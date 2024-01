A Zólyomi Autóbusz-közlekedési Vállalat új menetrend szerinti járatokat indított január elsejével a Nagykürtös és Léva közötti vonalon. A távolsági járatok megszüntetésével a két szomszédos járási székhelyt nem kötötte össze közvetlen autóbuszjárat, így hiánypótlók a napokban beindított autóbuszok.

Munkanapokon naponta három, a hétvégénként pedig két autóbusz indul Nagykürtösről Léva irányában. A járatok több magyarok által is lakott települést is érintenek. A megállóhelyek között szerepel többek között Csáb, Palást, Szalatnya, Egeg és Gyűgy.

Több lévai járásbeli település mindeddig nem is volt közvetlen összeköttetésben a járási szákhellyel, csupán ipolysági átszállással tudták megközelíteni a székhelyet. Így Szalatnya, Palást avagy Egeg lakóinak is megkönnyítik a közlekedést az új járatok.

Emellett a nemzetközileg is ismert Gyűgy gyógyfürdő is nehezen megközelíthető a hétvégén Léva irányából, holott a járási székhelyen számos gyors és távolsági vonat is megáll. A fürdő vendégeinek gondot okoz a tömegközlekedés a szomszédos járás székhelyére. Ezen is segítenek a most beindított járatok.

Munkanapokon a nagykürtösi autóbusz-pályaudvarról 6.22-kor, 14.10-kor, illetve 16.00-kor indulnak járatok Léva irányába. Léváról 8.10-kor, 16.00-kor valamint 17.50-kor indulnak vissza Nagykürtösre az autóbuszok. Hétvégenként két járatot indítanak az említett szakaszon. Nagykürtösről 8.10-kor, valamint 16.00-kor indulnak autóbuszok. Léváról 10.00-kor és 17.50-kor indítják a menetrendszerű járatokat.

A szlovák nyelvű menetrend az alábbi linken érhető el. További információk a vállalat szlovák nyelvű honlapján érhetőek el.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)