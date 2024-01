A kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének záró mérkőzésén a csoportelsőség és a maximális pont átvitele a középdöntőbe volt a tétje a Magyarország – Izland mérkőzésnek, Münchenben. Az olimpiai stadionban rengeteg szurkoló biztatta az izlandi csapatot, ám a magyar szurkolók hangját nem tudták elnyomni. Volt is ok az örömre, hiszen a magyar válogatott remek csapatjátékkal 25-33-ra leiskolázta az izlandi csapatot.

Az első félidőt a magyar csapat kezdte jobban, két gólos vezetést követően azonban kiegyenlítettek. Nagyon gyors mérkőzést játszottak, az iramot, amit az izlandiak diktáltak a magyarok tartani tudták. Ám Bánhidi Bence piroslapos kiállítása nem érintette jól a csapatot. Azonban felnőtt válogatottként először bemutatkozó Imre Bence három labdaszerzése feltartotta az ellenfelet. Majd percek alatt gyors letámadásokkal, három gólos előnyre tettek szert a magyarok. (7-10) Lassan felzárkóztak az izlandiak, de a vezetést őrizték a magyarok. A magyar csapat fiataljai rendkívül élvezetesen játszottak, s hozták is az eredményeket, növelték az előnyt, ami a jó kapus teljesítménynek is köszönhető volt. Remek, élvezetes félidőt láthattunk, mely a magyarok előnyével végződött 13-15-re.

A második félidőben is hibátlanul kezdett a magyar válogatott. Igaz, a beálló posztját nem tudták úgy megjátszani, mint a szerbek ellen, viszont színes, ötletes játékot játszva tudták ellensúlyozni Bánhidi hiányát. Úgy, hogy az eredményt őrizni és növelni is sikerült, öt gólra, majd hétre, amikor még 15 perc volt hátra a játékidőből. (18-25) Az utolsó 10 percen belül már kilenc góllal vezettek a magyarok. Nagyon jó érzés volt látni, hogy az izlandiak nem találták az ellenszert a magyarok játékával szemben. Palasics remek védéseket mutatott be, de a fegyelmezett játékra szükség volt a végjátékban is, ami nyolc gólos győzelmet jelentett a magyar csapatnak.

Palasics Kristóf, az újonc magyar kapus lett a mérkőzés embere.

Gratulálunk a remek játékhoz!

A magyar kézilabda-válogatott kerete

Kapusok: Andó Adrián (Balatonfüred), Bartucz László (Tatabánya), Palasics Kristóf (La Rioja)

Jobbszélsők: Krakovszki Zsolt (NEKA), Imre Bence (FTC)

Jobbátlövők: Ancsin Gábor (Tatabánya), Máthé Dominik (PSG), Ilic Zoran (Hamburg)

Irányítók: Lékai Máté (FTC), Hanusz Egon (Stuttgart), Fazekas Gergő (Wisla Plock)

Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti), Szöllősi Szabolcs (Dabas), Sipos Adrián (Melsungen)

Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Szeged)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Krakovszki Bence (Tatabánya)