Tisztelt Olvasóink, a Felvidéki Magyarok 2023/4. számával – a jubileumnak számító – 50. alkalommal jelenik meg elektronikus folyóiratunk.

Előző kiadványunk tematikus volt, a szlovákiai előrehozott parlamenti választásokra tekintettünk vissza. Most színes, több témával foglalkozó, olvasmányos lapszámmal jelentkezünk.

Kezdjük a természettel, a címlapon, majd egy belső oldalon is. Pásztor Péter kollégánk szemet gyönyörködtető tájfotói láttán barangolhatunk el gondolatainkban. Természetesen nem csak Ipolyság és környéke gyönyörű, hanem a Palócföld további régiói is, ahogy a Csallóköz, a Mátyusföld, az Ung-vidék vagy a Bodrogköz is… és még folytathatnák a felsorolást.

Visszatekintünk a Pogány Erzsébet-díj átadására. Ha a Szövetség a Közös Célokért keretében Pogány Erzsébetre emlékezünk, akkor az is természetes, hogy Duray Miklósra is gondolunk, hiszen együtt építették és vezették a hírportálunkat is megjelentető polgári társulásunkat. Annál is inkább, mivel éppen tegnap volt egy éve annak, hogy Duray Miklós is befejezte földi életét.

Közben a ma már Magyar Szövetség néven tovább működő felvidéki magyar párt is megtartotta a közgyűlését. Szólunk a választásokon legtöbb elsőbbségi szavazatot szerzett politikusairól, azaz Forró Krisztián elnök államfőjelöltségéről, illetve Gyimesi György alelnöki feladatáról.

Ha a nemzetre tekintünk vissza, sok szép eredménnyel büszkélkedhetünk az utóbbi negyedévben. Van újabb két Nobel-díjas tudósunk, labdarúgóink pedig veretlenül jutottak ki a jövő évi Európa-bajnokságra. Ép testben ép lélek – mondja a szólás, és ez most oda-vissza érvényesnek tűnik.

Ma véget ér a „dupla” Petőfi-év, nemzeti költőnk üzenetei azonban továbbra is időszerűek, azokból meríthetünk akkor is, ha útmutatásra van szükségünk.

Szerencsére a Felvidéken is történtek szép események, például a nagycétényi „Kincsünk a magyar gyermek” feliratú székelykapu mindenképpen sikertörténet, hiszen növekszik az ott működő óvodába íratott gyermekek száma.

Elektronikus folyóiratunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg – ezúttal Szilveszter napján. Olvasóinknak hasznos böngészést és boldog új évet kívánunk!

A szerkesztők

