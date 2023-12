Az Agrárminisztérium kiemelt figyelemmel folytatja az ország fával borított területeinek növelését, a határozott elkötelezettséget az is jelzi, hogy 2024-ben a Közös Agrárpolitika keretein belül az erdőtelepítési pályázatok az elsők között nyílnak majd meg – közölte az MTI-vel a minisztérium csütörtökön.

Magyarország településeinek zöldítéséhez és az ország fával borított területeinek növeléséhez az erdőtelepítéseken túl hozzájárult az idén harmadik alkalommal meghirdetett Településfásítási Program is, amelynek köszönhetően 10 ezer sorfa állt a vidéki települések rendelkezésére. A kezdeményezést az Országos Erdészeti Egyesület koordinálta, az erdész szakemberek segítették az ültetéseket a helyi közösségek aktív részvételével.

A programban 443 település vett részt, közülük 136 először csatlakozott

– ismertették.

Azt írták, az Agrárminisztérium együttműködésével 2020-ban indult el az Újszülöttek Erdeje Program, aminek keretében a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben tett vállalás szerint 2030-ig minden Magyarországon született gyermek után tíz, de legalább évi egymillió fát ültetnek el. Éves szinten 2022-ig az Újszülöttek Erdeje Program keretein belül az állami erdészeti társaságok összesen 300 hektár erdőt telepítettek. Idén pedig további 150 hektár területen folytatódott a program. A program során kizárólag őshonos, elegyes erdők telepítése történik, így az erdőterületek növelését magas biodiverzitású és természeti értékű erdőállományok biztosítják – tették hozzá.

Továbbá az állami erdészeti társaságok 2023-ban is prioritásként kezelték a lakosság tűzifaigényét, az áru megfelelő mennyiségben és jó minőségben rendelkezésre állt.

Ezen felül a kormány 5 milliárd forintot biztosított a 2024. február közepéig tartó Szociális Tüzelőanyag Programra, amely az 5000 fő alatti településeken élő rászoruló családoknak nyújt segítséget a települési önkormányzatokon keresztül – írta a minisztérium.

Az Agrárminisztérium továbbra is elkötelezett mind a jelenlegi programok átgondolt folytatásában, mind az új lehetőségek feltárásában – szögezték le. A tárca megteremtette és a jövőben is fenntartja a feltételeit annak, hogy a gazdálkodók számára az alacsonyabb termőképességű területeken vonzó lehetőség legyen az erdőtelepítés és a hosszú távú, fenntartható erdőgazdálkodás. Érdemes említést tenni arról is, hogy a fenntartható erdőgazdálkodással megőrizhetők a természeti értékek, miközben a társadalom számára egyre több ökoturisztikai funkció is fejleszthető. Az erdők látogatottsága az elmúlt években átlagosan 25-30 százalékkal növekedett, egyes térségekben akár megháromszorozódott – fogalmazott a tárca.

A jövőben az ágazat a rendszerváltozás óta nem látott forrásnövekedésre számíthat. Az előző uniós elszámolási ciklushoz képest majdnem háromszoros, összesen mintegy 310 milliárd forint pályázati támogatás jut a magyarországi erdőkre 2027-ig.

A kormány azt szeretné a megemelt támogatásokkal elérni, hogy a magyarországi erdők állapota javuljon, területük bővüljön, a fenntartásukat végző vállalkozások pedig versenyképesek legyenek.

Az erdészeti szektor már 2024 februárjában számíthat az új kiírások megjelenésére, amelyek új területeken nyújtanak támogatást, mint például a képzési és tanácsadási rendszerek, valamint a fiatal erdőgazdálkodók vállalkozásindítását segítő programok – áll a minisztérium közleményében.

(MTI/Felvidék.ma)