határon túl is nagy népszerűségnek örvend!

A Hevesi Sándor téri teátrum babaszínház, más néven csecsemőszínház vagy aprók színháza keretein belül olyan 0–4 éves korosztálynak szóló színházi előadásokat kínál, amelyek teljes időtartama 45 perc. Ez 20–25 perc előadásra és 20 perc közös játékra oszlik.

„Cseperedj a Magyar Színházzal!” jeligével indította útjára a teátrum 2023 áprilisában a babaszínházi sorozatát, melynek azonnal sikeres fogadtatása volt. 2023. november 20–21. között a Hangora című produkció négy előadással örvendeztette meg Farnad, Léva, Rozsnyó és Fülek legfiatalabb közönségét. A turné első részében Varga Fekete Kinga és Oláh Dóra előadásában mutatta be a Magyar Színház a hat hónapos kortól ajánlott színdarabot.

„Felvidéken csupa szív emberek vártak minket, olyan vendéglátásban volt részünk, amilyet ritkán tapasztal az ember. A Cseperedj! program nagyon hasznos, öröm látni, hogy van rá igény, és klassz, hogy a Hangorá-t ilyen jól fogadták” – mesélte Varga Fekete Kinga.

„Mind a négy helyszínen nagyon szívélyes fogadtatásban volt részünk, mindenki tárt karokkal várt minket. Mindenki nagyon örült, hogy eljutottunk hozzájuk, és azt mondták, még sosem láttak hasonló előadást. A közönségünk javarészt óvodai és bölcsődei csoportokból állt, de rajtuk kívül is sok anyuka jött megnézni minket pici babával. Minden várakozásunkat felülmúlta, hogy az alapvetően hat-nyolc hónapos kisbabáknak készült előadást mennyire élvezték az óvodás gyerekek is. Végig nevettek, figyeltek az előadás alatt. Összességében nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a gyerekektől és a felnőtt nézőktől is. Sokan mondták, hogy legközelebb is menjünk hozzájuk, mert ilyen különleges műsort még sosem láttak” – emelte ki Oláh Dóra, a Hangora című előadás szereplője.