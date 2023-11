Vannak olyan szakmák, amelyek iránt kereslet van, ám több ezek közül nem tanulható magyar nyelven Szlovákiában. Szerencsére a szenci középiskola vezetősége ezt felismerte és néhány éve az óvodapedagógiai és nevelői szak mellett elindították a logisztikai szakot, 2024 szeptemberétől pedagógiai asszisztens szak is indul az iskolában. Így ezeket már lehet magyar nyelven is tanulni Szlovákiában.

A Szencen működő Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskolában november 22-én nyílt napot tartottak, amelyre 53 tanuló érkezett, az ország több pontjáról.

A nyílt napon Kontár Zsuzsanna igazgató üdvözölte az érdeklődőket, külön kiemelve a kilencedikeseket. A diákok kulturális programmal szórakoztatták a jelenlévőket, ezzel is bemutatva a diákéletet, hiszen volt zene, vicces jelenet, a negyedikesek pedig a szalagavatói műsorukba nyújtottak betekintést. Mint ahogy azzal a prezentációval is, amelyben a kirándulásokról, tanulmányutakról, sítanfolyamról, iskolai foglalkozásokról és közösségépítő eseményekről szóltak.

Az iskola igazgatója rövid ismertetőt tartott arról, milyen szakokat lehet tanulni az iskolában, felhívta a figyelmet, hogy azokról a diákok bővebben is beszélnek majd prezentációjukban, mind a logisztikai szakot, mint a pedagógiai és nevelői szakot az iskola tanulói ajánlották az alapiskolák végzős diákjainak figyelmébe.

A 2024-ben induló pedagógiai asszisztens szakról Kontár Zsuzsanna beszélt, mindhárom szakról elmondta:

olyan szakmákat nyújtanak, amelyek keresettek, hiszen mind óvónőkre és nevelőnőkre, mind azokra a szakemberekre, akik a logisztikai központokban helyezkednek el, nagy kereslet van a munkavállalók körében.

2024 szeptemberében szintén olyan szakirányt nyitnak, amely keresett, ez a pedagógiai asszisztensek képzése.

A szakmai gyakorlatok menetét, az iskola családias hangulatát is megismerhették a jelenlévők. A pedagógiai asszisztens szakot Kontár Zsuzsanna mutatta be, aki elmondta, a jó iskolához ma már hozzátartozik a pedagógiai asszisztens, hiszen sok olyan tanuló van, aki tanulási nehézséggel küzd, vagy kiemelten tehetséges valamiből és ezért igényli ezt a segítséget.

A jó asszisztens türelmes, szereti a gyerekeket, empatikus, segítőkész, határozott és jó szervezőkészséggel rendelkezik. A végzős diákok elhelyezkedhetnek majd többek között óvodában, alapiskolában, szakközépiskolában, gyermekotthonokban, szociális otthonokban.

A négy év alatt szakmai gyakorlatot is szereznek a diákok, a szenci óvodában és alapiskolában is. A szaktantárgyaknak köszönhetően széles ismereteket szereznek a tanulók: az alaptantárgyakon kívül pszichológiából, pedagógiából és gyógypedagógiából, szociálpedagógiából, mozgáskultúrából, zenei nevelésből, képzőművészeti nevelésből, tanításmódszertanból és jogi ismeretekből is. A felvételin figyelembe veszik majd az alapiskolában elért eredményeket, a versenyeken szerzett helyezéseket, a kilencedikesek tesztelési eredményeit.

A nyílt napon részt vettek az óvodások is, akiket foglalkozásokkal kötöttek le a diákok, többek között bűvészkedhettek is, együtt játszottak és tanultak így az ovisok és a középiskolások.

Az iskolában mindig jó hangulat uralkodik. E sorok írója gyakran látogatja az intézményt, hiszen a Csemadokkal együttműködve több rendezvényt is tartanak itt a diákoknak, valamint megyei képviselőként az iskolatanács tagja, tehát saját maga is tapasztalja a családias hangulatot.

A pedagógusok odafigyelnek a tanulókra, akiknek lehetőségük van kamatoztatni tehetségüket, hiszen az iskola vezetése odafigyel arra is, hogy a tanulmányi versenyekbe is bekapcsolódjanak, valamint a város magyar rendezvényein is gyakori fellépők. Nem mellékes, hogy valóban hiányszakmákat oktatnak az iskolában.

A legjobb visszajelzés azonban a volt diákoktól jön, akik az itt megszerzett tudást egyetemeken is kamatoztatni tudják, és sokkal könnyebben veszik a vizsgákon az akadályokat, mint egyetemista társaik.

(Neszméri Tünde/Felvidék.ma)