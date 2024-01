A bizonyos gyógyszerek gyógyszertárakon kívüli, laikus környezetben történő árusításának engedélyezésére irányuló törekvésekkel kapcsolatban – ahogy az például Csehországban lehetséges – az egészségügyi minisztérium és a szakmai szervezetek számtalan kérdést vetnek fel.

A hivatalos gyógyszerforgalmazó hálózat tagjainak, melyek rendelkeznek az ehhez szükséges, a gyógyszerek kezelésére és kiadására vonatkozó engedélyekkel, szigorú szabályokat kell betartaniuk, melyek a helyiségre, a személyzetre, a tárolási szabályokra és a veszélyes hulladék likvidálására vonatkoznak. Épp ezért az adott törvényi szabályozás más vállalkozásokra vonatkozó enyhítése rájuk nézve diszkriminációnak minősülne.

Minden gyógyszer, gyógyhatású készítmény, vitamin és gyógytea esetében lehetnek ellenjavallatok a felhasználó aktuális egészségi állapota, az általa szedett, vényre vagy szabadon beszerezhető gyógyszerek vonatkozásában.

Például nem vényköteles gyulladásgátló, olyan hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek esetében, mint az ibuprofen, acetilszalicilsav, diklofenák, vagy a naproxén, fennáll a helytelen használat esetén történő túladagolás, vagy a gyógyszerrel való esetleges visszaélés veszélye. Az ezekhez való hozzáférés szakmai felügyelet nélküli egyszerűsítése káros hatással lehet az emberek egészségére.

Szlovákiában kiterjedt gyógyszertárhálózat áll rendelkezésre, még a bevásárlóközpontokban is vannak patikák, melyek a hét minden napján rendelkezésre állnak. Országszerte közel 2200 patika működik, ami 2500 főre számított egy gyógyszertárat jelent, míg Csehországban 3800 emberre jut egy patika. A gyógyszerek hozzáférhetősége tehát az emberek többsége számára biztosított. Azokban a térségekben, ahol ez nem így van, célzott intézkedéseket kell foganatosítani az orvosi és a biztonságos gyógyszerellátás érdekében.

A gyógyszertárak az Állami Gyógyszerfelügyeleti Hatóság, a kerületi önkormányzatok, a közegészségügyi hivatalok, a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, a Munkabiztonsági Felügyelet és az egészségügyi biztosítók ellenőrzése alá tartoznak.

A gyógyszerészek főiskolai, a gyógyszerészeti laboránsok középiskolai végzettséggel rendelkeznek, s ez a szakma egész életen át tartó képzést igényel, ami kötelező és ellenőrzött követelmény.

Ráadásul a jelenlegi helyzet és a technológiai lehetőségek szükségessé teszik az illetékes szervek részéről az állandó szigorú ellenőrzést, például az online gyógyszerforgalmazás, a gyógyszerek hamisítása és illegális internetes árusítása kapcsán. Az érvényes szabályozás alapján a szabadon árusítható, nem vényköteles gyógyszerek kiadásáért is a gyógyszerészek felelnek, akik kötelesek ismertetni azok adagolását, s felhívni a figyelmet az ellenjavallatokra. Egyesek ezek közül a kábítószer-prekurzorok kereskedelmének ellenőrzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó intézkedések hatálya alá esnek, ezért csak korlátozott mennyiségeben adhatók ki.

A gyógyszerek kezelése nem korlátozódik csak azok kiadására, kiterjed a gyógyszerészeti szolgáltatásra is, melynek során be kell tartani a helyes gyógyszertári gyakorlat szigorú követelményeit, beleértve a gyógyszerek biztonságos tárolását és likvidálását is. Ugyanakkor nemcsak a gyógyszertárakra, hanem a forgalmazókra is szigorú törvényi követelmények vonatkoznak.

A Gyógyszerek és Egészségügyi Segédeszközök Szállítóinak Szövetsége és a Szlovák Gyógyszer- és Vegyipari Szövetség szerint a gyógyszerek gyógyszertárakon kívüli árusításának engedélyezésével sérülne a helyes gyógyszerforgalmazói gyakorlat. Ráadásul ezek az esetleges változások szükségessé tennék gyógyszertörvény (Tt. 362/2011) és a teljes egészségügyi törvényi szabályozás megváltoztatását, mivel Szlovákiában a gyógyszerkiadás egészségügyi ellátásnak minősül, aminek laikus kezekbe történő helyezése példa nélkül álló és kockázatos lépésnek tekintendő.

(NZS/Felvidék.ma/SITA)