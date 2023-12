Az adventi várakozás hangulatát igyekeztünk megéreztetni a Párkányi Szent Imre Egyházi Óvodában Karácsonyi várakozás címen immár hagyományosan megrendezésre kerülő családi délelőttünkön.

Átélhettük az együtt eltöltött idő szépségét, a családi kapcsolatok által megélt szeretet fontosságát, mely a kis Jézus születésével karácsonykor minden ember szívében újjászületik, és évről évre erősödik, megerősítve ezáltal bennünket is hitünkben, egymás és Jézus iránti szeretetünk kinyilvánításában.

A közösen készített karácsonyi ajándékok, képeslapok, karácsonyfadíszek, a frissen sült mézeskalács illata egyaránt elbűvölt kicsiket és nagyokat. A karácsonyi zene hangulata a felnőttekben felidézte régi gyermekkorok hangulatát, a kicsiknél pedig a csodavárás örömének izgalma dobogtatta meg a szíveket. A délelőtt folyamán ha szétnéztünk a termekben, örömmel szemléltük a mosolygó arcokat s a vidáman dolgozó kezeket, a gyermekként tevékenykedő felnőtteket.

Advent folyamán szinte naponta történt valami aminek örülni lehetett. Az óvoda termei és szívünk köntöse szinte párhuzamosan öltözködtek ünnepi díszbe. Az adventi kalendárium zsákocskái minden napra rejtettek számunkra valami érdekeset. Közben szorgalmasan gyakoroltuk a verseket, jeleneteket a karácsony ünnepélyre.

Aztán eljött az óvodai karácsonyi ünnepély napja, hogy ajándékműsorunkkal megörvendeztethessük szeretteinket. Délelőtt megjött hozzánk a Jézuska, hogy szeretetével megajándékozzon bennünket. A fénytől tündöklő karácsonyfa, az ajándékok boldogsággal töltöttek el bennünket. Felelevenítettük az ünneppel kapcsolatos otthoni emlékeinket. Szeretetpillanatokat teremtettünk, melyeket oly jó volt együtt megélni. Örültünk, hogy a kis Jézus születésével szeretet költözött a világra.

Kihasználtuk és megbeszéltük a szeretet átadásának sokféle lehetőségét, és igyekszünk azokat alkalmazni is a mindennapok során. Felismertük, hogy a szeretet sokszor apró dolgokban nyilvánul meg, amelyek mégis széppé teszik a pillanatot.

Óvodánkban a gyerekek odafigyelnek egymásra, segítik, megdicsérik, ösztönzik egymást. Tudnak kérni és köszönetet mondani, pozitívan fordulnak Isten teremtett világa felé. Tudnak saját szavaikkal ima formájában fordulni a Szent Családhoz, a jó Istenhez, vagy óvodánk védőszentjéhez.

És ez nemcsak karácsony tájékán van így. Gyerekeink gyakran mondogatják, hogy a mi óvodánk a szeretet óvodája, itt mindenki barátja mindenkinek.

Hisz a karácsonyi szeretet is csak akkor az igazi, ha kitart jövő karácsonyig. „Kell, hogy legyen mindig sok belőle, hogy viduljon az ember tőle“.

Nagy örömünkre rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Pécsi L. Dániel jelképtervező művész, Fóthy Zoltán főtisztelendő esperes és Pintér József Budapestről. Jelen volt az esztergomi KTV tulajdonosa, Bihari Antal is. Velük még teljesebb lett az ünnep, hisz vendéget látni, minél több emberrel megosztani örömünket oly jó. S oly jó az is, mikor látjuk , hogy messziről is eljönnek hozzánk óvodánk barátai, ezzel is értékelve munkánkat. Pécsi L. Dániel, óvodánk fogadott nagypapája meglepetéssel is készült. Elkészült a 2023. évben alkotott jelképeit tartalmazó 2024-es évre szóló naptára, melyen központi helyet foglal el a Szent Imre Római Katolikus Plébánia címere. Ennek bekeretezett példányát nyújtotta át az ünnepélyen az esperes úrnak és az óvoda igazgatónőjének.

A gyermekek karácsonyi ajándékként adták elő a Mikulást és karácsonyt köszöntő verseiket, dalokat. Színészi képességeiket pedig három színpadi jelenetben is megvillogtathatták, melyek közül a karácsonyi jelenet volt a leginkább szívhez szóló. A Mikulás bácsi is jól érezte magát, és zsákjából minden gyerek kapott csomagot. Tudatosodott mindannyiunkban, hogy az óvodai ünnepélyek legszebbike, legbensőségesebbike a karácsonyi ünnepély. Az együtt eltöltött közös rendezvények folyamán átérezhettük, hogy együtt lenni és együtt tevékenykedni nagyon jó. Ezáltal is talán sokakban tudatosodott, hogy gyermekeink álma csak úgy válhat valóra, ha nemcsak tárgyakat, hanem önmagunkat ajándékozzuk nekik a szeretet fája alá. Örömmel tölt el bennünket, hogy az óvodánkban eltöltött boldog percek emlékeivel mi is ott lehetünk sokak karácsonyánál.

A Szent Imre Egyházi Óvoda közössége nevében, Isten áldásával kísért boldog, békés új esztendőt kívánunk minden embernek.

(Vízi Katalin/Felvidék.ma)